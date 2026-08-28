Fontaines DC anuncia dos conciertos de gran aforo en Madrid y Barcelona para octubre

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- La banda irlandesa Fontaines DC, que viene de celebrar este verano tres conciertos en España con gran éxito de convocatoria, volverá el próximo mes de octubre al país para ofrecer otras dos actuaciones: una el 22 en el Movistar Arena de Madrid y otra el 24 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Su oficina ha informado de que serán parte de su mayor gira hasta el momento, con 20 fechas por Europa en recintos de gran aforo y que comenzará en el MEO Arena de Lisboa el 21 de octubre y terminará en el O2 Arena de Londres el 27 de noviembre.

PUBLICIDAD

En España, las entradas saldrán a la venta general a través de su web oficial a las 11:00 horas del jueves 3 de septiembre, aunque habrá una preventa que se abrirá 48 horas antes, para la que se necesita un registro previo antes del 31 de agosto en esa misma web.

La nueva gira comenzará solo cinco días después del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, 'Dopamine Chamber', del que de momento solo han presentado un sencillo, el tema 'Marianne'.

PUBLICIDAD

De este álbum ha dicho su sello, XL Recordings, que se trata de su giro más radical, "alejándose decididamente del lenguaje guitarrístico de sus primeros discos y adentrándose en su música más seductora hasta la fecha".

Su grabación, con James Ford a la producción, se realizó entre Londres, la campiña inglesa y Palermo (Italia), donde su líder y vocalista, Grian Chatten, grabó las voces en una cabina improvisada con colchones y cojines.

PUBLICIDAD

"Existe una sensación conmovedora de que estamos al borde de otra forma de humanidad, o de no-humanidad", ha afirmado Chatten sobre el espíritu de este trabajo, que llega tras las buenas críticas de su predecesor, 'Romance' (2024).

Poco a poco, Fontaines DC se han construido una importante parroquia de seguidores en España, prueba de ello es la velocidad a la que se vendieron las entradas para los conciertos que han ofrecido este verano en Cádiz, Alicante y Pamplona.

PUBLICIDAD

De hecho, se han convertido en una banda habitual de los escenarios nacionales pues en 2025 ya visitaron Barcelona dentro del Primavera Sound y en 2024 presentaron su álbum 'Romance' en el entonces Wizink Center de Madrid. EFE