Shakira, la reina de la música latina que lleva 35 años en la cima: “Es la única artista que es reconocida en cada rincón del planeta”

Shakira en concierto en México. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

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Elegir un solo momento que defina el éxito y magnitud de Shakira (Barranquilla, 1977) es difícil. Especialmente cuando a sus 49 años de edad acarrea 35 de carrera. Antes de que a comienzos de año Bad Bunny se convirtiera en el primer latino en liderar la actuación de mediotiempo de la Super Bowl, o como diría Benito, “Súper Tazón”, el 2 de febrero de 2020, la cantante colombiana hizo historia junto a Jennifer López al ser la primera vez que dos mujeres latinas actuaban en el espectáculo. Para entonces, fue considerado el mejor intermedio musical de la historia de este evento. Junto a este momento se recuerda, como no, ese “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” en su canción con Bizarrap, o cómo los dos temas que entonó en los Mundiales de 2010 y 2026 le han dado la victoria a España, como si la colombiana fuera una suerte de talismán.

Otro momento que seguro que puede sumarse a la historia del Shakímetro es la residencia de 12 conciertos de Las Mujeres No Lloran World Tour, que arranca este viernes 18 de septiembre y finaliza el 11 de octubre, con un estadio hecho a medida en Villaverde que albergará a 600.000 personas en total, superando la cifra de Bad Bunny cuando pisó el Metropolitano durante 10 noches.

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La cantante colombiana Shakira comparte su emoción al llegar a Madrid, España. Entre risas y cantando, habla sobre los preparativos del que considera el evento cultural más importante que ha tenido en Europa, dedicado a la cultura latina.

Pocas cantantes, latinas o no, han logrado lo que ella, no solo en España, sino en el mundo entero. Es todo lo contrario a un one-hit wonder. “Shakira es la única artista que tiene vigencia contemporánea, peso histórico y que es reconocida en cada rincón del planeta. Esas tres a la vez”, sentencia el argentino Pablito Wilson, autor del libro Reggaetón: una revolución latina (Liburuak, 2022) y uno de los mayores expertos en el género. “Shakira casi nunca ha sacado un tema fallido. Incluso los temas más chiquitos como She Wolf, tuvieron difusión. El único tema fallido que ha sacado en los últimos 20 años es la canción con Anuel en pandemia [el tema Me gusta]. Todo lo que saca se pega”, apostilla.

Considerada una niña prodigio, comenzó a bailar con apenas tres años, a componer a los ocho (incluidas en su álbum debut) y a cantar a los 11. La cantante de Barranquilla publicó Magia, su primer álbum, en 1991, con apenas 14 años. Sin embargo, tuvo que esperar a su tercer disco, Pies descalzos (1995), para consagrarse. Para entonces tenía 18 años. Desde entonces, ha publicado discos de manera regular cada tres o cuatro años, con la excepción de este último, su duodécimo: Las mujeres ya no lloran llegó en 2024, siete años después de El Dorado (2017). Shakira volvió como un ave fénix de la música latina: el título nació de uno de los versos de su sesión con Bizarrap, —“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”—, tema que rompió 14 récords de los Guinness publicado tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. No solo terminó dando nombre al álbum, sino también a la gira que ahora desembarca en Madrid.

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Adaptarse o morir

La clave ha sido cambiar tantas veces de género musical como lo ha hecho la industria, pasando del pop-rock de sus primeros grandes discos a la electrónica, el reguetón, la bachata o, más recientemente, los sonidos urbanos y la música regional mexicana. También lo ha hecho con su imagen: no siempre fue rubia; en los 90 llevaba una larga y ondeada melena negra y fusionaba el estilo cowboy con el étnico, por poner un ejemplo. “Ha sabido adaptarse a los tiempos”, remarca por su parte el periodista musical Juan Carlos Gami, autor de Latinas. El nuevo poder musical (Sílex, 2026). “Tenía un espíritu rockero y se fue introduciendo en nuevas músicas, se subió a la ola de la música latina y ha creado su propio espacio. Eso no es fácil. Los artistas con tanta carrera no pueden hacer siempre lo mismo. Del disco anterior, El Dorado [2017], con La bicicleta, al disco de ahora [Las mujeres ya no lloran, 2024] con Bizarrap y colaboraciones de primer nivel, ha cambiado. Pero ha conectado con el nuevo público y el público que la ama la sigue manteniendo. Eso para un artista es muy difícil”.

'Pies Descalzos' el tercer álbum de Shakira, salió a la venta en discotiendas el 6 de octubre de 1995 - crédito Sony Music

La cantante empezó una etapa “rebelde”, apunta Wilson, al principio de los 90 con Pies descalzos y ¿Dónde están los ladrones? (1998), que incluían temas como Estoy aquí, o Antología. Después llegó su salto internacional, marcado por Servicio de lavandería (2001) —con su versión en inglés, Laundy Service, animada por Gloria Stefan— y Fijación oral vol. 1 y su continuación, Oral Fixation vol. 2 (2005), cuando comenzó a dirigirse a un mercado global y amplió también su paleta musical. Con su penúltimo disco vino su era urbana, donde se apoyó en el reguetón, haciendo colaboraciones con Nicky Jam o Maluma. “Cuando salió El Dorado, creíamos que el reguetón era lo máximo. Hoy en día hay muchos géneros que compiten: está el reguetón, el regional mexicano, el K-pop. Los artistas han tenido un poquito más de libertad para moverse entre tendencias”, añade Wilson.

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Entre otros factores de su éxito se encuentra su capacidad de convocatoria. No es común que haya niños cantando canciones de una mujer que roza los 50. Javier Lorbada, periodista musical que entrevistó a la cantante en 2005, apunta que en 35 años, Shakira, al contrario de lo que pudiera parecer, no ha perdido público. “Tiene seguidores fieles desde el 96, mientras se van incorporando otros sin que sus cifras se resientan nunca. Ha sabido adaptarse sin perder su esencia y manteniendo siempre su mensaje de lucha y empoderamiento”.

“Cuando ves las letras de Shakira hoy en día, que la gente critica porque ya no son como las de antes, se siente como si ella estuviera estudiando las tendencias actuales. Cuando escuchas la letra de Monotonía, por ejemplo, tiene frases que asociamos al reguetón puertorriqueño o a la bachata dominicana, nuevas formas de decir las cosas más propias de generaciones jóvenes”, señala Wilson, para añadir que fue gracias a su hijo Milan, quien convenció a la cantante de contactar con el argentino Bizarrap, para dar vida a la canción reproche tras su ruptura con Piqué. “Ahí es donde uno entiende por qué ella se ha podido reinventar, entendiendo que aun así es dificilísimo. Es dificilísimo que una mujer de 49 años hoy cautive a niños de cinco, pero pasa”.

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Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

Además, el fútbol mueve montañas: Shakira ha interpretado cuatro canciones oficiales para la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de su carrera, y dos de ellas le han dado la victoria a España: Hips Don’t Lie (Bamboo version), Alemania 2006; Waka Waka (Esto es África), Sudáfrica 2010; La La La, Brasil 2014; y el último, Dai Dai, junto al cantante nigeriano Burna Boy, este verano.

Su relación con España: “Es todo un fenómeno social”

¿Pero es esto suficiente para que Shakira pueda hacer una residencia de 12 conciertos en Madrid? “Madrid se ha convertido en una ciudad latina. Tú vas en el metro o vas por la calle y hay muchísima población latinoamericana”, apunta Gami. “Creo que son temas sociológicos que van mucho más allá de la música. Hablamos la misma lengua, nos gusta divertirnos, salir a la calle, comer, beber... Yo viví seis años y pico en Colombia y no me sentí para nada extranjero. Creo que ella apuesta por esa idea de la latinidad de Madrid y por eso ha creado la residencia, aparte de que también es negocio”.

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Residencia europea de Shakira en Madrid, con 12 dechas.

La residencia encaja además con otra transformación: la de los propios conciertos. “Es un cambio de signo de los tiempos de la industria musical. Ahora la gente vive eventos. En vez de irme yo a tu ciudad, tú vienes a la ciudad donde estoy”, resume Gami. En Madrid, esa idea se lleva al extremo con un recinto hecho a medida y Macondo Park, concebido para ampliar la experiencia mucho más allá de las dos horas de actuación.

Pero su relación con nuestro país no se limita a haber mantenido 12 años de relación con el exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué, dos hijos fruto de su relación con este o sus problemas con Hacienda. “Este tipo de presencia mediática normalmente suele ser contraproducente para la carrera artística de cualquier cantante, pero en su caso ha sabido sacarle rédito a base de letras fácilmente entendibles en un contexto conocido por todos. Eso ha conectado con muchísimas más personas de lo que hubiéramos imaginado nunca, identificándose con su desengaño y sufrimiento. Shakira en España es mucho más que un fenómeno musical, es todo un fenómeno social”, reconoce Lorbada.

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En realidad, su historia comenzó mucho antes. Con apenas 20 años y tras dar sus primeros pasos fuera de Colombia gracias a Pies descalzos, en 1996 aterrizó en Madrid para aparecer en el programa Sorpresa, sorpresa, de Antena 3, interpretando Estoy aquí. Desde entonces, ha tocado decenas de veces en España, la última, eso sí, hace ocho años. Aquí arrancó en A Coruña, en junio de 2006, su gira mundial Fijación Oral; ha pasado por recintos como Las Ventas e incluso llegó a pedir apoyo para la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos.

Su vínculo permanece. “Estoy muy emocionada de volver a España. Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los más duros que me tocó vivir”, escribió ayer en redes sociales tras su llegada a España, donde volvió a reivindicar la ‘latinidad’ del país: “El Atlántico ya no es un océano que separa, sino un lazo que nos une”. Treinta años después de inaugurar su llegada a España, Shakira sigue aquí. Esta vez, durante 12 noches.

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