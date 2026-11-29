Abstención en las elecciones generales. (Pexels)

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La distancia entre el objetivo de movilización del PSOE y los niveles de participación de las últimas elecciones generales resume una de las incógnitas de la jornada del 29 de noviembre. La abstención —o, a la inversa, la participación— será uno de los datos que habrá que vigilar para interpretar el resultado, aunque por sí sola no decidirá la composición del próximo Congreso de los Diputados.

Todas las candidaturas han llamado a sus votantes a acudir a las urnas durante la campaña, pero el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha ido más allá al fijar una referencia concreta para el bloque progresista. En los últimos actos ha repetido dos cifras: un 75% de participación y 176 escaños, los necesarios para sumar mayoría absoluta. El discurso de Sánchez busca movilizar a un electorado progresista que el PSOE considera más sensible al desánimo y a la percepción de que el resultado ya está decidido a favor del PP y Vox. Sin embargo, esa meta supondría rebajar la abstención hasta el 25%, un registro alejado del observado en las dos últimas convocatorias.

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En las elecciones generales de julio de 2023, la participación se situó en el 66,59% y la abstención alcanzó el 33,41%. Cuatro años antes, en la repetición electoral de noviembre de 2019, el porcentaje de ciudadanos que no acudieron a las urnas llegó al 33,77%, el máximo de la actual etapa democrática.

El 75% que reclama Sánchez rebajaría ocho puntos la abstención de 2023

La meta fijada por Sánchez implicaría elevar la participación en más de ocho puntos respecto de las últimas generales. También colocaría la cita del 29-N entre las elecciones con mayor movilización desde la recuperación de la democracia, aunque lejos del récord de 1982, cuando votó el 79,97% del censo y el PSOE de Felipe González obtuvo su primera mayoría absoluta.

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La campaña socialista parte de una lectura histórica: las elecciones con una participación alta han coincidido con frecuencia con buenos resultados de las fuerzas de izquierda. En 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa, la participación fue del 75,66%. Cuatro años después se mantuvo en el 73,85% y el PSOE revalidó el Gobierno.

Los partidos políticos han puesto este viernes el broche final a la campaña electoral. Una jornada en la que los principales candidatos han apurado sus últimos mensajes antes de la cita con las urnas. Los actos de cierre, repartidos por distintos puntos del país, han estado marcados por las reacciones al debate a cuatro celebrado este jueves y por los llamamientos a movilizar el voto. (Fuente: PP/Frente Amplio/PSOE/Europa Press)

Ese patrón, sin embargo, no constituye una regla automática. Las elecciones de 1996 registraron una participación del 77,38%, una de las más altas de la serie, y terminaron con la victoria del Partido Popular de José María Aznar. La movilización puede responder a un deseo de continuidad, pero también a una voluntad de cambio de Gobierno.

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Las variaciones tampoco producen el mismo efecto en todo el país. El sistema electoral distribuye los escaños por circunscripciones provinciales, por lo que un aumento de votantes en una provincia concreta puede resultar más determinante que una subida general de la participación. El último diputado en juego en varios territorios puede depender de márgenes reducidos.

La participación ha caído por debajo del 70% en cinco de las seis últimas citas

La evolución de la abstención ofrece un contexto para medir la ambición de Ferraz. Desde 1977, el porcentaje de ciudadanos que no votan ha oscilado entre el 20% y el 34%, con una tendencia al alza en las convocatorias más recientes.

La menor abstención se registró en 1982, con el 20,03%. En las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1977, fue del 21,17%. El dato subió hasta el 31,96% en 1979, bajó en los comicios de 1993 y 1996, y volvió a rebasar el 30% en el año 2000.

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Desde las generales de 2011, la participación ha permanecido por debajo del 70% en cinco de las seis últimas convocatorias. La excepción fue abril de 2019, cuando la abstención descendió al 28,24% y la participación alcanzó el 71,76%. La posterior repetición electoral elevó de nuevo el porcentaje de quienes se quedaron fuera de las urnas.

No votar no altera el reparto de escaños de forma directa

En España, el voto es un derecho y no una obligación. Por tanto, los ciudadanos que no acudan a votar no afrontan sanciones ni deben justificar su ausencia. La abstención no se incorpora al cálculo que determina el reparto de diputados y solo queda reflejada en las estadísticas de participación.

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Su efecto político depende de qué votantes se abstengan y de dónde lo hagan. Si la desmovilización se concentra en una opción o bloque, puede modificar el resultado en circunscripciones disputadas. Esa posibilidad explica que los partidos midan la participación como un indicador relevante, pese a que el porcentaje nacional no permita anticipar por sí mismo el reparto final de escaños.

Una persona ejerce su derecho a voto durante las elecciones generales. (Diego Radamés - Europa Press)

El voto en blanco funciona de otra manera. Cuenta como voto válido y se incluye en la base para calcular el umbral mínimo del 3% exigido a las candidaturas en cada provincia. El voto nulo tampoco entra en esa distribución, al igual que la abstención, aunque sí figura entre las papeletas depositadas.

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La jornada del 29-N dejará dos lecturas paralelas: el número de diputados que consiga cada bloque y el nivel de participación con el que se alcance ese resultado. Para el PSOE, llegar al 75% serviría como prueba de una movilización mayor que la de 2023. Para el resto de partidos, el desafío será convertir ese dato general en votos suficientes en las provincias donde se decidirán los últimos escaños.