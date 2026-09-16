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El jefe de HBO confirma los primeros detalles de la segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La continuación del éxito basado en el universo de ‘Juego de tronos’ ha tenido parte de su rodaje en España

Un hombre y un niño con túnicas y capas medievales sentados en un interior iluminado por velas. El hombre sujeta una copa de metal y el niño es calvo
El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) concluyó su primera temporada el 22 de febrero. (HBO)
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HBO prevé estrenar la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos durante la primera mitad de 2027. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, confirmó esa ventana de lanzamiento, aunque la cadena todavía no informó una fecha exacta para el regreso de la producción. La nueva entrega continuará la historia de Ser Duncan “Dunk” el Alto y su escudero Egg en Poniente. La segunda temporada adaptará La espada leal, la segunda novela corta de la serie Cuentos de Dunk y Egg escrita por George R. R. Martin.

Bloys dio la actualización durante una entrevista con Deadline, cuando fue consultado por los planes de HBO para ampliar el universo de Juego de tronos mediante nuevas series derivadas. El directivo nombró a El Caballero de los Siete Reinos y La Casa del Dragón al referirse a las producciones de la franquicia. Luego confirmó que la segunda temporada de la serie sobre Dunk y Egg llegará en la primera mitad de 2027. De momento sabemos que su rodaje ha tenido en parte lugar en España, en concreto en zonas de las Islas Canarias como Artenara y La Fortaleza de Ansite.

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Está por salir en la primera mitad de 2027”, afirmó Bloys sobre la producción, a la que describió como nominada a los premios Emmy. Sus declaraciones fijan por primera vez un período previsto para el estreno, sin precisar día ni mes. Bloys también descartó otros proyectos en desarrollo dentro de la franquicia. “Además de eso, no, nada más”, respondió al ser preguntado si HBO planeaba nuevas series además de El Caballero de los Siete Reinos y La Casa del Dragón. La información llega cerca de un mes después de que Peter Claffey, actor que interpreta a Dunk, comunicara que el rodaje de la segunda temporada había concluido.

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

Expandiendo el universo

El Caballero de los Siete Reinos es la segunda serie derivada de HBO basada en el universo de Game of Thrones, después de La Casa del Dragón. Esta última completó tres temporadas y su cuarta entrega está prevista para 2028, de acuerdo con la información difundida. La historia de Dunk y Egg transcurre aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos. La próxima temporada mostrará a ambos personajes durante sus viajes por Poniente, donde se verán involucrados en nuevos conflictos.

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El relato elegido para la adaptación es The Sworn Sword, la segunda novela corta de Tales of Dunk and Egg. La serie sigue a Dunk, un caballero errante, y a Egg, su joven escudero, en una etapa anterior a los sucesos de la saga principal. Ira Parker desarrolla la producción como responsable creativo. Claffey volverá a encabezar el elenco como Ser Duncan “Dunk” el Alto, junto con Dexter Sol Ansell, quien interpreta al príncipe Aegon “Egg” Targaryen.

La segunda temporada incorporará a Peter Mullan como Ser Eustace Osgrey, Babou Ceesay como Ser Bennis y Lucy Boynton como Lady Rohanne Webber. HBO aún no comunicó cuándo comenzará la emisión ni cuántos episodios tendrá la nueva entrega. La confirmación de Bloys solo establece que el estreno se espera entre enero y junio de 2027. Claffey había adelantado que la segunda temporada tendrá “un tono diferente” respecto de la primera.

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