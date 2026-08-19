España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Primeras imágenes y fecha de estreno de ‘Al este del Edén’, la ambiciosa serie de Netflix con Florence Pugh a la cabeza

Nueva versión de todo un clásico de la literatura que ya llevó al cine Elia Kazan, ahora es su nieta Zoe quien hace lo propio con esta miniserie

Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'
Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'
Guardar

Netflix ha dado a conocer las primeras imágenes oficiales y la fecha de estreno de su próxima serie Al este del Edén, una ambiciosa adaptación de la novela de John Steinbeck. El proyecto, que cuenta con Florence Pugh como protagonista, llegará a la plataforma el 1 de octubre, según informaron los productores y responsables creativos. Las imágenes difundidas muestran a los personajes en escenarios que evocan la atmósfera rural y familiar de la obra original. El avance visual enfatiza la profundidad emocional y el tono íntimo que marcarán la narrativa. La serie busca transportar a los espectadores al Valle de Salinas, California, escenario esencial para el desarrollo de la historia.

Netflix confirmó que Al este del Edén estará disponible a partir del 1 de octubre. Las imágenes iniciales revelan fragmentos de escenas clave: una mujer con expresión seria es abrazada por un hombre en un entorno tenue; en otra, los personajes se encuentran en un campo rural rodeados de vegetación, con edificios y árboles al fondo, sugiriendo el carácter agrícola de la ambientación. En una de las fotografías, un hombre barbudo abraza a dos niños, mostrando un momento de intensidad emocional en el hogar. Cada imagen revela el cuidado por la recreación histórica y el trabajo actoral, elementos que la producción ha subrayado como pilares del proyecto. La llegada de la serie se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año en la plataforma, combinando un elenco de renombre con la adaptación de un clásico literario estadounidense.

PUBLICIDAD

La actriz Florence Pugh interpreta a Cathy Ames, la antiheroína central de la historia. Según Zoe Kazan, guionista y productora ejecutiva, la elección de Pugh fue definitiva desde el inicio: “No tenía otra persona en mente. Ella es la persona exacta para interpretar a Cathy”, afirmó Kazan durante la presentación. Kazan también destacó la capacidad de Pugh para conectar con la cámara y el misterio de su proceso actoral: “Su conciencia frente a la cámara no tiene igual. Creo que es una genio. Pude verla trabajar durante cinco meses, y todavía no sé cómo logra lo que hace. Solo veo cuánto le importa y cuánto esfuerzo pone, pero su preparación no es evidente para quienes la observamos”. Este enfoque en el trabajo de Pugh refuerza la apuesta de la producción por crear un retrato complejo y humano de Cathy Ames, un personaje cuyas motivaciones han sido objeto de debate desde la publicación de la novela.

Florence Pugh en 'Al este del edén¡'
Florence Pugh en 'Al este del edén¡'

Un trabajo muy personal para Kazan

Zoe Kazan ha abordado la adaptación de Al este del Edén desde una perspectiva personal y familiar. Su abuelo, Elia Kazan, dirigió la reconocida versión cinematográfica de 1955, pero la nueva serie busca ampliar el universo narrativo y no limitarse a un solo fragmento del libro. La guionista señaló que se propuso mantener el carácter épico e íntimo del texto original: “Quería que fuera tan personal para mí como lo fue para Steinbeck, a pesar de que él escribía sobre su propia familia”. Kazan explicó que la serie explora el desarrollo de todos los personajes, no solo de Cathy, y que cada elemento narrativo tiene su raíz en la novela. Su objetivo fue “desplegar” la complejidad de los protagonistas, evitando que se conviertan en meros arquetipos.

PUBLICIDAD

Al este del Edén narra la historia de las familias Trask y Hamilton, cuyos destinos se entrelazan a lo largo de varias generaciones en California. El reparto incluye a Mike Faist, Christopher Abbott -flamante fichaje de los X-Men- y Ciarán Hinds, quienes interpretan a miembros de ambas familias. La serie aborda preguntas sobre lo que las generaciones transmiten a las siguientes y cómo las personas enfrentan sus propios “lados oscuros”. Zoe Kazan resumió esos interrogantes al reflexionar: “¿Qué se hereda? ¿Qué cargas llevamos? ¿Cómo nos reconciliamos con nuestras propias sombras?” La adaptación de Al este del Edén promete ofrecer una mirada profunda y contemporánea a temas universales, apoyada en una producción de alto nivel y en el talento de su elenco principal. Con su estreno programado para el 1 de octubre, la serie se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año en Netflix.

Temas Relacionados

Al este del EdénNetflixSeriesFlorence PughSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película china más bella del año: un retrato rural de una sensibilidad arrolladora

Se ha estrenado ‘Vivir la tierra’ y ofrecemos un clip en exclusiva de esta obra premiada con el Oso de Plata a la mejor dirección para Huo Meng

La película china más bella del año: un retrato rural de una sensibilidad arrolladora

Sebastian Stan compara ‘Vengadores: Doomsday’ con su próximo trabajo como villano en ‘The Batman’: “No teníamos guion, simplemente rodábamos escenas sueltas”

El actor continua sin confirmar su identidad en la película de Matt Reeves con Robert Pattinson repitiendo el papel del Caballero Oscuro

Sebastian Stan compara ‘Vengadores: Doomsday’ con su próximo trabajo como villano en ‘The Batman’: “No teníamos guion, simplemente rodábamos escenas sueltas”

Crítica de ‘El final de Oak Street’: un homenaje a ‘Parque Jurásico’ que se salta todas las reglas a base de riesgo y originalidad kamikaze

El director David Robert Mitchell ofrece un espectáculo a medio camino entre la nostalgia y la inventiva en el que mezcla el drama doméstico y la ciencia ficción con guiños a Spielberg

Crítica de ‘El final de Oak Street’: un homenaje a ‘Parque Jurásico’ que se salta todas las reglas a base de riesgo y originalidad kamikaze

Quién es Mr. Siniestro, el próximo gran villano de los X-Men al que dará vida Adam Driver después de años rechazando a Marvel

El prestigioso actor ha aceptado finalmente el reto de encarnar a un antagonista inédito en la gran pantalla

Quién es Mr. Siniestro, el próximo gran villano de los X-Men al que dará vida Adam Driver después de años rechazando a Marvel

Hace 50 años, Sylvester Stallone vendió a su perro por 40 dólares para poder comer y lo recompró por 15.000 tras escribir ‘Rocky’: “Era el único ser que me amaba”

El actor abandonó sus estudios universitarios y se mudó a Nueva York para cumplir su sueño, pero los primeros años estuvieron marcados por el rechazo y la pobreza

Hace 50 años, Sylvester Stallone vendió a su perro por 40 dólares para poder comer y lo recompró por 15.000 tras escribir ‘Rocky’: “Era el único ser que me amaba”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

ECONOMÍA

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

DEPORTES

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”