El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España. (Chris Brunskill/Fantasista)

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Rechazar 15 millones de euros para firmar gratis por un equipo que no ha ganado un solo partido esta temporada. Así de extraña, y así de atractiva, es la historia que empieza a tomar forma en La Rosaleda. Anthony Martial (30 años) está en conversaciones avanzadas con el Málaga, según informó este miércoles Santi Aouna, de Foot Mercato.

La operación todavía no está cerrada, pero el escenario ha cambiado en apenas unos días. Martial fue ofrecido al Málaga como una de las opciones para cubrir la baja de larga duración de Julen Lobete y, ahora, la negociación ha avanzado hasta el punto de que el futbolista podría firmar en los próximos días.

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El francés está libre desde que rescindió su contrato con el Monterrey y busca un destino que le permita regresar al fútbol europeo tras una temporada discreta en México. Hay, además, un precedente muy cercano.

Martial en el Monterey. (REUTERS/Daniel Becerril)

El espejo de Aubameyang

El Deportivo apostó este verano por Pierre-Emerick Aubameyang, otro delantero veterano con pasado en la élite, y la fórmula está funcionando desde el primer día. El gabonés, de 37 años, llegó procedente del Olympique de Marsella para volver a LaLiga y ya ha marcado en sus cinco primeros partidos con el conjunto coruñés.

Ahí está precisamente el atractivo de la operación para el Málaga. No se trata de buscar un jugador desconocido que necesite tiempo para adaptarse a Primera, sino de acudir al mercado de agentes libres en busca de un nombre con experiencia internacional y capacidad para cambiar la dinámica del equipo.

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Aubameyang. (EFE/Sergio Pérez)

Una carrera que fue de más a menos

Martial fue uno de los grandes nombres del fútbol europeo cuando todavía era adolescente. Se formó en la cantera del Mónaco, donde ganó el Golden Boy en 2015, y ese mismo año el Manchester United pagó por él unos 60 millones de euros. En Old Trafford acabó disputando 317 partidos, con 90 goles, a lo largo de más de ocho temporadas.

También tuvo una etapa en España. En enero de 2022 llegó cedido al Sevilla, donde disputó 12 encuentros y marcó un gol; las lesiones limitaron aquella experiencia y el francés regresó a Inglaterra sin haberse consolidado.

Su contrato con el United terminó en 2024 y firmó después por el AEK de Atenas, donde sí encontró una versión más productiva: nueve goles en 24 partidos. Aun así, tampoco logró establecerse allí a largo plazo.

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Su último capítulo fue el Monterrey, club en el que compartió vestuario con Sergio Ramos. Allí disputó 20 partidos y firmó un gol y tres asistencias antes de rescindir su contrato este verano. Martial no compite oficialmente desde marzo.

Martial, con el Sevilla. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Un rechazo de 15 millones

La decisión de Martial de acercarse al Málaga se entiende mejor al mirar lo que ha dejado pasar. El delantero rechazó una propuesta del Al-Ittihad Tripoli de Libia que contemplaba 10 millones de euros netos por dos temporadas y otros cinco millones en concepto de prima de fichaje. También habría descartado dos propuestas procedentes de clubes de la Ligue 1, al no ofrecerle garantías suficientes de minutos.

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Martial, el sueño boquerón. (REUTERS/Molly Darlington)

El Málaga tiene margen, pero no barra libre

El Málaga tiene uno de los límites salariales más bajos de Primera: alrededor de 33,6 millones de euros, solo por delante del Sevilla. José María Muñoz, administrador judicial del club, dejó la decisión deportiva en manos de Loren Juarros, aunque aseguró que existe margen económico: “Dinero hay para fichar, ahora o cuando sea”

Juanfran Funes, sin embargo, puso contexto a esa afirmación. El entrenador explicó que el club sí dispone este curso de cierto margen dentro del límite salarial, aunque recordó que sus recursos siguen lejos de los de otros equipos, especialmente de Dépor o Racing, también ascendidos.

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Es decir, el conjunto boquerón no puede ofrecer los 5 millones que ofrecen otros. Su baza es otra: ofrecerle una nueva oportunidad en LaLiga y un escenario ya conocido, además de un rol importante en el vestuario.