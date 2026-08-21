‘La Odisea’ rompe récords históricos y se convierte en la película para adultos más vista de todos los tiempos

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

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La película La Odisea ya ha hecho historia y se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia al alcanzar 1.352 millones de dólares en todo el mundo, por delante de Deadpool & Lobezno, que hasta el momento alcanzaba ese récord.

El hito sitúa además a la superproducción de Christopher Nolan como el mayor éxito comercial de su carrera y refuerza el peso de su exhibición en Imax.

La cifra confirmada por Universal Pictures ya supera los 1.338 millones de dólares que había ingresado Deadpool & Lobezno desde su estreno en julio de 2024. La película de Nolan llegó a los cines el 17 de julio y desde entonces ha sumado 516,3 millones en el mercado doméstico.

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Trayectoria de ‘La Odisea’ en taquilla

La recaudación internacional asciende a 835 millones de dólares, lo que lleva el total mundial hasta 1.352 millones. Se trata de un resultado poco habitual para una aventura de espada y sandalia con calificación R y una duración cercana a las tres horas.

Matt Damon al frente de 'La Odisea', de Christopher Nolan

La película debutó con 123 millones de dólares en Estados Unidos y ha mantenido desde entonces una trayectoria sostenida en taquilla. Ese recorrido la ha convertido en el quinto estreno del año que supera los 1.000 millones de dólares y en la tercera película con calificación R que alcanza esa barrera.

El récord no se limita a la clasificación por edades. La Odisea ya es la película más taquillera de Nolan, por encima de El caballero oscuro, que cerró su carrera comercial con 1.080 millones de dólares sin ajustar por inflación.

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El largometraje también ha roto el techo histórico de Imax, ya que ha recaudado 354 millones de dólares en ese formato y ha dejado atrás a Avatar, que mantenía hasta ahora la mejor marca de la compañía con 271 millones sin ajustar por inflación.

El medio The Hollywood Reporter añade otro efecto del éxito comercial: se trata de la película más taquillera a escala mundial en las carreras de Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson. El filme está protagonizado por Damon como Odiseo, rey de Ítaca, en una adaptación del poema épico de Homero sobre el regreso a casa tras la guerra de Troya.

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Anne Hathaway en "La Odisea" - Christopher Nolan (Créditos: Universal)

Junto a Damon, el reparto incluye a Tom Holland, Hathaway, Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo. La producción corre a cargo de Nolan y Emma Thomas a través de Syncopy.

Uno de los motores de esa recaudación ha sido su rendimiento en gran formato. Fue la primera película de ficción rodada íntegramente con cámaras de película Imax, un factor que ha acompañado la campaña y la conversación pública en torno al estreno.

‘Deadpool & Lobezno’, destronada

Ryan Reynolds, impulsor creativo de la saga Deadpool, ha reaccionado al cambio de liderazgo con un mensaje en redes sociales. “Enhorabuena a todo el reparto y al equipo de La Odisea por convertirse en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos”, escribió. “Vaya coche”.

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'Deadpool & Lobezno' pierde su récord en taquilla ante L'a Odisea' de Christopher Nolan

La broma remitía a una escena de Deadpool & Lobezno en la que los personajes de Reynolds y Hugh Jackman peleaban dentro de una furgoneta Honda Odyssey. La película de Marvel Studios, dirigida por Shawn Levy, terminó su recorrido con 636 millones de dólares en el mercado doméstico.

El relevo entre ambos títulos ha coincidido con un verano especialmente fuerte para los cines en Estados Unidos. Según Rentrak, la taquilla estival de 2026 acumulaba 4.240 millones de dólares hasta el domingo, un 23,7 % más que en el mismo punto del año anterior, aunque todavía por debajo del máximo histórico de 2013, fijado en 4.750 millones de dólares.

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