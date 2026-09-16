España Deportes

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

El delantero de 30 años es agente libre desde marzo después de rescindir su contrato con Monterrey

La discusión entre Ten Hag y Martial en pleno partido
Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España. (Chris Brunskill/Fantasista)
Guardar

Rechazar 15 millones de euros para firmar gratis por un equipo que no ha ganado un solo partido esta temporada. Así de extraña, y así de atractiva, es la historia que empieza a tomar forma en La Rosaleda. Anthony Martial (30 años) está en conversaciones avanzadas con el Málaga, según informó este miércoles Santi Aouna, de Foot Mercato.

La operación todavía no está cerrada, pero el escenario ha cambiado en apenas unos días. Martial fue ofrecido al Málaga como una de las opciones para cubrir la baja de larga duración de Julen Lobete y, ahora, la negociación ha avanzado hasta el punto de que el futbolista podría firmar en los próximos días.

PUBLICIDAD

El francés está libre desde que rescindió su contrato con el Monterrey y busca un destino que le permita regresar al fútbol europeo tras una temporada discreta en México. Hay, además, un precedente muy cercano.

Martial en el Monterey. (REUTERS/Daniel Becerril)
Martial en el Monterey. (REUTERS/Daniel Becerril)

El espejo de Aubameyang

El Deportivo apostó este verano por Pierre-Emerick Aubameyang, otro delantero veterano con pasado en la élite, y la fórmula está funcionando desde el primer día. El gabonés, de 37 años, llegó procedente del Olympique de Marsella para volver a LaLiga y ya ha marcado en sus cinco primeros partidos con el conjunto coruñés.

Ahí está precisamente el atractivo de la operación para el Málaga. No se trata de buscar un jugador desconocido que necesite tiempo para adaptarse a Primera, sino de acudir al mercado de agentes libres en busca de un nombre con experiencia internacional y capacidad para cambiar la dinámica del equipo.

PUBLICIDAD

Aubameyang. (EFE/Sergio Pérez)
Aubameyang. (EFE/Sergio Pérez)

Una carrera que fue de más a menos

Martial fue uno de los grandes nombres del fútbol europeo cuando todavía era adolescente. Se formó en la cantera del Mónaco, donde ganó el Golden Boy en 2015, y ese mismo año el Manchester United pagó por él unos 60 millones de euros. En Old Trafford acabó disputando 317 partidos, con 90 goles, a lo largo de más de ocho temporadas.

También tuvo una etapa en España. En enero de 2022 llegó cedido al Sevilla, donde disputó 12 encuentros y marcó un gol; las lesiones limitaron aquella experiencia y el francés regresó a Inglaterra sin haberse consolidado.

Su contrato con el United terminó en 2024 y firmó después por el AEK de Atenas, donde sí encontró una versión más productiva: nueve goles en 24 partidos. Aun así, tampoco logró establecerse allí a largo plazo.

Su último capítulo fue el Monterrey, club en el que compartió vestuario con Sergio Ramos. Allí disputó 20 partidos y firmó un gol y tres asistencias antes de rescindir su contrato este verano. Martial no compite oficialmente desde marzo.

Martial, con el Sevilla. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Martial, con el Sevilla. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Un rechazo de 15 millones

La decisión de Martial de acercarse al Málaga se entiende mejor al mirar lo que ha dejado pasar. El delantero rechazó una propuesta del Al-Ittihad Tripoli de Libia que contemplaba 10 millones de euros netos por dos temporadas y otros cinco millones en concepto de prima de fichaje. También habría descartado dos propuestas procedentes de clubes de la Ligue 1, al no ofrecerle garantías suficientes de minutos.

Martial, el sueño boquerón. (REUTERS/Molly Darlington)
Martial, el sueño boquerón. (REUTERS/Molly Darlington)

El Málaga tiene margen, pero no barra libre

El Málaga tiene uno de los límites salariales más bajos de Primera: alrededor de 33,6 millones de euros, solo por delante del Sevilla. José María Muñoz, administrador judicial del club, dejó la decisión deportiva en manos de Loren Juarros, aunque aseguró que existe margen económico: “Dinero hay para fichar, ahora o cuando sea”

Juanfran Funes, sin embargo, puso contexto a esa afirmación. El entrenador explicó que el club sí dispone este curso de cierto margen dentro del límite salarial, aunque recordó que sus recursos siguen lejos de los de otros equipos, especialmente de Dépor o Racing, también ascendidos.

Es decir, el conjunto boquerón no puede ofrecer los 5 millones que ofrecen otros. Su baza es otra: ofrecerle una nueva oportunidad en LaLiga y un escenario ya conocido, además de un rol importante en el vestuario.

Temas Relacionados

Málaga CFLa LigaLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

El mediapunta noruego ya bate récords en la liga sueca y ya hay varios ojeadores de grandes clubes europeos siguiéndole la pista

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

El joven valenciano fue petición expresa del técnico portugués y lleva dos goles ‘in extremis’ que valen seis puntos

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

El circuito de Montmeló tendrá presencia en el calendario los años pares hasta 2032. Se alternará con el trazado belga, Spa-Francorchamps

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

El valenciano volverá a ponerse en el banquillo de un tenista de alto nivel y rival de Carlitos

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Los futbolistas del Real Madrid y Elche FC salieron con camisetas en apoyo a la comunidad autónoma

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”