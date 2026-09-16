Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

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Kylian Mbappé ha explicado que ocultó parte del lema de apoyo a Ceuta antes del Elche-Real Madrid para expresar también su recuerdo a los inmigrantes fallecidos en condiciones difíciles. El delantero francés ha insistido en que su gesto no suponía rechazo alguno a los ceutíes, en plena polémica por una campaña privada surgida tras la crisis migratoria de finales de julio.

El delantero ha afirmado que dobló la camiseta con el mensaje “Todos somos caballas” porque quería solidarizarse con Ceuta sin “priorizar sufrimientos” sobre los inmigrantes que han perdido la vida. Vinicius Júnior e Ibrahima Konaté realizaron el mismo gesto antes del encuentro de la sexta jornada de Liga en el Martínez Valero.

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El futbolista ha ofrecido las primeras explicaciones sobre lo ocurrido a AS, que ha publicado sus declaraciones en exclusiva. “Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, ha dicho.

Los tres jugadores madridistas salieron al césped con la prenda parcialmente doblada: se podía leer “Todos somos caballas”, pero no la continuación del mensaje, “Ceuta y sus caballeros de la mar”. Después de posar para la fotografía y saludar a los rivales, fueron los primeros en quitarse la camiseta.

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Por qué no mostró por completo la camiseta

Mbappé ha reconocido que su decisión podía interpretarse como una oposición a la población de la ciudad autónoma. “Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no”, ha señalado al diario deportivo.

El delantero ha añadido que no quería establecer jerarquías entre tragedias. “No quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”.

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Mbappé ha comparecido ante los medios para explicar su decisión de no portar adecuadamente la camiseta sobre Ceuta (REUTERS/Omar Arnau Cerezo)

La iniciativa se articuló alrededor del término “caballas”, el apelativo popular de los habitantes de Ceuta. La campaña pretendía trasladar a la ciudad un mensaje de unidad bajo la consigna “Ceuta no está sola”, después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a finales de julio y provocaran una crisis política, económica y social en el enclave.

La propuesta no partía de una institución pública, sino de la Asociación Valenciana de Empresarios, que la lanzó el 11 de septiembre. La entidad está presidida desde 2011 por Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación Marítima y antiguo presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009, tras la dimisión de Ramón Calderón.

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El Barcelona también rechazó sumarse a la campaña cuando el Levante se lo propuso durante su visita al Ciutat de València. Fuentes del club azulgrana indicaron que se trataba de una iniciativa “ajena al Barcelona” y defendieron la libertad de expresión tanto de quienes optan por manifestarse como de quienes prefieren no hacerlo.

La discusión sobre la libertad de expresión

El gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté ha recibido críticas de partidos de derechas y del presidente de LaLiga, Javier Tebas. El dirigente ha sostenido que las camisetas formaban parte de un acto de club, no de una manifestación individual: “Que todo el equipo entre con la camiseta puesta es una tradición arraigada en el club. El jugador debe entrar con la camiseta puesta. Porque entrar con una camiseta doblada equivale a entrar sin camiseta”.

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Los futbolistas Vinícius Júnior y Kylian Mbappé visten camisetas con la frase Todos somos caballas en muestra de apoyo a la ciudad de Ceuta.

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha atribuido el incidente a un problema de información previa. “Creo que estaban mal informados y que los compañeros no tenían toda la información. Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar”, ha declarado. La propuesta de que los futbolistas saltaran al campo con las camisetas partió del Elche como equipo local y fue aceptada por el Real Madrid.