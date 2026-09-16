La canción del vídeo del que habla todo el mundo no es religiosa, sino de Ana Mena y un grupo que ya ni siquiera existe: esta es su historia

Imagen del vídeo viral de una familia cantando al unísono la misma canción.

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Si eres de esas personas que vive crónicamente online, probablemente la frase “Y a veces se me olvida” haya resonado con fuerza en tu cabeza durante estos días. La razón se debe a un vídeo viral que lleva toda la semana circulando por redes sociales y que, sin tener nada del todo especial, ha conseguido conquistar a cada uno de los que lo han visto. Se trata de una serie de jóvenes -y no tan jóvenes- cantando una canción al unísono, algo que no podría parecer nada del otro mundo. Pero hay detalles en ese vídeo que han hecho que cada vez más gente haya reparado en él, hasta llevar ya más de 30 millones de visualizaciones solo en X. Uno de esos detalles es la canción que ha originado todo.

El vídeo, que pertenece a la familia Caño como han corroborado varios medios, reproduce una canción que llevaba en el olvido más de diez años, y que pertenece a una banda del todo extinta, aunque cuenta con una versión curiosamente protagonizada por una estrella muy de actualidad. La canción en concreto se llama Dama y Vagabundo, y pertenece a la boy-band Bromas Aparte. Esta formación se originó en Madrid y estaba formada por formación integrada por Keko (cantante, compositor y fundador de la banda), Guille (bajista, compositor y fundador de la banda), Marcos, (batería y community manager de la banda), Alex, (guitarra y responsable de coros) y Lalo, (guitarrista y compositor).

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El tema pertenece al álbum de la banda #MillenialsRock, único LP del grupo después de lanzar sencillos como Si se pone a llover, Estoy loco, Abrázame muy fuerte o la propia Dama y Vagabundo, que es la que canta la familia Caño en el famoso vídeo. Una canción que, como era de esperar, ha crecido exponencialmente en reproducciones dentro de plataformas como Spotify, donde ahora acumula 3 millones de oyentes, mientras que el grupo, que lleva sin actividad desde 2017, ha reflotado su popularidad con hasta 40 mil oyentes.

Bromas aparte es el grupo detrás del hit que se ha hecho viral en redes sociales.

De Ana Mena a Gerard Piqué

Lo más curioso de todo es que la canción conecta una banda extinta con una cantante que a día de hoy no puede ser más relevante, como es Ana Mena. La malagueña colaboró con Bromas Aparte allá por 2016, cuando la por entoces jovencísima cantante no era tan conocida, haciendo una versión aun más especial del tema que ha terminado escogiendo la familia Caño para su vídeo. Aunque en un inicio mucha gente pensó que podía tratarse de una canción religiosa, la historia ha dado un gran giro al descubrirse que se trataba en realidad de un tema pop de lo más nicho, ya que no todo el mundo conocerá la banda. Ni siquiera los que se consideren más fan de Ana Mena.

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Aun así, nada ha podido evitar que el vídeo llegase a gente tan famosa como Gerard Piqué, que lo compartía en su perfil de X, y otras tantas personalidad que han interactuado con el momento musical de la familia Caño. Por su parte, algunos de los integrantes de la familia y el vídeo han respondido a la atención recibida con otra canción, dedicada “a todos los haters”. Se trata de un nuevo vídeo en el que se puede ver a los hermanos subidos a una colina y cantando Los Tontos, un tema de C. Tangana que el artista madrileño hizo en colaboración con Kiko Veneno. Han nacido nuevas estrellas.