España Deportes

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Pese a que la AEMET había activado la alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia, la asociación dirigida por Javier Tebas ha permitido que los espectadores acudieran al Ciutat de Valencia

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta. (Ana Escobar/EFE)
Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta. (Ana Escobar/EFE)
Guardar

El Levante-Athletic Club de este miércoles 16 de septiembre correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, previsto para las 21:30 horas, ha quedado aplazado a pocos minutos de su inicio por las condiciones meteorológicas adversas y el estado impracticable del césped del Ciutat de València. Durante todo el día el sol y las nubes han compartido el cielo valenciano, pero la intensa lluvia ha comenzado cerca de las 21 horas en Valencia, bajo aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por precipitaciones fuertes.

Pese a que el Ciutat de Valencia tiene una cubierta que cubre todas las gradas, era tal la cantidad de agua que caía, que se ha mojado todo. La lluvia ha cubierto gran parte del terreno de juego, ha anegado el túnel de acceso al césped y ha alcanzado también a la zona de prensa. Sin embargo, los jugadores de ambos conjuntos han completado con “normalidad” los ejercicios de calentamiento bajo la cortina de agua. También estaban allí miles de aficionados granotas que habían ido al estadio para ver a su equipo y han tenido que refugiarse en los vomitorios a expensas de la esperada noticia; porque las condiciones meteorológicas se han juntado con el viento mojando a muchos de ellos.

PUBLICIDAD

Sorprendentemente, la decisión se ha tomado a escasos 10 minutos del pitido inicial, una vez los equipos ya estaban en los vestuarios preparándose para saltar al campo para disputar el partido. Los árbitros, encabezados por Alejandro Quintero González, LaLiga y los clubes, tras la reunión mantenida en el propio estadio, han acordado la suspensión del partido. “La Liga tiene su procedimiento”, ha indicado Héctor Rodas, director deportivo del Levante, en unas declaraciones al Diario AS.

Por qué han tardado tanto

La decisión se ha adoptado cerca de la hora fijada para el comienzo, las 21:30, porque LaLiga, los clubes y el equipo arbitral han esperado hasta el último momento para comprobar si la evolución del tiempo y el drenaje del campo permitían jugar. El director deportivo granota ha explicado que el procedimiento exigía realizar una valoración definitiva a la hora del partido. Sin embargo, para los espectadores allí presentes ha sido un tiempo de agonía. Finalmente, sobre las 22:00 horas la Policía ha ordenado que los aficionados abandonaran las gradas de forma progresiva.

PUBLICIDAD

Jugadores del Athletic Club de Bilbao calentando en el Ciutat de Valencia antes de la suspensión del partido.
Jugadores del Athletic Club de Bilbao calentando en el Ciutat de Valencia antes de la suspensión del partido. (Ana Escobar/EFE)

“Había que esperarse a la hora del partido para tomar la decisión final”, ha afirmado Héctor Rodas. El dirigente ha indicado que no se podía determinar con antelación si el encuentro resultaría imposible y ha recordado que el Athletic ya había viajado a Valencia. “Teníamos que ver lo que iba a ocurrir a la hora del partido porque no se puede saber a ciencia cierta”, ha señalado. Rodas, además, ha contado que los jugadores de ambos equipos han trasladado que no podían disputar el partido y que el árbitro se ha sorprendido por la rapidez con la que se ha acumulado el agua. Además, “con lo que hemos pasado en Valencia no era el día de arriesgar”, ha concluido.

En esta misma línea, el capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, también ha avalado la suspensión tras abandonar el estadio. “No era día para jugar el partido. Lo hemos intentado y los dos equipos hemos puesto de nuestra parte y el árbitro ha decidido que lo más lógico era que se posponga”, ha declarado a Radio Euskadi.

La alerta naranja ha condicionado la jornada en Valencia

La AEMET ha activado para este miércoles el aviso naranja en toda la provincia de Valencia. Durante el día, el sol y las nubes se han alternado sobre la ciudad, aunque la tormenta ha descargado con fuerza media hora antes del choque. Las previsiones han contemplado precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado y han anticipado que la lluvia podría mantenerse durante las horas posteriores.

Las autoridades locales han adoptado medidas preventivas ante el episodio meteorológico. El Ayuntamiento ha cerrado el parque del antiguo cauce del Turia y ha cancelado distintas actividades al aire libre. Sin embargo, como venimos diciendo, la suspensión del partido se ha producido a pocos minutos del inicio, por lo que no se ha llegado a evitar riesgos en los desplazamientos de los asistentes.

Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, cerca del campo del Levante UD. (Ana Escobar/EFE)
Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, cerca del campo del Levante UD. (Ana Escobar/EFE)

LaLiga ha confirmado que el encuentro se ha aplazado porque el césped no ha reunido las condiciones necesarias. La organización de Javier Tebas ha comunicado que anunciará una nueva fecha y horario una vez que Levante UD y Athletic Club lleguen a un acuerdo. Este, seguramente se pactará en los próximos días ya que, aunque no de forma inmediata, porque la expedición rojiblanca regresará mañana por la mañana a Bilbao para preparar el partido del sábado en el que recibirá en San Mamés al Deportivo Alavés y, el Levante, si se estabiliza el temporal se centrará en la visita al Villarreal, en un siempre atractivo derbi autonómico, son dos equipos que, por ahora, están sin compromisos más allá de la competición doméstica y tienen días suficientes para reubicar el partido.

Temas Relacionados

LaLigaLa LigaFútbolFútbol EspañaLevnateAthletic de BilbaoAemetTiempoTiempo EspañaMeteorologíaInundacionesLluviasComunidad ValencianaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El delantero francés niega que su decisión implicara un rechazo a los habitantes de la ciudad autónoma

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

El delantero de 30 años es agente libre desde marzo después de rescindir su contrato con Monterrey

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

El mediapunta noruego ya bate récords en la liga sueca y ya hay varios ojeadores de grandes clubes europeos siguiéndole la pista

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

El joven valenciano fue petición expresa del técnico portugués y lleva dos goles ‘in extremis’ que valen seis puntos

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

El circuito de Montmeló tendrá presencia en el calendario los años pares hasta 2032. Se alternará con el trazado belga, Spa-Francorchamps

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España