España

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El precio del barril de Brent cae un 3,7% tras conocerse que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí estará operativo en pocos días, mientras el gasoil en España encadena diez días de subidas y la gasolina alcanza máximos anuales

Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Guardar

La caída del precio del petróleo este miércoles ha dado un respiro a los mercados después de la fuerte subida registrada el martes, cuando las dudas sobre el suministro desde Arabia Saudí dispararon las cotizaciones. El temor surgió tras conocerse que Riad iba a cancelar algunos envíos de crudo con destino a Europa durante septiembre después del ataque hutí contra el oleoducto Este-Oeste.

La incertidumbre llevó al barril de Brent a superar los 108 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, llegó a situarse en torno a los 105 dólares. Un día después, sin embargo, el escenario ha cambiado y el crudo ha corregido con fuerza.

PUBLICIDAD

El giro se produjo después de conocerse que el oleoducto Este-Oeste podría volver a estar operativo en cuestión de días. A esta noticia se sumó el dato de las reservas semanales de crudo de Estados Unidos, que descendieron menos de lo previsto por el mercado. Al cierre de los mercados europeos, el precio del barril de Brent caía un 3,68%, hasta los 104,75 dólares, mientras el WTI retrocedía un 4,09%, hasta los 101,5 dólares.

El petróleo da un respiro, pero el combustible no

La evolución de los últimos días refleja la elevada volatilidad que atraviesa el mercado petrolero desde el estallido del conflicto en Oriente Medio. Aunque la caída del crudo supone un alivio para los mercados y, potencialmente, para los consumidores, los carburantes continúan al alza en España.

PUBLICIDAD

El diésel encadena este miércoles su décima jornada consecutiva de subidas. Su precio ya supera el nivel que registraba antes de que el Gobierno incrementara hasta los 20 céntimos por litro la rebaja fiscal aplicada a este combustible.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el último dato disponible, correspondiente al martes, situaba el precio medio del diésel en 1,881 euros por litro. Es un 4% más que una semana antes y un 1,6% más que el 31 de agosto, cuando la rebaja fiscal aplicada al gasóleo era todavía de 10 céntimos por litro.

El gasóleo de automoción cuenta desde el 1 de septiembre con una reducción de 20 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos, el doble de la aplicada durante agosto. La medida llegó después de que este carburante se encareciera un 15,7% en julio.

En el caso de la gasolina, la rebaja fiscal se redujo a cinco céntimos por litro al no superar este combustible en julio el umbral establecido del 15%. Los últimos datos de inflación publicados este martes reflejan la escalada del diésel, que se disparó un 30,3% en agosto y la gasolina aumentó un 16,9%.

Llenar el depósito cuesta caro

El comportamiento del gasóleo contrasta con lo ocurrido a comienzos de agosto. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto, su precio cayó un 4,3% tras entrar en vigor la rebaja de 20 céntimos. Durante la primera semana del mes, España llegó a situarse como el segundo país de la Unión Europea con el diésel más barato.

Desde el 2 de septiembre, sin embargo, la tendencia se ha invertido por completo. El precio del gasóleo no ha dejado de subir y ya acumula diez jornadas consecutivas de incrementos, hasta alcanzar su nivel más alto desde julio. El impacto se nota al repostar. Llenar un depósito de 55 litros de diésel costaba de media este martes 103,45 euros, 3,95 euros más que una semana antes. En el caso de la gasolina, el desembolso ascendía a 104,45 euros, 3,52 euros más que siete días atrás.

La gasolina presenta, además, una evolución especialmente negativa. La reducción de la rebaja fiscal hasta los cinco céntimos por litro ha coincidido con una escalada que ha llevado a este carburante a encadenar trece jornadas consecutivas marcando máximos anuales.

El martes, el litro de gasolina se pagaba de media en las estaciones de servicio españolas a 1,899 euros, un 3,5% más que una semana antes y un 11,4% más que hace un mes. Ello es debido a que la evolución del petróleo en los mercados internacionales todavía no se ha trasladado a los surtidores.

Temas Relacionados

GasolinaGasoilDiéselPetróleoConflicto en Oriente MedioEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

Todos ellos estarán en el programa desde este miércoles 16 de septiembre hasta el viernes 18

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

Una sentencia avala la norma aprobada por una comunidad de propietarios en Vélez-Málaga y rechaza el recurso de los afectados

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

El resultado de la votación ha sido de 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

La asociación ASAJA ha revisado a la baja sus estimaciones tras un episodio de calor extremo con máximas de hasta 44 grados, que deshidrató los olivares y arruinó parte del fruto a principios de mes

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Una senderista de 70 años queda atrapada en los Alpes italianos durante cinco días y sobrevive comiendo arándanos

La mujer consiguió resguardarse bajo los árboles, racionar sus provisiones y, tras varios días, fue trasladada al hospital

Una senderista de 70 años queda atrapada en los Alpes italianos durante cinco días y sobrevive comiendo arándanos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

ECONOMÍA

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

DEPORTES

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”