Marta Sanahuja en la presentación de 'MasterChef'. (Europa Press)

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Marta Sanahuja está de celebración. La creadora de contenido gastronómico, conocida como Delicious Martha y actual integrante del jurado de MasterChef, ha anunciado que está esperando su segundo hijo junto a su marido, Rubén García. Una noticia especialmente emocionante para la pareja, que hace apenas unos meses tuvo que afrontar la pérdida del bebé que esperaban. Ahora, la influencer ha querido compartir su felicidad con sus seguidores a través de una publicación muy especial en Instagram, en la que ha dejado claro que este nuevo embarazo tiene un significado muy profundo para ellos.

“Hay latidos que llegan para sanar un poquito el corazón. Y el tuyo es uno de ellos”, ha escrito Marta este domingo, 22 de noviembre, acompañando sus palabras de un vídeo familiar. En él, la pareja convierte la ecografía del futuro bebé en el último adorno de su árbol de Navidad. Una estampa cargada de simbolismo en la que también aparece su hijo Enzo, que sostiene su padre en brazos mientras luce un gorro de Papá Noel. Al final de la grabación, Sanahuja se gira y deja ver sus primeras curvas premamá.

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Rubén García y DeliciousMartha anuncian que esperan su segundo hijo. (Instagram).

El arcoíris que acompaña a la publicación tampoco es casualidad. Se trata de una referencia al conocido como bebé arcoíris, una expresión utilizada para hablar de los niños que llegan después de una pérdida gestacional. De esta manera, Marta y Rubén celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia sin dejar atrás el recuerdo de lo sucedido meses atrás.

Después de publicar el vídeo, Sanahuja ha recurrido a sus historias de Instagram para explicar algunos detalles de esta etapa. La influencer ha reconocido que había preferido mantener el embarazo en privado y que sus síntomas han sido muy diferentes a los que experimentó cuando esperaba a Enzo. “He querido mantenerlo así porque este era mi espacio de evadirme un poquito”, ha contado. Entre las molestias que está sufriendo, ha mencionado “muchísimas náuseas” y “un agotamiento tremendo”, circunstancias que también le han llevado a disimular su estado en sus publicaciones y vídeos.

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Sin embargo, llegó un momento en el que ocultar la noticia resultó prácticamente imposible. “Yo creo que en la semana 13 o 14, la barriga ya hizo ‘plop’. Y es que ahora ya no hay manera de ocultar esto. No hay ningún pantalón que me cierre”, ha explicado con naturalidad. Y, a pesar de las dificultades de estos primeros meses, Marta ha terminado su mensaje mostrando la enorme ilusión que comparten ella y Rubén: “Estamos muy felices, dando gracias a Dios por este regalazo y deseando que todo salga súper bien”.

Un embarazo después de una experiencia muy dolorosa

Fue el pasado agosto cuando la influencer decidió hacer pública la pérdida del bebé que esperaba. Hasta entonces no había compartido que estaba embarazada, pero quiso contar lo ocurrido para dar visibilidad a una realidad que muchas mujeres atraviesan en silencio. “No hay latido. Y ahí empieza la peor pesadilla. Las tres palabras que ninguna madre desearía escuchar jamás”, escribió entonces.

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Marta Sanahuja ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto. (Instagram @deliciousmartha)

En aquel momento, Marta explicó que compartir su experiencia podía ayudar a otras mujeres a sentirse comprendidas y acompañadas. “Comparto esto con el dolor de mi corazón roto en añicos, en mil pedazos. Pero con la seguridad absoluta de que muchas os sentiréis acompañadas, entendidas, menos solas”, expresó. También recordó que muchos abortos se producen por causas ajenas a la voluntad de los padres y defendió la importancia de hablar de estas pérdidas sin culpabilidad ni vergüenza.

Ahora, la noticia de su segundo embarazo ha provocado una oleada de felicitaciones. Entre los mensajes recibidos destacan los de rostros conocidos como Sara Carbonero, que ha celebrado la llegada del bebé con un “Enhorabuena, familia. Qué alegría tan grande”. También Nuria Marín, Raquel Meroño, Ana Peleteiro y Nagore Robles han querido trasladar sus mejores deseos a la pareja.

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