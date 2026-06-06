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Primavera Sound 2026 cierra con 287.000 asistentes y prevé devolver unas 15.000 entradas

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Barcelona, 6 jun (EFE).- La 24ª edición del Primavera Sound cerrará este fin de semana después de reunir a 287.000 asistentes, 6.000 menos que en 2025, en un año en el que sus organizadores prevén que tendrán que devolver cerca de 15.000 entradas tras la cancelación de diversas actuaciones del jueves por culpa de la lluvia.

Según el codirector del festival, Alfonso Lanza, esta edición ha sido "todavía más exigente" que otras debido a la jornada del jueves, en la que las condiciones meteorológicas obligaron a cerrar diversos escenarios y suspender los conciertos de Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Mac DeMarco y Alex G.

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Pese a las complicaciones, Lanza ha asegurado que el resultado del jueves es "para estar muy orgullosos" y que finalmente salieron adelante más de 60 shows, lo que ha achacado al buen trabajo del equipo del festival, la comprensión de los artistas y la buena actitud del público.

En cuanto a la devolución de entradas, que se podrá solicitar a partir del lunes, Lanza ha explicado que se aplicará en los pases del jueves, pero no en los abonos.

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"Para estar en la obligación de devolver una entrada, hay que anular más del 50% de los conciertos", ha precisado el codirector del Primavera Sound, una cifra muy alejada del 2% que suponen las suspensiones del jueves respecto al total de actuaciones del fin de semana.

Pese a esto, Lanza ha incidido en que consideran "de ley" retornar el dinero a aquellos que compraron la entrada de día, puesto que no pudieron disfrutar de tres de las cabezas de cartel.

El jueves debían acudir 71.000 personas al Fòrum, de las que entre un 20% y un 25% habían adquirido su pase exclusivamente para ese día, lo que se traduce en que algo más de 15.000 afectados podrán reclamar la devolución de su compra.

Por otro lado, el responsable de comunicación del festival, Aleix Ibars, ha revelado que un 62% de los asistentes son extranjeros, lo que implica un pequeño repunte de los visitantes locales, que en esta ocasión han sido un 38%.

También se han mostrado satisfechos por el éxito de propuestas algo más arriesgadas en la programación, como ha sido el caso de Geese o Pinkpantehress.

En esta misma línea, Lanza ha celebrado que en la noche de viernes se enlazaran las actuaciones de Addison Rae y The Cure, una unión de "50 años de música popular" que "explica muy bien lo que es el Primavera Sound".

Finalmente, los responsables del ciclo han anunciado que la 25.ª edición tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio de 2027 en el Parc del Fòrum, donde se seguirá celebrando al menos hasta 2030 después de llegar a un nuevo acuerdo con BSM. EFE

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gcm/ppa/hm/jla

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