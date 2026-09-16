España Deportes

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

El mediapunta noruego ya bate récords en la liga sueca y ya hay varios ojeadores de grandes clubes europeos siguiéndole la pista

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona
Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)
Guardar

Bo Hegland, mediapunta noruego de 22 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Allsvenskan con el Djurgårdens, de la liga sueca (Allsvenskan). El año pasado disputó su primera temporada como profesional y solo tuvo poco más de media hora en el césped.

Doce meses después, ese mismo futbolista lidera las asistencias de la competición y ha igualado un récord histórico. Y su nombre ya circula por las agendas de fichajes del FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

El pasado 14 de septiembre, Hegland marcó y asistió en el duelo contra el GAIS. Con esa asistencia alcanzó las 15 en 21 partidos, cifra que le permitió igualar el récord de pases de gol en una temporada de la Allsvenskan.

Sumando los ocho goles que lleva anotados, su casilla de participaciones directas en gol se eleva a 23, casi la mitad de la producción ofensiva de su equipo.

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona
Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)

Interés de Atlético y FC Barcelona

El partido, además, coincidió con las visitas de ojeadores del FC Barcelona al estadio. Según informó el diario sueco Expressen, representantes del club azulgrana acudieron específicamente a seguir a Hegland.

PUBLICIDAD

El Atlético de Madrid también aparece entre los clubes que siguen al noruego desde este mismo verano. Pero a los dos españoles aparece la amenaza de la Premier: Aston Villa y Newcastle también le tendrían el ojo echado.

El seguimiento inglés ya se tradujo en presencia física en las gradas: representantes del Newcastle acudieron a verlo el pasado 31 de agosto ante el Mjällby. Este verano, el Anderlecht belga llegó incluso a presentar una oferta formal por el jugador, pero Hegland prefirió quedarse en Estocolmo.

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona
Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)

Primero minutos, después la élite

El propio futbolista ha explicado por qué rechazó esa salida. “Para mí fue bastante sencillo este verano. Había muchos que preguntaban si existía la posibilidad de que me marchara, pero estaba totalmente centrado en el Djurgårdens”, contó a Fotbollskanalen.

Su prioridad era jugar, y la apuesta le ha salido bien: de estar construyendo su sitio en el equipo ha pasado a ser uno de los futbolistas más productivos de la liga.

Mide 1,85 metros, es diestro y su golpeo es una de sus principales armas, sobre todo en el balón parado, donde concentra buena parte de las acciones de estrategia de su equipo.

No es un organizador puro ni un delantero al uso: se mueve entre ambos registros y encuentra buena parte de su valor cuando recibe cerca del área y puede acelerar la jugada.

El histórico jugador del Atlético Madrid le habló al argentino

¿Nuevo Griezmann?

Puede que las comparaciones sean odiosas, pero viendo que Antoine Griezmann ya no está en el Metropolitano, resulta inevitable sondear el mercado en busca de las mismas características.

Hegland comparte con el francés algunos rasgos de ese mediapunta capaz de conectar líneas, aparecer cerca del área y participar en distintas fases del juego. No obstante, su rendimiento se ha producido en la Allsvenskan, una liga alejada del ritmo y la exigencia de las grandes competiciones europeas.

Con contrato hasta 2029 y acabando de atravesar el momento de mayor crecimiento de su carrera, el siguiente paso de Hegland sigue abierto. Con varios grandes tentando al futbolista, veremos a ver qué nos depara la próxima ventana de fichajes.

Temas Relacionados

Atlético de MadridFC BarcelonaLaLigaLa LigaFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

El joven valenciano fue petición expresa del técnico portugués y lleva dos goles ‘in extremis’ que valen seis puntos

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

El circuito de Montmeló tendrá presencia en el calendario los años pares hasta 2032. Se alternará con el trazado belga, Spa-Francorchamps

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

El valenciano volverá a ponerse en el banquillo de un tenista de alto nivel y rival de Carlitos

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Los futbolistas del Real Madrid y Elche FC salieron con camisetas en apoyo a la comunidad autónoma

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Javier Tebas se moja en la carrera por el Balón de Oro y no va ni con Lamine Yamal ni con Mbappé: este es su favorito

El presidente de LaLiga también opinó sobre la sede de la final del Mundial 2030, Gianni Infantino y la crisis de Ceuta

Javier Tebas se moja en la carrera por el Balón de Oro y no va ni con Lamine Yamal ni con Mbappé: este es su favorito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

ECONOMÍA

El Congreso tumba el decreto del Gobierno para regular a los ‘lobbies’ con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN

El Congreso tumba el decreto del Gobierno para regular a los ‘lobbies’ con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

DEPORTES

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid