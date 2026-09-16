España

Dónde duerme Shakira durante su residencia en Madrid: hotel de lujo con mayordomo, 20.000 euros la noche y piscina privada con vistas al centro

La cantante ha elegido un cinco estrellas con todo tipo de comodidades para descansar en la capital hasta el 11 de octubre

Shakira en Madrid
El alojamiento de Shakira en Madrid. (Montaje Infobae/Madrid EDITION)
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Shakira ya ha aterrizado en la capital española, mostrándose muy emocionada a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La artista se ha instalado en el centro de la ciudad para dar inicio a una esperada residencia europea de doce conciertos correspondientes a su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Estas actuaciones, que arrancarán el viernes 18 de septiembre y se prolongarán hasta el 11 de octubre, suponen un regreso muy significativo para ella, quien ha viajado acompañada por su hermano y road manager, Tonino, además de otros miembros de su equipo de confianza.

Para garantizar su máximo confort y privacidad durante estas intensas semanas, la estrella ha elegido un alojamiento a la altura de las circunstancias. Según ha confirmado la revista Semana, Shakira se ha decantado por uno de los dos espectaculares penthouses del hotel de cinco estrellas The Madrid EDITION, un moderno establecimiento perteneciente a Marriott International que abrió sus puertas en 2022 y que se encuentra estratégicamente ubicado en la céntrica Plaza de Celenque.

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Este impresionante alojamiento no solo destaca por su lujo, sino por ostentar el récord de ser la estancia hotelera con la tarifa más elevada de toda la capital española. Mientras que el portal Informalia sitúa el precio de la estancia elegida por la intérprete en unos 20.000 euros por noche, los datos recogidos por la publicación La República señalan que el llamado Madrid Penthouse ha llegado a alcanzar los 25.000 euros nocturnos, situándose muy por encima de otras suites de lujo disponibles en la ciudad.

Habitación de Shakira
Los detalles de la habitación de Shakira en Madrid. (The Madrid EDITION)

Un dúplex de ensueño con piscina infinita

El exclusivo penthouse en el que descansa la artista es una vivienda tipo dúplex situada en la cuarta planta del edificio, con orientación oeste y un discreto acceso exclusivo. En total, suma una superficie de 460 metros cuadrados, divididos en 162 metros cuadrados de espacios interiores y una espectacular terraza panorámica privada de 298 metros cuadrados. En la planta inferior, destinada a las zonas comunes, Shakira dispone de un amplio salón independiente, un comedor con una mesa de mármol travertino con capacidad para ocho comensales y una cocina completa preparada para el servicio de mayordomo, la cual incluye una entrada propia para el personal.

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La cantante colombiana Shakira comparte su emoción al llegar a Madrid, España. Entre risas y cantando, habla sobre los preparativos del que considera el evento cultural más importante que ha tenido en Europa, dedicado a la cultura latina.

Por su parte, la planta superior alberga el dormitorio principal, que está equipado con una gran cama de tamaño King y un cómodo vestidor independiente. El cuarto de baño cuenta con una relajante ducha de efecto lluvia y una bañera desde la que se pueden admirar las vistas al centro histórico de Madrid. No obstante, la gran joya se encuentra en el exterior. La terraza privada cuenta con vegetación, zonas de descanso, un área de comedor al aire libre y una impresionante piscina infinity privada provista de camas de sol. Desde este rincón, la colombiana puede contemplar lugares tan emblemáticos como el Palacio Real, el Teatro Real y la Catedral de la Almudena.

La importancia de esta residencia para Shakira

Durante su estancia, Shakira también podrá hacer uso de las lujosas instalaciones del hotel, que incluyen un gimnasio de última generación abierto las 24 horas. Este espacio será fundamental para mantener su exigente rutina física, ya que, tal y como señala el entrenador Enrique Verdugo, la artista combina baile, boxeo y fuerza para mantener su sistema nervioso despierto y activo.

Piscina Shakira
La piscina del hotel donde se hospeda Shakira. (The Madrid Edition)

A nivel personal, este viaje marca una nueva etapa en la vida de la cantante, quien confesó que busca reconstruirse como madre, artista y mujer. A su llegada, recordó su estrecho vínculo con España, país en el que nacieron sus dos hijos: “Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros”. Con el deseo de devolver el cariño a sus seguidores, su residencia musical se llevará a cabo en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, transformado para la ocasión en Macondo Park. Este recinto, inspirado en el célebre pueblo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ofrecerá a los más de 50.000 asistentes diarios una inmersión total en la cultura, la gastronomía, la literatura, la moda y el arte latino.

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