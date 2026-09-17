Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta. (Ana Escobar/EFE)

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El Levante-Athletic Club de este miércoles 16 de septiembre correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, previsto para las 21:30 horas, ha quedado aplazado a pocos minutos de su inicio por las condiciones meteorológicas adversas y el estado impracticable del césped del Ciutat de València. Durante todo el día el sol y las nubes han compartido el cielo valenciano, pero la intensa lluvia ha comenzado cerca de las 21 horas en Valencia, bajo aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por precipitaciones fuertes.

Pese a que el Ciutat de Valencia tiene una cubierta que cubre todas las gradas, era tal la cantidad de agua que caía, que se ha mojado todo. La lluvia ha cubierto gran parte del terreno de juego, ha anegado el túnel de acceso al césped y ha alcanzado también a la zona de prensa. Sin embargo, los jugadores de ambos conjuntos han completado con “normalidad” los ejercicios de calentamiento bajo la cortina de agua. También estaban allí miles de aficionados granotas que habían ido al estadio para ver a su equipo y han tenido que refugiarse en los vomitorios a expensas de la esperada noticia; porque las condiciones meteorológicas se han juntado con el viento mojando a muchos de ellos.

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Sorprendentemente, la decisión se ha tomado a escasos 10 minutos del pitido inicial, una vez los equipos ya estaban en los vestuarios preparándose para saltar al campo para disputar el partido. Los árbitros, encabezados por Alejandro Quintero González, LaLiga y los clubes, tras la reunión mantenida en el propio estadio, han acordado la suspensión del partido. “La Liga tiene su procedimiento”, ha indicado Héctor Rodas, director deportivo del Levante, en unas declaraciones al Diario AS.

Por qué han tardado tanto

La decisión se ha adoptado cerca de la hora fijada para el comienzo, las 21:30, porque LaLiga, los clubes y el equipo arbitral han esperado hasta el último momento para comprobar si la evolución del tiempo y el drenaje del campo permitían jugar. El director deportivo granota ha explicado que el procedimiento exigía realizar una valoración definitiva a la hora del partido. Sin embargo, para los espectadores allí presentes ha sido un tiempo de agonía. Finalmente, sobre las 22:00 horas la Policía ha ordenado que los aficionados abandonaran las gradas de forma progresiva.

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Jugadores del Athletic Club de Bilbao calentando en el Ciutat de Valencia antes de la suspensión del partido. (Ana Escobar/EFE)

“Había que esperarse a la hora del partido para tomar la decisión final”, ha afirmado Héctor Rodas. El dirigente ha indicado que no se podía determinar con antelación si el encuentro resultaría imposible y ha recordado que el Athletic ya había viajado a Valencia. “Teníamos que ver lo que iba a ocurrir a la hora del partido porque no se puede saber a ciencia cierta”, ha señalado. Rodas, además, ha contado que los jugadores de ambos equipos han trasladado que no podían disputar el partido y que el árbitro se ha sorprendido por la rapidez con la que se ha acumulado el agua. Además, “con lo que hemos pasado en Valencia no era el día de arriesgar”, ha concluido.

En esta misma línea, el capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, también ha avalado la suspensión tras abandonar el estadio. “No era día para jugar el partido. Lo hemos intentado y los dos equipos hemos puesto de nuestra parte y el árbitro ha decidido que lo más lógico era que se posponga”, ha declarado a Radio Euskadi.

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La alerta naranja ha condicionado la jornada en Valencia

La AEMET ha activado para este miércoles el aviso naranja en toda la provincia de Valencia. Durante el día, el sol y las nubes se han alternado sobre la ciudad, aunque la tormenta ha descargado con fuerza media hora antes del choque. Las previsiones han contemplado precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado y han anticipado que la lluvia podría mantenerse durante las horas posteriores.

Las autoridades locales han adoptado medidas preventivas ante el episodio meteorológico. El Ayuntamiento ha cerrado el parque del antiguo cauce del Turia y ha cancelado distintas actividades al aire libre. Sin embargo, como venimos diciendo, la suspensión del partido se ha producido a pocos minutos del inicio, por lo que no se ha llegado a evitar riesgos en los desplazamientos de los asistentes.

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Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, cerca del campo del Levante UD. (Ana Escobar/EFE)

LaLiga ha confirmado que el encuentro se ha aplazado porque el césped no ha reunido las condiciones necesarias. La organización de Javier Tebas ha comunicado que anunciará una nueva fecha y horario una vez que Levante UD y Athletic Club lleguen a un acuerdo. Este, seguramente se pactará en los próximos días ya que, aunque no de forma inmediata, porque la expedición rojiblanca regresará mañana por la mañana a Bilbao para preparar el partido del sábado en el que recibirá en San Mamés al Deportivo Alavés y, el Levante, si se estabiliza el temporal se centrará en la visita al Villarreal, en un siempre atractivo derbi autonómico, son dos equipos que, por ahora, están sin compromisos más allá de la competición doméstica y tienen días suficientes para reubicar el partido.