España

Bad Bunny se viste de Zara en el intermedio de la Super Bowl: la historia detrás de su look monocolor que abandera el mundo latino

El de Puerto Rico ha hecho historia al convertirse en el primer artista en hacer el intermedio de la Super Bowl completamente en castellano

Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo (REUTERS/Jeenah Moon).

Bad Bunny sigue haciendo historia y batiendo récords. El cantante puertorriqueño, que se ha coronado en varias ocasiones como el artista en castellano más escuchado del mundo, era el elegido para el intermedio de la Super Bowl 2026 ocurrido hace apenas unas horas. Con una oda a la presencia e importancia del mundo latino en Estados Unidos y que no ha dejado a nadie indiferente, el de Bayamón se une a una lista de grandes nombres como Katy Perry, Shakira o Michael Jackson.

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, lo ha visto consolidarse como el primer cantante en ofrecer un espectáculo completamente en español en la historia del evento. Sin embargo, no solo sus letras y puesta en escena han sido llamativas en su actuación, sino que el ‘Conejito Malo’ vestía un look monocolor de firma española.

Con un claro mensaje a la paz de los pueblos hermanos de América, Bad Banny no ha abandonado el traje blanco en ningún momento, aunque este ha sufrido algunas variaciones a lo largo de los más de 13 minutos que ha durado la performance. El artista abrió el show con el tema Tití Me Preguntó, luciendo un conjunto completamente monocolor que evocaba la estética de una equipación de fútbol americano.

Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo (REUTERS/Carlos Barria).

La prenda no era casual: diseñada por Zara y estilizada por sus habituales colaboradores Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, incluía una camisa con cuello, corbata, pantalones chinos y un jersey con el nombre “Ocasio” y el número 64. Para los fans más expertos, esta referencia podría apuntar al año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio.

El look fue completado con guantes a juego, zapatillas de deporte “BadBo 1.0” fabricadas en colaboración con Adidas, y un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita. Más tarde, Bad Bunny cambió la parte de arriba por una blazer de doble botonadura en el mismo tono crema, reforzando la monocromía de un atuendo que combinaba minimalismo, streetwear y alta costura en un mismo conjunto.

La marca no ha tardado en pronunciarse para sacar pecho de un hecho histórico para la firma y en un comunicado han definido la actuación como “un espectáculo increíble”, añadiendo: “Benito ofreció un performance memorable. Qué gran atuendo”. La elección del artista de vestir a la marca española en lugar de optar por una firma internacional de lujo ha sorprendido a muchos, pero responde a una estrategia coherente con su identidad: cercanía, democratización de la moda y orgullo por el idioma y la cultura que representa en cada escenario.

Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo (Mark J. Rebilas-Imagn Images).

No hay cultura sin política

Y es que la puesta en escena no ha dejado a nadie indiferente, ya que no escapa del contexto político en el que se encuentra. En medio de las protestas por las deportaciones del ICE de Donald Trump, el de Puerto Rico ha querido sacar pecho de la cultura latina y la importancia de sus ciudadanos en el país americano.

Además de sus propios hits, Bad Bunny ha contado con la presencia de invitados VIP como Ricky Martin, Lady Gaga y otras figuras latinas de la música y la televisión. Entre las sorpresas se incluyó la llamada “casita”, una réplica de vivienda típica puertorriqueña, escenario de momentos clave de su última gira, y que representa la celebración de la diversidad y la unidad continental. Además, el cantante ha incluido una boda entre una migrante y un estadounidense. Y, para finalizar, el artista sostuvo un balón con la frase “Juntos, somos América”, reforzando el mensaje de inclusión y hermandad.

Durante la interpretación de Yo Perreo Sola, Bad Bunny ha rendido homenaje a la autonomía femenina y al derecho a disfrutar de la música sin acoso, transformando el campo de juego en un espacio inclusivo y lleno de energía. A lo largo del espectáculo, se han combinado referencias culturales, símbolos de Puerto Rico, y hasta el Sapo Concho, un anfibio en peligro crítico de extinción que el cantante ha usado como icono en su gira mundial reciente.

La actuación no ha estado exenta de controversia. Donald Trump ha calificado el espectáculo como uno de los peores de la historia del Super Bowl, criticando la música en español y los bailes del artista. Sin embargo, para Bad Bunny, la actuación ha sido coherente con su trayectoria: en los últimos años ha usado sus plataformas para visibilizar la cultura latina y denunciar injusticias a las que se ha visto sometida no solo la cultura latinoamericana, sino también su propio lugar de origen: como las expropiaciones económicas de los estadounidenses. De la misma manera que hizo tras recibir su premio en los Grammy, ha alzado la voz por los derechos de los inmigrantes.

Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo (REUTERS/Jeenah Moon).

