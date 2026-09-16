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Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

El especialista explica qué factores revisar y cita modelos con descuentos de hasta 12.000 euros frente a una unidad nueva

Máximo Sant, experto en automovilismo, recomienda comparar cada modelo porque la demanda puede reducir el ahorro o elevar el precio de algunas unidades.
Máximo Sant, experto en automovilismo, señala que la antigüedad, el kilometraje y la garantía de fábrica definen a un vehículo seminuevo (Composición Infobae)
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La compra de un vehículo exige comparar precios, antigüedad, kilometraje y condiciones de garantía. Dentro de ese proceso, el mercado de los seminuevos aparece como una alternativa para quienes buscan reducir el desembolso inicial sin alejarse de modelos recientes. La recomendación de Máximo Sant en uno de sus vídeos se centra en esa relación entre coste, uso previo y valor de reventa.

El experto en automovilismo recomienda a quienes evalúan cambiar de vehículo: “Comprar un coche seminuevo es lo más inteligente”. Su argumento se basa en que el comprador aprovecha la depreciación inicial sin renunciar a un automóvil reciente.

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El planteamiento parte de una diferencia habitual entre estrenar un vehículo y adquirirlo después de sus primeros meses de circulación. Según la explicación del experto, ese tramo inicial concentra una parte de la pérdida de valor que asume el primer propietario.

Quien compra después puede acceder a un coche con poco tiempo de uso y con garantía de fábrica todavía vigente, siempre que cumpla las condiciones señaladas para considerarlo seminuevo.

Ahorro, demanda y condiciones del seminuevo

Entre los modelos de mayor precio, Sant cita al Porsche Cayman con motor central, para el que calcula un ahorro de hasta 12.000 euros frente a una unidad nueva. También señala una excepción: el Suzuki Jimny Pro puede costar un 6% más que su valor original por la escasez de unidades y la demanda.

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La comparación no se limita al precio de catálogo. En los ejemplos citados por Sant, la diferencia varía según el modelo y puede alterarse cuando la oferta disponible no alcanza para responder a la demanda. El caso del Jimny Pro ilustra esa situación: en lugar de una rebaja frente al precio original, el comprador puede encontrar unidades ofrecidas por encima de ese valor.

Si persiste la conflictividad social, la elevada inflación y el deterioro de algunos indicadores laborales, las ventas de vehículos seminuevos para este año podría cerrar en terreno negativo.
Concesionario de vehículos seminuevos (AAP)

Al explicar cómo clasifica este tipo de vehículos, Sant indica: “Un seminuevo es un coche que tiene menos de dos años, tiene todavía garantía de fábrica y alrededor de 30.000 kilómetros”. Para quienes buscan una conducción deportiva, añade que el Mazda MX-5 ofrece una rebaja de hasta un 8%, pese a su cotización en el mercado.

La antigüedad, el kilometraje y la garantía son, en su definición, los elementos que separan a un seminuevo de otras opciones de ocasión. Esos criterios permiten situar la búsqueda dentro de vehículos de uso limitado, aunque la conveniencia final depende de la distancia entre el precio pedido y el de una unidad nueva. Sant presenta sus cálculos como referencias vinculadas a modelos concretos.

Opciones con rebajas en distintos segmentos

En los segmentos de menor precio, el experto menciona al Dacia Sandero Stepway, que puede representar una diferencia de entre dos y tres mil euros. También incluye al Cupra Formentor, un modelo para el que estima un ahorro de ocho mil euros en su versión seminueva.

Las diferencias mencionadas abarcan perfiles de compra distintos. El Sandero Stepway figura entre las alternativas con una brecha de precio más acotada, mientras que el Formentor aparece con una reducción superior.

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La selección muestra que la recomendación no queda limitada a vehículos deportivos o de gama alta, sino que también contempla opciones de acceso y modelos con motorización híbrida.

Sobre el Toyota Yaris híbrido, Sant calcula una rebaja de hasta 7.000 euros respecto de un vehículo nuevo. En el Yaris híbrido, la estimación vuelve a situar el ahorro como un criterio de decisión en este caso. Al cerrar su recomendación, afirma: “Comprar con la cabeza no es renunciar a nada”.

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