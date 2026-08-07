Shakira lanzó la versión en español de “Dai Dai”: estos fueron los cambios a la letra

Shakira lanzó la versión en español de Dai Dai, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, junto a Burna Boy - crédito @shakira/YouTube

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Shakira lanzó en la noche del viernes 6 de agosto la versión en español de Dai Dai, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy, y que en menos de 24 horas ya superó las 360.000 visualizaciones en YouTube.

La cantante colombiana anunció el estreno a través de su cuenta oficial de Instagram, donde confirmó la disponibilidad del tema en todas las plataformas digitales.

La composición original —en la que contribuyó Ed Sheeran— salió a la luz en mayo de 2026, semanas antes del arranque del certamen. Producida en cinco idiomas —inglés, español, italiano, francés y japonés—, la canción toma su nombre de una expresión coloquial italiana de aliento, equivalente al “vamos, vamos” del español.

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La versión en español llega semanas después de que España se proclamara campeona del torneo tras superar en el MetLife Stadium a la defensora del título, Argentina, por 1-0.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira and Burna Boy perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

La colombiana y el nigeriano presentaron el tema en vivo por primera vez el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, durante la ceremonia de apertura del campeonato.

Ambos artistas repitieron actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final, donde contaron con la presencia en escena del grupo infantil de danza ugandés Ghetto Kids.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Shakira and Burna Boy perform during the Halftime Show IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Semanas antes del lanzamiento oficial, la intérprete había dado una muestra de la versión en español desde el backstage del show de medio tiempo. En ese video, se le escucha cantar a capella fragmentos como “En el once contra once, cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel” y “Levantarse y caer, y volver a empezar / Y volverse a romper como vuelve a romper una ola del mar”.

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La canción tiene además una dimensión social. Y es que los derechos de autor del tema, así como las ganancias generadas por la pista, se destinan de forma íntegra al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, iniciativa que fijó como meta recaudar 100 millones de dólares para garantizar el acceso a la educación y al fútbol a niños en situación de vulnerabilidad en todo el mundo.

La colombiana agradeció la recepción de "Dai Dai" a sus fans, luego de superar los 700 millones de reproducciones de la versión original en YouTube - crédito @shakira/Instagram

La letra de la versión en español, mantiene el mensaje de la original: una invitación a soñar, perseverar y creer. “El momento llegó, lo que siempre soñé / Voy sintiendo el temblor, se siente el temblor, ¿lo sientes también? / Yo te he visto caer, levantarte otra vez / Ya llegaste hasta aquí, solo había que creer”, reza uno de sus pasajes más representativos.

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Esta es la letra completa de la versión en español de Dai Dai:

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor

Saber aprender del error

Pa’ llegar a ser el mejor

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Voy siguiendo tu deseo, como quien sigue una ley

Es el único trofeo que no se puede prometer

En el once contra once, cada cual en su papel

Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel

Levantarse y caer, y volver a empezar

Y volverse a romper como vuelve a romper una ola del mar

Cada paso que das va tu gente detrás

Aquí estamos por ti para verte llegar, ah-ah

Mira, mejor vive la vida

Que vamo’ de subida

Vamo’ de subida, eh-eh

Dale, no olvide’ lo que vale’

Juega como tú sabe’

Como tú sabe’

La mente en el juego (Ayo)

‘Tá botando fuego (You know)

Ahorita en la calle (Ayo)

Difícil que falle (No, no)

Ponte pa’ la calle, let’s go, let’s go, let’s go

Ayo

Ayo

Hay que saber aguantar la tensión

El diamante se hace bajo presión (Mmm)

Esto no es tanto grabar esta acción

Y de seguir la intuición

El momento llegó, lo que siempre soñé

Voy sintiendo el temblor, se siente el temblor, ¿lo sientes también?

Yo te he visto caer, levantarte otra vez

Ya llegaste hasta aquí, solo había que creer

Mira, mejor vive la vida

Que vamo’ de subida

Vamo’ de subida, eh-eh

Dale, no olvide’ lo que vale’

Juega como tú sabe’

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor

Saber aprender del error

Pa’ llegar a ser el mejor

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go