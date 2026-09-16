Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

La Fiscalía acusa a la mujer de estafar 94.300 euros a diez familiares y amigos mediante falsos diagnósticos de cáncer (Magnific)

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Una mujer se sentará el próximo 21 de septiembre ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acusada de estafar 94.300 euros a diez familiares y amigos mediante un supuesto relato sobre varios diagnósticos de cáncer y la necesidad de costosos tratamientos médicos.

La Fiscalía solicita para la encausada una condena de un año y diez meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental, además de otros cinco años por estafa agravada. El escrito de acusación también reclama que devuelva el dinero a las víctimas y que abone multas por un total de 7.200 euros.

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En caso de condena, deberá afrontar además las cantidades que se determinen durante la ejecución de la sentencia por préstamos que, según el Ministerio Público, solicitó con nombres y datos de otras personas.

El supuesto tratamiento que nunca existió

La acusación sostiene que la mujer residió en distintos domicilios y que recurrió al mismo argumento ante varias personas de su entorno, ya que aseguraba que necesitaba fondos para tratamientos médicos que consideraba indispensables para sobrevivir.

Según la Fiscalía, la procesada decía padecer diferentes tipos de cáncer y afirmaba que el Servicio Canario de Salud (SCS) no podía ofrecerle la atención que necesitaba. Por ello, explicaba a sus allegados que debía acudir a una clínica privada para tratarse.

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Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Koppchen - Wikipedia)

Las pesquisas posteriores determinaron, siempre según la acusación, que la mujer no padeció una enfermedad grave. Parte del dinero recibido habría sido destinado a intervenciones de cirugía estética.

Uno de los episodios incluidos en el escrito, difundido por EFE, se refiere a una transferencia de 2.000 euros que realizó una amiga. La acusada le habría comunicado que tenía un tumor en la garganta y el esófago y que requería dinero para afrontar el tratamiento.

Los 25.000 euros y la denuncia de la suegra

Esa mujer conoció después que un amigo de la infancia de la encausada le había entregado 25.000 euros. Al enterarse de ese caso, comprobó que la historia que le habían contado también era falsa, de acuerdo con el relato de la Fiscalía. Cuando le pidió explicaciones, la procesada negó los hechos. La amiga decidió entonces presentar una denuncia.

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Al hombre que entregó los 25.000 euros, la acusada le habría dicho que sufría cinco tipos de cáncer. Le aseguró que había superado cuatro, aunque el último no podía tratarse en el sistema público de salud y podía causarle la muerte. Como garantía para recuperar el dinero, le ofreció un seguro de vida.

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Parte de esa suma se entregó en efectivo, sin recibos, aunque el exmarido de la acusada habría estado presente en esos encuentros. El resto fue aportado después de que la víctima solicitara dos préstamos bancarios, cuyas cuotas mensuales rondaban los 500 euros hasta su cancelación.

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La suegra de la encausada también denunció haber recibido una petición de dinero bajo una explicación similar. En ese caso, la mujer habría alegado primero que sufría una enfermedad sin diagnóstico ni tratamiento.

Según la denuncia, sostenía que ese problema de salud se había originado por la picadura de una garrapata procedente de África, cuando trabajaba en un centro comercial. La causa quedará vista para sentencia tras la celebración del juicio.