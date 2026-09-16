La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

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La caída del precio del petróleo este miércoles ha dado un respiro a los mercados después de la fuerte subida registrada el martes, cuando las dudas sobre el suministro desde Arabia Saudí dispararon las cotizaciones. El temor surgió tras conocerse que Riad iba a cancelar algunos envíos de crudo con destino a Europa durante septiembre después del ataque hutí contra el oleoducto Este-Oeste.

La incertidumbre llevó al barril de Brent a superar los 108 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, llegó a situarse en torno a los 105 dólares. Un día después, sin embargo, el escenario ha cambiado y el crudo ha corregido con fuerza.

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El giro se produjo después de conocerse que el oleoducto Este-Oeste podría volver a estar operativo en cuestión de días. A esta noticia se sumó el dato de las reservas semanales de crudo de Estados Unidos, que descendieron menos de lo previsto por el mercado. Al cierre de los mercados europeos, el precio del barril de Brent caía un 3,68%, hasta los 104,75 dólares, mientras el WTI retrocedía un 4,09%, hasta los 101,5 dólares.

El petróleo da un respiro, pero el combustible no

La evolución de los últimos días refleja la elevada volatilidad que atraviesa el mercado petrolero desde el estallido del conflicto en Oriente Medio. Aunque la caída del crudo supone un alivio para los mercados y, potencialmente, para los consumidores, los carburantes continúan al alza en España.

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El diésel encadena este miércoles su décima jornada consecutiva de subidas. Su precio ya supera el nivel que registraba antes de que el Gobierno incrementara hasta los 20 céntimos por litro la rebaja fiscal aplicada a este combustible.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el último dato disponible, correspondiente al martes, situaba el precio medio del diésel en 1,881 euros por litro. Es un 4% más que una semana antes y un 1,6% más que el 31 de agosto, cuando la rebaja fiscal aplicada al gasóleo era todavía de 10 céntimos por litro.

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El gasóleo de automoción cuenta desde el 1 de septiembre con una reducción de 20 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos, el doble de la aplicada durante agosto. La medida llegó después de que este carburante se encareciera un 15,7% en julio.

En el caso de la gasolina, la rebaja fiscal se redujo a cinco céntimos por litro al no superar este combustible en julio el umbral establecido del 15%. Los últimos datos de inflación publicados este martes reflejan la escalada del diésel, que se disparó un 30,3% en agosto y la gasolina aumentó un 16,9%.

Llenar el depósito cuesta caro

El comportamiento del gasóleo contrasta con lo ocurrido a comienzos de agosto. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto, su precio cayó un 4,3% tras entrar en vigor la rebaja de 20 céntimos. Durante la primera semana del mes, España llegó a situarse como el segundo país de la Unión Europea con el diésel más barato.

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Desde el 2 de septiembre, sin embargo, la tendencia se ha invertido por completo. El precio del gasóleo no ha dejado de subir y ya acumula diez jornadas consecutivas de incrementos, hasta alcanzar su nivel más alto desde julio. El impacto se nota al repostar. Llenar un depósito de 55 litros de diésel costaba de media este martes 103,45 euros, 3,95 euros más que una semana antes. En el caso de la gasolina, el desembolso ascendía a 104,45 euros, 3,52 euros más que siete días atrás.

La gasolina presenta, además, una evolución especialmente negativa. La reducción de la rebaja fiscal hasta los cinco céntimos por litro ha coincidido con una escalada que ha llevado a este carburante a encadenar trece jornadas consecutivas marcando máximos anuales.

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El martes, el litro de gasolina se pagaba de media en las estaciones de servicio españolas a 1,899 euros, un 3,5% más que una semana antes y un 11,4% más que hace un mes. Ello es debido a que la evolución del petróleo en los mercados internacionales todavía no se ha trasladado a los surtidores.