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Un experto en moda analiza la evolución estilística de Rosalía por su 34 cumpleaños: “No deja atrás el folclore y la tradición, los va redireccionando”

El diseñador y creador de contenido Alberto Batres ha analizado para ‘Infobae’ cómo ha cambiado el estilo de Rosalía a lo largo de su carrera

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto (Europa Press)
Rosalía en su paso por Sevilla en mayo (Europa Press)
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Rosalía cumple 34 años este viernes 25 de septiembre en medio de una de las etapas de mayor exposición mediática de su carrera, la de su álbum Lux. La fecha llega tras el cierre del LUX Tour, una gira de 57 conciertos que ha consolidado a la artista catalana no solo como una de las figuras de referencia de la música española a nivel internacional, sino también de la moda, como ha demostrado en cada una de sus apariciones. Para analizar esa evolución estilística, Infobae ha hablado con el diseñador y creador de contenido Alberto Batres.

Según el joven experto en moda, la clave para entender el recorrido de Rosalía no está en los cambios de estética entre un disco y otro, sino en un mecanismo que se repite desde sus inicios: “La base del universo estilístico de Rosalía sigue estando en ella misma y en algo que hace desde el principio, coger el folclore y la tradición y modernizarlos”, explicó el diseñador.

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Batres destaca el papel de Pili Vila, hermana de la artista y actual estilista del futbolista Lamine Yamal, en la construcción de ese imaginario visual: “Me parece especialmente interesante que detrás de todo su universo visual también esté su hermana, Pili, que trabaja con ella desde sus comienzos”. Para el diseñador, ambas comprendieron desde el principio un principio que considera central en la industria musical actual: la necesidad de rodear a un artista de un universo creativo propio y usar la moda como puerta de entrada para el público.

La evolución de Rosalía

“Rosalía es un ejemplo muy claro de cómo la moda puede hacer que conectes muchísimo más con un artista”, afirma Alberto Batres. En su lectura, la cantante construyó una identidad visual reconocible que se transformó con cada etapa, desde el componente folclórico de El mal querer, que ya arrancaba en Los Ángeles, hasta Motomami y ahora Lux, sin perder nunca una base ligada a sus raíces.

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Rosalía recoge su Grammy por 'El mal querer' (REUTERS/Monica Almeida)
Rosalía recoge su Grammy por 'El mal querer' (REUTERS/Monica Almeida)

El mal querer, publicado en 2018, marcó según Batres un punto de partida ineludible en la trayectoria de la artista. “En él la tradición tienen un peso enorme. Es un proyecto que marcó muchísimo su identidad y que hizo que esos códigos pasaran a formar parte de su imaginario”, indica recordando sus looks de Palomo Spain. El salto hacia Motomami, en 2022, implicó “un giro radical”: “Parece querer salir de aquello por lo que el público ya la reconocía, pero con elementos que hacen que recuerdes a la Rosalía anterior”, explica.

Rosalía en los Grammy de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Rosalía en los Grammy de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para el diseñador, ese disco cambió el sonido, la estética y la forma de presentar el personaje, pero mantuvo una continuidad de fondo. Esa etapa incluyó, entre otros hitos, la aparición de la cantante en la Met Gala de 2022 con un vestido de Givenchy y gafas de sol: “En Motomami esto se veía muchísimo, por ejemplo, con el concepto de las gafas de sol y aquello de ‘The look is with the shade’, pero también en cómo determinados elementos del universo aparecían fuera del escenario”, recuerda Batres cuando la catalana se negó a quitarse las gafas en la alfombra.

Rosalía en la Met Gala 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)
Rosalía en la Met Gala 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

Los cambios estéticos de Rosalía

Ese es precisamente el punto que distingue el trabajo de Rosalía del de otros artistas: “No ha pasado simplemente de llevar ropa a construir personajes, sino a construir universos completos”. Esa lógica se repite ahora con Lux: “Vuelve a crear otro imaginario, mucho más relacionado con la bailarina, con elementos más eclécticos y delicados, como el halo en el pelo o esos looks de bailarina que incluso lleva cuando está fuera del escenario, por ejemplo paseando por París”, detalla Batres.

Rosalía de pie con un vestido de encaje blanco transparente frente a una estantería metálica con múltiples botellas de vino apiladas horizontalmente
Rosalía, con un vestido blanco de encaje, posa de pie frente a una cava llena de botellas de vino durante su estadía en Buenos Aires (Instagram)

Pese a los cambios estéticos entre discos, el experto rechaza la idea de que haya abandonado sus raíces: “Tampoco creo que Rosalía haya dejado atrás ni el folclore ni la tradición. Al contrario, creo que los va redireccionando”. Según su análisis, la artista adapta esos códigos según la etapa en la que se encuentra, con el objetivo de alcanzar nuevos públicos sin perder al que la sigue desde sus primeros trabajos.

Rosalía
Rosalía por primera vez en Colombia con su gira Motomami World Tour en el Movistar Arena. (Colprensa - Camila Díaz)

El diseñador, que ha trabajado diseñando ropa para artistas como Belén Aguilera, subraya según su experiencia la importancia de la moda como herramienta creativa en la construcción de una carrera musical. “Cuando se construye una estética propia y reconocible, llega un momento en el que ves una prenda, una silueta o una determinada imagen y automáticamente la relacionas con ese artista”.

Rosalía en los Brit Awards 2026 (Europa Press)
Rosalía en los Brit Awards 2026 (Europa Press)

El impacto internacional de Rosalía

Batres sitúa el impacto global de Rosalía: “Ha tenido mucha influencia en la manera en la que internacionalmente se percibe la moda española. Actualmente es uno de los grandes referentes españoles”. Para el creador de contenido, su aporte principal fue transformar elementos identificados como locales en un lenguaje con lectura internacional. Ese proceso, según Batres, forma parte de un movimiento más amplio: “Hay una proliferación de artistas, diseñadores, drag queens, DJs y creadores que estamos intentando modernizar el folclore”.

rosalía
Rosalía con su halo en el pelo (Instagram)

Batres relaciona esa manera de trabajar con su propia práctica como diseñador: “Para mí, el folclore y la tradición siempre están presentes, pero no me interesa utilizarlos de una manera obvia. Me interesa estudiarlos, analizarlos y buscar diferentes formas de interpretarlos para poder llevarlos a lugares nuevos”. Percibe un proceso similar en el trabajo de la cantante: “Creo que Rosalía hace algo parecido con su universo, coger una raíz que está ahí desde el principio y reinterpretarla de mil maneras diferentes”.

Celebrities
Rosalia en 2021 con la era 'Motomami' (Grosby)

Para el joven diseñador el gran aporte de Rosalía a la moda ha sido atraer la tradición española a las nuevas generaciones. “Ha sabido profundizar en cada nuevo proyecto y llevar esas raíces de una manera cada vez más sutil, permitiéndose avanzar como persona y como artista sin perderlas. Para mí, ahí está precisamente lo bonito de su evolución”, cierra su análisis Alberto Batres.

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