Rosalía recibe ocho nominaciones a los Latin Grammy y supera por poco a Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexier

Foto de archivo de la cantante española Rosalía reacciona durante una presentación en Bogotá (Colombia). EFE/ Paula Cabaleiro

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La Academia Latina de la Grabación acaba de anunciar las nominaciones para la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy, cuya ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos. El artista con más nominaciones es el compositor mexicano Edgar Barrera, que ha reunido un total de 10 reconocimientos, frente a una edición que vuelve a destacar el peso de los compositores dentro de la industria de la música en español y portugués.

En segundo lugar, se encuentra Rosalía con 8 nominaciones y superando por poco a Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler, que han recibido un total de 7 nominaciones cada uno por sus últimos proyectos. La gala tendrá como sede el recinto MGM Grand Garden Arena, habitual anfitrión de eventos de alcance masivo en la ciudad.

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ARCHIVO - Rosalía posa para los fotógrafos a su llegada a los Brit Awards 2026 en Mánchester, Inglaterra, el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Las ocho categorías en las que ha salido nominada

Dentro de las ocho nominaciones en la 27ª entrega de los premios latinos, la cantante catalana ha destacado en las categorías generales, de género específico e ingeniería técnica. A continuación se detalla cada una de ellas:

Grabación del Año: se valora la grabación y producción del corte “La Perla”, interpretado por Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia. Álbum del Año: se reconoce su producción discográfica “LUX (Complete Works)”. Canción del Año: se premia la composición y letra de “La Perla”, donde figura acreditada como compositora junto a Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder y Dylan Wiggins. Mejor Canción Pop: se evalúa de nuevo el sencillo “La Perla” (con Yahritza y Su Esencia) dentro de las categorías de género pop. Mejor Álbum de Música Alternativa: se destaca el álbum “LUX (Complete Works)” en la vertiente alternativa. Mejor Canción en Lengua Portuguesa: se reconoce el tema “Memória”, compuesto e interpretado por Rosalía junto a Carminho (con coautoría de Noah Goldstein, Armando Machado y Dylan Wiggins). Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: se evalúa el trabajo técnico de ingeniería, mezcla y masterización realizado en “LUX (Complete Works)”. Mejor Video Musical Versión Corta: se premia la producción audiovisual del videoclip de “Sauvignon Blanc (Official Video)”.

La cantante Rosalía se presenta en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante 16 mil 500 personas. (Instagram: Rosalía)

Cuántos premios se ha llevado Rosalía en los Latin Grammy... hasta ahora

La artista catalana es una de las grandes protagonistas de esta nueva edición de los Latin Grammy. Pero si repasamos su recorrido en estos premios, nos damos cuenta de que no había tenido tantas nominaciones en un mismo año desde 2022 con el álbum de ‘Motomami’.

Pese a llevar ya 31 nominaciones desde que saltó a la fama en 2018 con ‘Malamente’, Rosalía solo ha obtenido 11 premios. Su primera cosecha llegó ese mismo año cuando obtuvo los galardones a Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Alternativa y Mejor Canción de Música Urbana con ‘El Mal Querer’ y ‘Con Altura’.

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En la edición de 2020, ‘Yo x Ti, Tú x Mí’ fue distinguida como Mejor Fusión/Interpretación Urbana, mientras que ‘TKN’ recibió el premio a Mejor Video Musical Versión Corta. Dos años después, ‘Motomami’ ganó Mejor Paquete de Grabación, Mejor Álbum de Música Alternativa y Álbum del Año. Con este reconocimiento, Rosalía se convirtió en la primera mujer en obtener dos veces el Latin Grammy a Álbum del Año.