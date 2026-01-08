Alcalá Norte cerrará la gira de presentación de su primer disco en el Sant Jordi Club

Barcelona, 8 ene (EFE).- La banda madrileña Alcalá Norte pondrá fin a la gira de presentación de su álbum debut, 'Alcalá Norte', con un concierto el 24 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Después de dos años cantando las canciones de este primer trabajo, con el que han logrado pisar escenarios como los del Primavera Sound, la sala Razzmatazz de Barcelona o la Riviera de Madrid, la banda de Ciudad Lineal se tomará un descanso para preparar su próximo disco, que presentarán en febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas para este concierto de la banda, que se ha hecho un hueco indiscutible en la escena independiente española, están a la venta en la web del Guitar BCN, el ciclo que acoge este concierto. EFE

gcm/mg/jdm