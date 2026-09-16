La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Un campamento de migrantes en Ceuta, mientras la Audiencia Nacional mantiene suspendido de forma provisional el plan para habilitar uno en el puerto (EFE/ Reduan)

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La Audiencia Nacional ha impedido de forma provisional que el Ministerio de Transportes habilite en el puerto de Ceuta un campamento para migrantes mientras examina la petición de suspensión presentada por el Sindicato Unificado de Policía. La medida frena un recurso previsto para aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma, donde miles de personas permanecen en asentamientos de playa.

El proyecto preveía ocupar unos 16.000 metros cuadrados en la ampliación de Poniente del puerto, con carpas y espacios de descanso, enfermería, atención social, servicios sanitarios, oficinas y un puesto de seguridad. La instalación tendría capacidad para cerca de 1.000 personas.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido 12 horas al Ministerio de Transportes para remitir el expediente, la resolución y el resto de documentos del proyecto de 16.000 metros cuadrados, concebido para alojar a alrededor de 1.000 migrantes en el puerto de la ciudad autónoma.

Según EFE, la providencia judicial, fechada este miércoles, ordena al departamento dirigido por Óscar Puente que no ejecute la autorización hasta que el tribunal decida sobre las medidas cautelares solicitadas por el SUP. El sindicato sostiene que el emplazamiento plantea riesgos para la seguridad.

El recurso del SUP

El recurso contencioso-administrativo del SUP cuestiona la resolución de Transportes que permitía utilizar terrenos portuarios para levantar una instalación temporal. La organización policial había solicitado que se detuvieran tanto las obras como la futura puesta en funcionamiento del dispositivo.

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La portavoz del sindicato, Ana Alarcón, ha advertido de la posibilidad de incendios y alteraciones del orden público junto a instalaciones consideradas críticas. Ha señalado que la zona incluye infraestructuras energéticas, áreas restringidas y el tránsito habitual de personas y mercancías.

Imagen de uno de los campamentos temporales de Ceuta. (EFE/Diego Márquez)

Alarcón ha afirmado que al SUP no le ha llegado documentación que justifique la elección del puerto: “No nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí”. La representante sindical también ha aludido a peleas, reyertas, agresiones a mujeres, militares, policías y guardias civiles, además de intentos de embarcar en ferris con destino a la Península.

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La portavoz ha criticado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien habló el martes en el Senado de “inseguridad subjetiva” en Ceuta y reconoció que él mismo se sentiría “subjetivamente inseguro” en la ciudad.

Aplazado el traslado desde la playa del Trampolín

La paralización judicial coincide con el aplazamiento del operativo de traslado previsto para la madrugada. El Ministerio de Migraciones suspendió la intervención porque aún quedaban trabajos pendientes en los centros de acogida y no estaba garantizada la disponibilidad del personal de las ONG que debía atender a los migrantes, según fuentes gubernamentales.

El plan contemplaba desalojar la playa del Trampolín y distribuir a los recién llegados entre el centro de Muelle de Poniente, destinado a hombres, y el de la Hípica, para mujeres. El Ejecutivo mantiene que el realojo será inminente, aunque no ha fijado una fecha.

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La Fiscalía de Ceuta ha señalado que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la presunta responsabilidad del delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano en la crisis migratoria, en concreto si "las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos"

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha situado en 4.160 el número de migrantes acogidos en Ceuta. De ellos, 1.917 ya tienen expedientes tramitados para una posible expulsión, pendiente de valorar su eventual derecho de asilo.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, el centro de Muelle de Poniente tiene aforo para unas 1.400 personas. El Gobierno local calcula que cerca de 4.000 migrantes viven en los asentamientos de la playa del Trampolín, y en anteriores traslados a Loma Colmenar y Los Rosales hubo personas sin plaza que trataron de acceder por la fuerza, lo que obligó a intervenir a la Policía Nacional.

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