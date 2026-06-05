Primavera Sound devolverá importe de entradas del jueves tras la cancelación de conciertos

Barcelona, 5 jun (EFE).- El festival barcelonés Primavera Sound devolverá el importe de las entradas del jueves después de la cancelación por causas meteorológicas de los conciertos de Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Mac DeMarco y Alex G.

Según ha explicado la organización del ciclo en un comunicado emitido este viernes, "el lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves" y adelantan que no se contempla ningún tipo de compensación para los abonados.

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También han insistido en que "el festival abrirá esta tarde sus puertas a las 15:45 horas con total normalidad para dar comienzo a la segunda jornada", en la que actuarán nombres como The Cure, Addison Rae, PinkPantheress, Ethel Cain o Skrillex.

Sobre las 21:00 horas del jueves, el Primavera Sound se vio obligado a suspender las actuaciones de Alex G y Mac DeMarco ya que las condiciones meteorológicas no permitían llevarlas a cabo con la seguridad necesaria, lo que luego afectó también a Doja Cat.

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Pese a la reprogramación de los conciertos de Massive Attack y Bad Gyal, finalmente el estado de los escenarios principales impidió que fuera posible cualquier tipo de actuación.

El resto de conciertos, programados en escenarios más pequeños, sí que siguieron con el horario previsto.

Además, los responsables del festival han celebrado que "a pesar de la dificultad de la situación, no hubo ningún incidente grave". EFE

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