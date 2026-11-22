Leocadia pregunta a Curro por su relación con la Joyería Llop en 'La Promesa' (RTVE).

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La tensión continúa creciendo en La Promesa durante la semana del 23 al 27 de noviembre. Los próximos capítulos de la ficción de La 1 estarán marcados por los movimientos de Manuel y Curro para conseguir que Leocadia responda por la muerte de Jana, mientras Trini se convierte en una pieza fundamental para que la investigación avance. Al mismo tiempo, la relación de Curro y Ángela atraviesa un momento complicado por los secretos del joven, Lorenzo arrastra a Ciro a los peligrosos planes de la logia y Martina intenta poner fin a los enfrentamientos entre Adriano y Jacobo. Estas son las principales tramas de los episodios de los próximos días.

Capítulo 952 del lunes 23 de noviembre

La semana comienza con Samuel cada vez más inquieto por el matrimonio de María Fernández y Carlo. El sacerdote no deja de examinar el certificado de la boda, algo que termina despertando las sospechas de Petra. La doncella percibe que su compañero oculta una preocupación importante, aunque todavía desconoce el alcance del problema.

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Por otro lado, Leocadia pone a Lorenzo al corriente de un asalto en la residencia de los marqueses de Pardo. Un grupo de hombres encapuchados ha conseguido acceder a la caja fuerte y el capitán descubre que los responsables tienen conocimientos propios de militares. La reaparición de la logia, integrada por personas poderosas, hace que Ciro se plantee seriamente abandonar cualquier relación con la organización. Sin embargo, Lorenzo no parece dispuesto a dar marcha atrás.

Simona y Candela se reconcilian en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Ángela reclama explicaciones a Curro por la presencia de Trini en el palacio y sus vínculos con la Joyería Llop. La dependienta ha identificado a Leocadia como la mujer que utilizó el nombre de Mercedes del Amor, un descubrimiento fundamental para esclarecer el asesinato de Jana. Manuel y Curro deciden protegerla, pero el segundo toma una drástica decisión: la encierra en la habitación secreta de La Promesa, pese a la oposición de la joven. En las cocinas, Simona y Candela empiezan a recuperar la amistad que habían perdido, algo que no sienta nada bien a Tomasa.

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Capítulo 953 del martes 24 de noviembre

Curro continúa ocultando a Trini y llega incluso a llamar a la joyería haciéndose pasar por un médico para justificar su ausencia. Mientras tanto, Pía y Julieta visitan a la muchacha, que sigue aterrorizada ante la posibilidad de que Leocadia descubra dónde está.

En paralelo, Lorenzo confirma a Ciro que ha aceptado colaborar con la logia. El capitán no solo rechaza la posibilidad de retirarse, sino que deja claro que espera que el joven también cumpla con las exigencias de la organización.

Trini, encerrada en la habitación secreta en 'La Promesa' (RTVE).

Manuel, por su parte, regresa de consultar con un abogado las posibilidades de iniciar acciones judiciales contra Leocadia. El testimonio de Trini podría resultar determinante para conseguirlo.

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Pero otra preocupación amenaza con sacudir La Promesa. Samuel termina confesando a Petra que celebró la boda de María Fernández y Carlo sin informar previamente al Obispado. Este descuido podría provocar que el matrimonio fuese declarado nulo, poniendo en peligro la situación familiar que ambos habían conseguido construir junto a la pequeña Jana.

Capítulo 954 del miércoles 25 de noviembre

Petra insiste a Samuel para que encuentre una solución al problema del matrimonio, aunque el sacerdote no parece encontrar una salida sencilla. La posibilidad de que el enlace pierda su validez preocupa especialmente por las consecuencias que tendría para María y Carlo.

Mientras tanto, Manuel consigue avances en su estrategia contra Leocadia. El heredero explica que tendrán que acudir ante un juez y que la declaración de Trini será esencial. La dependienta está dispuesta a colaborar, pero el miedo empieza a pasarle factura. Cansada de permanecer encerrada, exige abandonar la habitación secreta.

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Samuel confiesa a Petra que la boda de Carlo y María es irregular en 'La Promesa' (RTVE).

Antes de permitirlo, Manuel quiere explicarle sus motivos y contarle la historia de Jana. Por otro lado, Lorenzo revela a Ciro el verdadero encargo de la logia: conseguir los planos de los aviones de Manuel. El joven considera que cumplir esa exigencia puede poner en peligro la empresa y traerles graves consecuencias.

Además, Ricardo continúa buscando pruebas que demuestren la implicación de Julio en el sabotaje de la boda de Curro y Ángela. Su puesto en La Promesa depende de que consiga respaldar sus acusaciones. La jornada también deja una buena noticia para Martina: después de sus continuos enfrentamientos, Adriano y Jacobo deciden hacer las paces.

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Capítulo 955 del jueves 26 de noviembre

Manuel consigue que Trini comprenda la importancia de su colaboración. Le habla de su historia con Jana y también le confiesa que está enamorado de Julieta. Conmovida por sus palabras, la dependienta acepta continuar ayudándoles, aunque pone una condición: quiere que también protejan a su hermana.

La presión de la logia, entretanto, empieza a dar sus frutos. Lorenzo exige a Ciro que consiga cuanto antes los documentos de la empresa de Manuel y el joven termina cediendo. Finalmente, abre la caja fuerte y se apodera de algunos planos de los aviones, iniciando así una peligrosa traición.

Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos de Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

Ricardo tampoco abandona sus pesquisas sobre Julio. Para continuar investigando sin levantar sospechas, pide a Teresa que lo cubra mientras sale del palacio.

Por su parte, Curro y Manuel encuentran una alternativa para Trini: trasladarla a una posada, donde podrá permanecer escondida hasta que llegue el momento de declarar ante la justicia.

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Capítulo 956 del viernes 27 de noviembre

La semana termina con nuevos riesgos para Ciro y Lorenzo. Ambos acuerdan entregar los planos de manera gradual para evitar que la desaparición de documentos levante sospechas. Sin embargo, Máximo comienza a vigilar los movimientos del capitán, lo que podría complicar sus planes.

Trini ya se encuentra en la posada, aunque deberá permanecer aislada y sin recibir visitas para evitar que Leocadia localice su escondite. Mientras tanto, Ángela empieza a desconfiar de Curro. Su marido continúa poniendo excusas para evitar pasar tiempo con ella y no consigue aclarar sus movimientos de la noche anterior.

En otro frente, Tomasa se acerca a Samuel y le habla de un sacerdote, el padre Tiago, que fue muy importante para ella. El religioso se ofrece a confesarla, pero la doncella prefiere no hacerlo todavía. Petra, además, advierte al sacerdote de que tenga cuidado con su hermana.

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Martina y Adriano vuelven a besarse en 'La Promesa' (RTVE).

Por último, Martina parece haber recuperado la alegría después de la reconciliación entre Adriano y Jacobo. Sin embargo, la joven y Adriano protagonizan un acercamiento mucho más íntimo: ambos se besan, pero alguien aparece inesperadamente e interrumpe el momento. La identidad de quien los descubre y las consecuencias de este encuentro quedan como uno de los grandes interrogantes del cierre semanal.