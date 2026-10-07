Las primeras reacciones sobre ‘El precio de la red’ son rotundas: una buena película de investigación, pero que no logra superar a su predecesora, ‘La red social’

Como complemento de la exitosa película 'La red social', el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, Los archivos de Facebook.

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Está a punto de estrenarse El precio de la red, de Aaron Sorkin, película sobre la filtración de documentos internos de Facebook en 2021 que examina las prácticas de la compañía y el papel de la prensa en su divulgación. El filme, concebido como acompañamiento de La red social, llegará a las salas el 9 de octubre.

El precio de la red reconstruye cómo Frances Haugen, una ingeniera de Facebook interpretada por Mikey Madison, contacta con el periodista de The Wall Street Journal Jeff Horwitz, al que da vida Jeremy Allen White, para hacer públicos decenas de miles de documentos enviados también a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

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Las primeras reacciones difundidas tras los pases de prensa dibujan una recepción dividida. Según The Hollywood Reporter, parte de los espectadores define la película como un drama judicial y periodístico de cocción lenta, oportuno por su mirada a la desinformación, la libertad de expresión y las consecuencias sociales de las plataformas digitales.

Otros mensajes difundidos a través de X, cuestionan que el largometraje alcance la fuerza dramática de su predecesora. Entre las críticas se repite la percepción de que la película acumula información y contexto, pero no siempre logra convertir ese material en una experiencia cinematográfica con el impacto que exige su asunto.

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Qué cuenta ‘El precio de la red’

La trama parte de la divulgación de archivos internos sobre las prácticas de Facebook. La sinopsis presenta a Haugen como una joven ingeniera que inicia, junto a Horwitz, “un peligroso viaje” para sacar a la luz secretos que la red social trataba de proteger.

Jeremy Strong interpreta al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, un personaje al que Jesse Eisenberg dio vida en La red social de 2010. Eisenberg rechazó volver a encarnarlo para esta producción, que no funciona como continuación directa de la película dirigida por David Fincher.

Jesse Eisenberg en 'La red social', de David Fincher, con guion de Aaron Sorkin.

El reparto incorpora también a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen y Bill Burr. Las reacciones destacan de forma recurrente las interpretaciones de Strong y Madison; algunos espectadores añaden las de Allen White, Burr y Gilpin entre los elementos más sólidos del conjunto.

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Sorkin ha escrito y dirigido la película. Jeff Cronenweth, director de fotografía habitual de Fincher y responsable visual de La red social, se ha encargado de la fotografía, mientras que Alexandre Desplat, ganador de dos Oscar, firma la música.

Elogios al reparto y dudas sobre la dirección

Las opiniones recogidas por The Hollywood Reporter coinciden en describir la obra como un relato de investigación periodística de ritmo pausado, sostenido por los diálogos rápidos y rítmicos característicos de Sorkin. Un espectador la considera “un regreso a la forma” del cineasta y su mejor película desde El juego de Molly.

También hay quienes valoran que la película retrate una empresa que antepone los beneficios a las personas y que exponga las implicaciones políticas, psicológicas y sociales de la actividad de las grandes tecnológicas. Otro mensaje la califica de “historia real reflexiva, incómoda y brutalmente importante” sobre la comunicación digital.

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Las reservas se concentran en la puesta en escena y en la comparación con Fincher. Algunas reacciones creen que el filme carece del estilo visual distintivo de La red social, que su dirección es plana o que su tono se parece más a la televisión estadounidense de principios de los años 2000 que a un thriller cinematográfico.

Jeremy Allen White en 'El precio de la red'

Un comentario sostiene que la película está “impecablemente investigada”, pero reprocha que se preocupe tanto por exhibir su inteligencia que termina pareciéndose más a una lección que a una obra de cine. Otro apunta que Strong tiene poco tiempo en pantalla, aunque destaca su interpretación de Zuckerberg.

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La llegada de la película coincide con un momento de mayor atención de Hollywood sobre los dirigentes tecnológicos: Alex Gibney ha estrenado el documental Musk sobre Elon Musk, Luca Guadagnino estrenará el biopic Artificial sobre Sam Altman y Nathan Fielder tiene pendiente You Can See Everything, centrada en Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos.