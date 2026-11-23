Arroz con carrilleras y verduras (Flickr)

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Los arroces son el mejor comodín para triunfar en una comida con invitados en casa. Ya sea una paella en verano o un arroz meloso en invierno, se trata de recetas fáciles de preparar en grandes cantidades y que, por lo general, suelen gustar a grandes y pequeños. Hay recetas con pollo, con marisco y con pescado, aunque hoy nos decantamos por un arroz carnívoro que seguro te hará quedar como el anfitrión perfecto.

Este arroz meloso con carrilleras es la opción perfecta si tienes invitados y quieres sorprenderles sin grandes esfuerzos. La única dificultad que puedes encontrar es la de mantener la paciencia, pues las carrilleras se cocinan a fuego lento durante más de una hora. La recompensa hace que la espera merezca la pena; la carne queda tan tierna que se deshace con solo mirarla, y el arroz se cocina en un caldo sabroso que conseguirá un plato meloso y con muchísimo sabor.

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Receta de arroz con carrilleras

Este plato combina arroz redondo con carrilleras de cerdo cocinadas a fuego lento. La técnica principal consiste en dorar la carne, preparar un sofrito concentrado y terminar el arroz con el caldo caliente para que quede meloso, pero no caldoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 15 minutos. Preparación: 25 minutos. Cocción de las carrilleras: 1 hora y 20 minutos. Cocción del arroz: 20 minutos. Reposo: 10 minutos.



Ingredientes

600 g de carrilleras de cerdo limpias

320 g de arroz redondo

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 tomates maduros rallados

1,2 l de caldo de carne caliente

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Perejil fresco, opcional

Cómo hacer arroz con carrilleras, paso a paso

Limpia las carrilleras y retira las partes más gruesas de grasa o tejido exterior. Salpimienta la carne por ambos lados. Calienta 3 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora las carrilleras a fuego medio-alto durante 3 o 4 minutos por cada lado. Retíralas y resérvalas. Pela y pica la cebolla y los ajos. Lava los pimientos y córtalos en dados pequeños. Añade el resto del aceite a la cazuela. Sofríe la cebolla, el ajo y los pimientos durante 10 minutos. Incorpora el tomate rallado. Cocina el sofrito durante 8 o 10 minutos, hasta que pierda buena parte del agua. Aparta la cazuela del fuego durante unos segundos y añade el pimentón. Remueve rápido para que no se queme. Devuelve las carrilleras a la cazuela. Añade la hoja de laurel y 500 ml de caldo caliente. Tapa la cazuela y cocina las carrilleras a fuego bajo durante 1 hora y 20 minutos, hasta que estén muy tiernas. Retira las carrilleras y córtalas en trozos grandes. Reserva la carne tapada para que no se reseque. Cuela o desengrasa el caldo de cocción si fuera necesario. Completa con caldo caliente hasta obtener aproximadamente 1 l. Incorpora el arroz al sofrito y rehógalo durante 2 minutos. Añade el caldo caliente y mezcla una sola vez. Cocina el arroz durante 16 o 18 minutos. Empieza con fuego medio-alto y bájalo cuando el caldo comience a hervir. Remueve solo de vez en cuando, con movimientos suaves. Así liberarás parte del almidón sin romper el grano. Cuando falten 5 minutos, incorpora las carrilleras troceadas. Prueba el punto de sal y ajusta si es necesario. Apaga el fuego y deja reposar el arroz 10 minutos. Sirve caliente con perejil fresco, si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 720 kcal.

Proteínas: 34 g.

Grasas: 29 g.

Hidratos de carbono: 76 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 780 mg, según la cantidad de sal y el caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en la nevera dentro de un recipiente hermético cuando se haya enfriado.

En la nevera: hasta 2 días.

En el congelador: hasta 1 mes, aunque el arroz puede perder algo de textura.

Para recalentar: añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua y calienta a fuego suave.

No dejes el arroz a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Recalienta únicamente la cantidad que vayas a consumir.