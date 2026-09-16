Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)

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Bo Hegland, mediapunta noruego de 22 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Allsvenskan con el Djurgårdens, de la liga sueca (Allsvenskan). El año pasado disputó su primera temporada como profesional y solo tuvo poco más de media hora en el césped.

Doce meses después, ese mismo futbolista lidera las asistencias de la competición y ha igualado un récord histórico. Y su nombre ya circula por las agendas de fichajes del FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

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El pasado 14 de septiembre, Hegland marcó y asistió en el duelo contra el GAIS. Con esa asistencia alcanzó las 15 en 21 partidos, cifra que le permitió igualar el récord de pases de gol en una temporada de la Allsvenskan.

Sumando los ocho goles que lleva anotados, su casilla de participaciones directas en gol se eleva a 23, casi la mitad de la producción ofensiva de su equipo.

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)

Interés de Atlético y FC Barcelona

El partido, además, coincidió con las visitas de ojeadores del FC Barcelona al estadio. Según informó el diario sueco Expressen, representantes del club azulgrana acudieron específicamente a seguir a Hegland.

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El Atlético de Madrid también aparece entre los clubes que siguen al noruego desde este mismo verano. Pero a los dos españoles aparece la amenaza de la Premier: Aston Villa y Newcastle también le tendrían el ojo echado.

El seguimiento inglés ya se tradujo en presencia física en las gradas: representantes del Newcastle acudieron a verlo el pasado 31 de agosto ante el Mjällby. Este verano, el Anderlecht belga llegó incluso a presentar una oferta formal por el jugador, pero Hegland prefirió quedarse en Estocolmo.

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona. (Instagram)

Primero minutos, después la élite

El propio futbolista ha explicado por qué rechazó esa salida. “Para mí fue bastante sencillo este verano. Había muchos que preguntaban si existía la posibilidad de que me marchara, pero estaba totalmente centrado en el Djurgårdens”, contó a Fotbollskanalen.

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Su prioridad era jugar, y la apuesta le ha salido bien: de estar construyendo su sitio en el equipo ha pasado a ser uno de los futbolistas más productivos de la liga.

Mide 1,85 metros, es diestro y su golpeo es una de sus principales armas, sobre todo en el balón parado, donde concentra buena parte de las acciones de estrategia de su equipo.

No es un organizador puro ni un delantero al uso: se mueve entre ambos registros y encuentra buena parte de su valor cuando recibe cerca del área y puede acelerar la jugada.

El histórico jugador del Atlético Madrid le habló al argentino

¿Nuevo Griezmann?

Puede que las comparaciones sean odiosas, pero viendo que Antoine Griezmann ya no está en el Metropolitano, resulta inevitable sondear el mercado en busca de las mismas características.

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Hegland comparte con el francés algunos rasgos de ese mediapunta capaz de conectar líneas, aparecer cerca del área y participar en distintas fases del juego. No obstante, su rendimiento se ha producido en la Allsvenskan, una liga alejada del ritmo y la exigencia de las grandes competiciones europeas.

Con contrato hasta 2029 y acabando de atravesar el momento de mayor crecimiento de su carrera, el siguiente paso de Hegland sigue abierto. Con varios grandes tentando al futbolista, veremos a ver qué nos depara la próxima ventana de fichajes.