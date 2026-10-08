Crítica de ‘Al este del Edén’, la gran serie de Netflix de la temporada: un exquisito drama familiar con una arrolladora Florence Pugh

Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist en Al este del Edén, la nueva adaptación de Zoe Kazan de la clásica novela de Steinbeck. Próximamente en Netflix. (Netflix)

Guardar

En 1955, Elia Kazan adaptó la novela de John Steinbeck Al este del Edén, que estaría marcada por la presencia de James Dean y que se fijaría para siempre en el imaginario popular. Se trataba de la historia entre dos hermanos que, a modo de Caín y Abel repetirían el conflicto bíblico para representar la dicotomía entre bien y del mal presentes en la condición humana.

Ahora, la nieta de Elia Kazan, Zoe Kazan, se embarca en la ambiciosa tarea de llevar el libro al formato miniserie, que le permite abordar la historia completa para configurar una trama que aborda diferentes generaciones que nos lleva desde la Guerra de Secesión americana hasta la Primera Guerra Mundial a través de la familia Trask.

PUBLICIDAD

Así, frente a la versión de Elia Kazan, que solo abordaba el último tercio del libro, la nueva Al este del Edén se erige como una epopeya familiar en la que se habla de la rivalidad, del abandono, de la culpa, el peso de la herencia y la posibilidad (o no) de elegir un destino propio más allá del marcado por las circunstancias y los impulsos más atávicos.

Una tragedia familiar con referencias bíblicas

El relato comienza con Cyrus Trask, interpretado por Tracy Letts, y la relación con sus hijos Adam, al que da vida Christopher Abbott, y Charles, encarnado por Mike Faist. El primero posee una naturaleza tranquila y el segundo resulta impetuoso y violento. Sin embargo, su progenitor se encargará de intercambiar los papeles que deberían haber tenido en la vida, y mandará a Adam a la guerra, obligando a Charles a cuidar la tierra. El germen del enfrentamiento quedará para siempre instalado entre ellos.

PUBLICIDAD

La pugna se mantendrá viva cuando, años más tarde, aparezca en sus vidas Cathy Ames (Florence Pugh) que, después de haber sido atacada de forma brutal, será cuidada con mimo por Adam hasta que él le pida matrimonio. Sin embargo, ella nunca se sentirá atraída por él, sino por su hermano, generando de nuevo otra espiral convulsa.

Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'

Una de las mayores apuestas de Zoe Kazan es situar la figura de Cathy Ames en el centro del relato, convirtiendo una historia tradicionalmente masculina en un retrato femenino de lo más complejo y subversivo a través del que reflexionar en torno a la creación de monstruos cotidianos y a esa presencia del mal bíblica de la que hablaba la novela.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Cathy nunca será una presencia cómoda desde su niñez, en la que tomará decisiones atroces, hasta su edad adulta, en la que abandonará a su marido y sus hijos mellizos para convertirse en la madame de un burdel.

La creadora también otorga un papel fundamental a una figura que había sido subestimada en su momento, la del criado chino Lee (Hoon Lee), que se convertirá en una de las piezas fundamentales en la crianza de los mellizos y el único con capacidades intelectuales que no se deja arrastrar por los impulsos irracionales de los personajes.

PUBLICIDAD

Kazan compone con suma elegancia una historia atravesada por la épica histórica y por la tradición del cine clásico, pero su ‘reinterpretación’ resulta al mismo tiempo profundamente contemporánea, de modo que los arquetipos sobre los que se sustenta la narración se convierten en hilos de los que tirar para proponer un punto de vista más cercano a la sensibilidad actual.

Una poderosa Florence Pugh

Sobre todo, ese aspecto lo encontramos en una descripción de los personajes mucho más elaborada, en la que prima la intimidad de las escenas por encima del elemento legendario. También en las interpretaciones de los protagonistas, con una Florence Pugh poderosa que excede los parámetros de la ‘femme fatal’ convencional para otorgar a su Cathy Ames un poder expresivo repleto de matices y de vericuetos psicológicos de lo más complejos.

PUBLICIDAD

La última parte de la narración se centra en los mellizos Aron y Caleb, interpretados por Joe Anders y Joseph Zada y correspondería al material filmado por Kazan, aunque no tenga nada que ver la manera en la que su nieta se acerca al melodrama, alejado de cualquier efectismo y en la que el fatalismo dominará la función como un peso enquistado.

Florence Pugh en 'Al este del Edén' (Netflix)

La palabra hebrea “timshel”, procedente del Libro del Génesis, articula la idea moral de la historia. Lee la traduce como “puedes”, una expresión que plantea que las personas no están irremediablemente sujetas a su pasado ni a un futuro prefijado, aunque factores como el linaje, las leyes, las costumbres y la identidad condicionen sus decisiones.

PUBLICIDAD

Garth Davis dirige los cuatro primeros capítulos y Laure de Clermont-Tonnerre los tres últimos, con Stuart Dryburgh y Sam Chiplin en la dirección de fotografía. La puesta en escena combina lo grande con lo pequeño, los paisajes panorámicos y los silencios y conflictos de forma honda y significativa.

La serie recorre cinco décadas y muestra a sus personajes atravesando el país, participando en guerras, tratando con estafadores, vecinos y trabajadores, y asistiendo a innovaciones industriales. Pero, aunque el retrato de la época sea exquisito, lo importante de Al este del Edén son las turbulencias subterráneas que provocan, la fuerza de sus disquisiciones morales y su poderosa personalidad.

PUBLICIDAD