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Primavera Sound reunirá a Fontaines, D.C., The Chemical Brothers, Lola Young y Massive Attack para celebrar sus 25 años

El festival de música de Barcelona ha anunciado el cartel de su edición de 2027 y ha fijado la fecha en la que se podrán comprar los primeros abonos

Decenas de personas durante el Primavera Sound, en el Parc del Fòrum, en Barcelona
Decenas de personas durante el Primavera Sound, en el Parc del Fòrum, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)
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El Primavera Sound Barcelona 2027 ya tiene cartel. La organización ha compartido este lunes la lista de artistas que actuarán del 2 al 6 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, con más de 150 propuestas en las que destacan artistas como Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., Hayley Williams, FKA Twigs, Turnstile, Massive Attack, The Chemical Brothers, Robyn, Bad Gyal, Lola Young, Adéla, Caroline Polacheck o Prospa.

La presencia estelar la completa un exclusivo closing set a cuatro manos entre Skrillex y Ninajirachi. Junto a esto, el festival ha reafirmado su apuesta por la diversidad de géneros musicales, con artistas y agrupaciones de rock alternativo (Pavement, Bleachers, Wallows, Alcalá Norte), pop (Underworld, Kim Petras, Arca, Boy Harsher) y electrónica (Richie Hawtin, Four Tet, Dixon).

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Otro de los rasgos distintivos de las bodas de plata de este Primavera Sound es la presencia de artistas nacionales e iberoamericanos, con una fuerte presencia de música en español de la mano de Mushka, Santiago Motorizado, Guillem Gisbert, Mishima, Los Punsetes, Viva Belgrado, Juana Molina, Abhir y John Talabot.

Cartel del Primavera Sound Barcelona 2027
Cartel del Primavera Sound Barcelona 2027. (Primavera Sound 2027)

Cómo conseguir las primeras entradas

Además, la organización también ha anunciado que, hasta el próximo miércoles 7 de octubre a las 23:59, quienes piensen asistir al evento podrán registrarse para acceder a la Fan Sale a partir del 8 de octubre a las 11 de la mañana, “y poder optar a la compra de tu abono a 295€ + gastos de distribución y abono VIP por 545€ + gastos de distribución (durante 24h o hasta agotar existencias)“. Quienes lo hagan, recibirán un correo electrónico con las instrucciones para comprar su entrada al día siguiente.

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El festival ofrece además algunos descuentos especiales bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, aquellos usuarios que sean clientes de Revolut podrán conseguir un abono rebajado a 275€ y el VIP a 525€, respectivamente. Por otra parte, los residentes del Área Metropolitana de Barcelona también podrán beneficiarse de un 10% de rebaja en el precio del abono general durante la fase de Fan Sale.

The Cure canta 'Lovesong', en el Primavera Sound de Buenos Aires.

“Si no tienes una cuenta en Primavera Sound, deberás confirmar tu email en el correo electrónico que recibirás tras registrarte en la Fan Sale. Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, recuerda comprobar en la carpeta de correo no deseado”, advierten desde la organización. Cuando la Fan Sale termine, la venta general comenzará a partir del 9 de octubre a las 11 de la mañana en Fever, con entradas generales a un precio de 350 euros y de 545 euros en caso del abono VIP. Una cantidad a la que habría que añadirle los gastos de distribución.

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