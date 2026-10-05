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El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

La trama de Carlos (Milo Quifes) bebe de un episodio real ocurrido durante la Sanjurjada de 1932 y que Federico García Lorca recordó un año después en una entrevista

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.
Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.
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Federico García Lorca escribió apenas cuatro páginas de La bola negra antes de ser fusilado a manos del bando nacional en 1936. La obra teatral inacabada, que comenzó a escribir ese mismo año, seguía a Carlos, un joven que intenta ingresar en el prestigioso Casino de Granada, pero cuya candidatura es rechazada mediante una bola negra por los rumores sobre su homosexualidad.

Noventa años después, Javier Calvo y Javier Ambrossi han utilizado esta premisa como base para crear un largometraje del mismo nombre. A estas alturas, poca gente quedará ya en España que no sepa de qué va La bola negra, en cines desde el pasado 25 de septiembre: la historia sigue a tres hombres homosexuales en tres momentos distintos de la historia: 1932, 1937 y 2017, cuyas vidas terminan conectadas por el deseo, la represión y la violencia, y donde el propio Lorca tiene mucho que ver.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La primera de esas historias es precisamente la de Carlos (Milo Quifes) en el Casino de Granada. Los Javis, junto al dramaturgo Alberto Conejero, han escrito un guion que tiene como base no solo las escasas páginas que dejó escrito el poeta granadino —además de la obra teatral La piedra oscura, del propio Conejero—, sino que también se inspiraron en hechos reales que el propio Lorca presenció en Granada en 1932: el incendio del Casino Cultural de la ciudad.

Ha sido el propio Conejero quien ha contado ahora que la trama de Carlos se inspiró “en el recuerdo de Lorca de los episodios de la ‘Sanjurjada’ de 1932 en Granada y, ante todo, del incendio del casino”, un episodio que el poeta evocó un año después en una entrevista.

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Un hecho que Lorca presenció

A partir de aquí, vas a leer spoilers de La bola negra.

Es prácticamente al final de la cinta cuando Carlos vuelve al casino para intentar demostrarse a sí mismo que puede encajar en sociedad y obtener su ansiada bola blanca, renegando así de su condición de homosexual. Pero todo salta por los aires cuando el golpe de Estado de Sanjurjo irrumpe también en su historia: una bomba cae sobre el edificio y el edificio termina envuelto en llamas.

Imagen del Casino Cultural de Granada, que inspira una trama de 'La bola negra'. (mapamemoriagranada)
Imagen del Casino Cultural de Granada, que inspira una trama de 'La bola negra'. (mapamemoriagranada)

La película toma así un hecho histórico real y lo incorpora a una historia que Lorca nunca llegó a terminar. El episodio ocurrió durante la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1932, después de que el general José Sanjurjo encabezara el primer intento militar de derribar la Segunda República. En Granada, donde la sublevación no consiguió imponerse, numerosos ciudadanos salieron a las calles y atacaron varios espacios vinculados a los sectores monárquicos y a las clases más acomodadas.

Entre ellos estaba el Casino Cultural, situado en la Acera del Darro. Alrededor de las 2.30 de la madrugada, un grupo de manifestantes entró en el edificio y amontonó parte de su mobiliario para formar una enorme hoguera. Las llamas terminaron extendiéndose por la planta baja y el primer piso y los bomberos no pudieron intervenir hasta que el fuego ya había avanzado. Entre quienes presenciaron el incendio estaban el propio Federico, su hermano Francisco ‘Paco’ y su padre, llamado como el poeta.

Una imagen del rodaje de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo @Carla Oset
Una imagen del rodaje de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo @Carla Oset

“Era apenas caído el rey. Los campesinos de Granada incendiaron el Casino aristocrático. A la voz de alarma, fue toda Granada. Mi padre, mi hermano Paco y yo estábamos entre la multitud”, recordó Lorca en 1933 en una entrevista concedida al periodista Pablo Suero durante su viaje a Argentina, y publicada poco después en el diario bonaerense Noticias Gráficas. “Las llamas se llevaban todo aquello y mi hermano y yo lo mirábamos sin inquietud, casi con alegría, porque envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”, explicó.

Sin embargo, según contó el genio de las letras, su progenitor tuvo una reacción muy distinta: ‘Mi padre dijo de pronto: ‘¡Qué lástima!’. Yo comprendí que detestaba ver destruido aquel sitio que fue su refugio habitual de muchos años. Mi hermano y yo cambiamos una mirada. No sé cuál de los dos dijo: ‘Me alegro’. Es encantador mi padre", finalizó.

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