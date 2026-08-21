La urbanización más grande de Madrid teme al fuego: faltan 600 hidrantes para los bomberos y hay 120 km de setos de arizónicas que provocarían incendios “inabordables”

Urbanización El Bosque, en Villaviciosa

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La última semana de julio y la primera de agosto dejaron casi 28.000 hectáreas quemadas solo en la Comunidad de Madrid, en un incendio que llegó a unirse con otro gran fuego iniciado en Ávila y a un tercero en Toledo. Los tres fueron calificados por el Ministerio del Interior como “el incendio más importante y más agresivo de la historia de España”, con un total de 80.000 hectáreas arrasadas y miles de personas evacuadas o confinadas. Una tragedia que ha hecho saltar las alarmas (y la preocupación) en muchas zonas residenciales rodeadas de campo y monte. Entre ellas, la urbanización más grande de Madrid en lo que a tamaño se refiere: 634 hectáreas en el municipio de Villaviciosa de Odón.

La Entidad Urbanística El Bosque, que gestiona el día a día de la urbanización del mismo nombre, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo para denunciar que los vecinos se gastaron 39.000 euros en febrero de 2024 para que un grupo de expertos elaborasen un ‘Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF)’, que el Ayuntamiento de Villaviciosa, gobernado por el PP, no ha incluido como anexo en el ‘Plan de Actuación Municipal frente al riesgo por incendios forestales (PAMIF)’, aprobado en 2021 y que identifica riesgos en todo el municipio, establece medidas preventivas y facilita la coordinación de actuaciones ante una eventual emergencia.

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“Han transcurrido dos años desde que El Bosque elaboró su plan sin que conste su incorporación efectiva al plan municipal. Durante este tiempo se han mantenido reuniones y contactos con responsables municipales y con representantes de Protección Civil. Ni caso”, explica Sonia Quijarro, presidenta de la Entidad Urbanística El Bosque, que recalca que esta zona residencial, donde viven unos 7.000 vecinos, presenta además características que incrementan el riesgo potencial de propagación de incendios. Y es que la mayor parte de las viviendas son chalés que setos continuos de arizónicas como elementos de privacidad entre las parcelas. En total, 120 kilómetros de arizónicas que favorecen que un fuego se extienda rápidamente entre los inmuebles.

Plano de la urbanización El Bosque

Un portavoz del Ayuntamiento, por su parte, asegura a este diario que se están cumpliendo los plazos para incluir el PAIF. Este fue remitido en julio de 2025 al Consistorio para su aprobación inicial por el Pleno y posterior envió a la Subdirección General de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid. “El Pleno aprobó el citado texto de forma provisional como asunto urgente en la sesión del 28 de julio de 2025″, destaca un portavoz municipal. Una vez aprobado se envío a la Comunidad de Madrid para su revisión. El 9 de septiembre de 2025 el Ejecutivo autonómico remitió, tanto al Ayuntamiento como a la empresa encargada de la redacción del proyecto, dos informes con las subsanaciones necesarias por parte de la Subdirección General de Protección Civil y del área de incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos.

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El 31 de mayo de 2026, la empresa envió al Ayuntamiento el PAIF con las correcciones indicadas. El Ayuntamiento las estudió y volvió a plantear nuevas correcciones necesarias, que fueron respondidas el pasado 5 de agosto. “La previsión es que la próxima semana se mantenga una reunión con la empresa redactora para definir el texto definitivo del PAIF y enviarlo a la Comunidad de Madrid para su informe definitivo favorable y posterior aprobación definitiva por el Pleno municipal e incorporación al PAMIF”, indican desde el Gobierno local.

Las condiciones meteorológicas de la pasada noche han sido favorables para el control del incendio forestal declarado el pasado martes en Pinofranqueado (Cáceres), con una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad, una situación que también ayudará a la evolución de otros focos de fuegos repartidos por la península, como el de Riglos (Huesca) o en Aldea de Fresno (Madrid)

El PAIF encargado por los vecinos (un documento de casi 300 páginas) destaca que la urbanización tiene seis tipos de combustibles vegetales que pueden fomentar que un incendio se desboque. Entre ellos, estos setos. La arizónica (Cupressus arizonica) es “posiblemente la especie menos aconsejable en el uso de setos en zonas de riesgo”, afirma el plan, básicamente por dos motivos: se trata de una especie muy inflamable al contener gran cantidad de resinas; y al ir creciendo se va ensanchando, quedando dentro gran material fino leñoso e inflamable, que contribuye significativamente en la combustión aportando más generación de calor.

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Incendios rápidos y calóricos

“Los incendios en setos de arizónica son rápidos, intensos y calóricos, pudiendo alcanzar longitudes de llama superiores a los 6 metros, por lo que en muchas ocasiones acaban afectando, al estar próximos a muchos objetos en la parcela e incluso la misma vivienda, a los bienes de los vecinos, y transmiten el incendio a las copas de los árboles”, resalta el informe. De hecho, los especialistas que han elaborado este texto recomiendan sustituir a las arizónicas por otro tipo de plantas aptas para la formación de setos y con inflamabilidad reducida, facilitando incluso un listado de estas plantas optativas. De hecho, la Comunidad de Madrid acaba de prohibir colocar estos setos en viviendas a menos de 400 metros de zonas verdes y ha aprobado una línea de ayudas de un millón de euros para que los vecinos que tengan arizónicas puedan retirarlos.

Sin embargo, el Gobierno regional está intentando actualmente modificar la ‘Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid’. En el nuevo texto, la memoria justificativa no menciona las arizónicas ni una sola vez, aunque los sindicatos de bomberos llevan años alertando del peligro que conllevan estos setos. Además, todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano se encuentran protegidos por la ‘Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid’. Es decir, “se puede talar una arizónica en una propiedad en la Comunidad de Madrid, pero se necesita obligatoriamente un permiso o licencia de tala del Ayuntamiento del municipio si el ejemplar tiene más de 10 años o más de 20 cm de diámetro de tronco. La normativa prohíbe talar cualquier árbol de este porte sin autorización previa”, explican desde Villaviciosa de Odón.

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La urbanización El Bosque está formada por 1.968 parcelas catastrales, de las que 53 presentan vegetación natural, son parques o forman parte del campo de golf que hay en esta zona residencial. Todavía hay 117 parcelas urbanas sin construir. De las que ya tienen vivienda, 1.495 cuentan con piscina. Dentro de la urbanización no solo hay chalés, también hay un colegio, varias residencias de estudiantes y de ancianos, una zona comercial, una parroquia, el campo de golf con su club, un campus de la Universidad Europea de Madrid, y un centro educativo, residencial y deportivo gestionado por la empresa T3N Sport & Investment, cuyo CEO es Kyromi Cerezo, sobrino de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

El alcalde de Villaviciosa de Odón (en el centro), Juan Pedro Izquierdo, en una reunión con Sonia Guijarro, presidenta de la Entidad Urbanística El Bosque

Pero hay otro problema. La urbanización tiene 96 calles principales y otras 223 muy pequeñas sin salida, de los que solo 7 tienen señal que avisan de tal situación. “Esta situación es un peligro tanto para una posible evacuación como para un correcto tránsito de los vehículos de emergencia”, continúa el informe. En todas estas calles solo hay 26 hidrantes para incendios (la típicas bocas de agua para que los bomberos conecten sus mangueras), 10 de los cuales se localizan dentro de las instalaciones de la Universidad Europea. Además, los 16 que están en la urbanización no están señalizados. La normativa señala que la red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas.

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Si la superficie de la urbanización es de unas 640 hectáreas y el Código Técnico de la Edificación recomienda un hidrante por hectárea, la urbanización tendría un déficit de más de 600 hidrantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el nuevo desarrollo urbanístico que se está construyendo al sur de El Bosque están planificados unos 50 hidrantes para una superficie de 90 hectáreas. Luego hay que tener en cuenta los depósitos de agua. Solo hay tres. En caso de necesidad también se podría contar con el lago artificial del campo de golf, que representa la mayor masa de agua del municipio. Dentro de la Universidad Europea, también existe una lámina de agua artificial, sin olvidar las 1.495 piscinas que se localizan en las parcelas privada.

Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. (Fuente: Europa Press/X)

“Los vecinos han soportado una evidente carga económica adicional al financiar la elaboración de un instrumento técnico cuya finalidad era reforzar la protección colectiva frente a incendios forestales. Transcurridos aproximadamente dos años desde su redacción, dicho esfuerzo económico no parece haber producido los efectos previstos en términos de integración dentro de la planificación municipal”, se lamenta Sonia Quijarro. La preocupación vecinal se ha visto incrementada por los recientes incendios forestales registrados en Madrid y su entorno. “Si bien la urbanización encargó y abonó la redacción del PAIF a una empresa, se debe señalar que este documento remitido no estaba concluido en su totalidad, puesto que debía ser revisado y aprobado por diversos organismos de forma posterior para su inclusión en el PAMIF”, responden desde el Consistorio.

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Haciendo balance, en los últimos 20 años un total de 31 incendios de vegetación se han registrado en el entorno de la urbanización, siete de ellos afectando de forma directa a la zona residencial. El incendio más grande se produjo en el año 2003 con 272 hectáreas quemadas, afectando a la parte más sur de la urbanización. El incendio interno más grande fue en el 2017, afectando a solo a 1,5 hectáreas. “Los residentes desconocen actualmente cuál es el grado real de coordinación existente entre el PAIF elaborado para la Urbanización El Bosque y la planificación municipal vigente, así como las medidas concretas adoptadas para corregir o mitigar los riesgos identificados en dicho documento”, insiste Quijarro.

Urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón

“El Bosque es una urbanización que debido a su configuración y características presenta gran probabilidad de generar, tras ser alcanzada por incendios del exterior consolidados, incendios internos a ‘pulsos’, de manera múltiple y simultánea, como consecuencia de los focos secundarios, y además tiene la capacidad de poder emitir interiormente, por parte de la vegetación de su interior, también más focos secundarios, lo que puede llegar a crear una situación de múltiples incendios internos inabordables por los medios de extinción, con el consiguiente riesgo para las personas”, sentencia el informe técnico. Y es que la urnanización está rodeadas de monte y zonas verdes. En la zona suroeste hay un pinar adulto y ligeras pendientes, y en la parte más oeste existen unos encinares de monte bajo, sin tratar, con unas pendientes muy fuertes.

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Mala relación

La verdad es que la relación entre el Consistorio y los representantes de la urbanización no es nada buena. Un juzgado ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la Entidad Urbanística de Conservación El Bosque contra el Ayuntamiento y varios de sus responsables por la explotación irregular de pozos de agua. La Junta vecinal elegida electoralmente siempre ha denunciado que el alcalde les quiere echar como sea “porque no se callan y denuncian las irregularidaes que han descubierto”. En octubre de 2024, por ejemplo, el Ayuntamiento inició un expediente de disolución de la Entidad Urbanística El Bosque para quedarse con la gestión de la urbanización. “Fue una decisión unilateral”, denuncia Sonia Guijarro. “El procedimiento ha caducado sin resolución válida”, recalca la representante vecinal.

Lo que sí hizo el Pleno municipal, controlado por el PP, fue asumir varios servicios en El Bosque: la red de alumbrado público, la señalización viaria, el asfaltado y la conservación de viales. Competencias que hasta ahora eran responsabilidad de la Entidad Urbanística. Después llegó el intento de anular las elecciones por las que Quijarro y su equipo ganaron. El tercer acto de esta batalla ha tenido como escenario la gestión del agua de la urbanización. Es la propia Entidad la que suministraba y depuraba el agua para que los vecinos puedan beber, cocinar, ducharse o llenar sus piscinas. Así ocurría desde 1995. Pero en julio de 2025 el Ayuntamiento inició otro expediente “para secuestrar temporalmente el contrato de concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”.

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Ubicación de la urbanización en la comunidad de Madrid

La urbanización obtiene el agua a través de cinco pozos subterráneos, desde donde se deriva el suministro a tres depósitos y de ahí al sistema de cañerías. Durante décadas la urbanización estuvo obteniendo el agua de pozos ilegales. “Eso lo sabían los anteriores gestores contratados por anteriores Juntas, con el beneplácito de la Administración porque los pozos estaban en suelo municipal. Esta Junta ha legalizado todo y hemos emprendido acciones legales contra los responsables”, explican desde la Entidad Urbanística.

La querella ha sido admitida a trámite, y recurrida por el Ayuntamiento, y ahora se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, defraudación de fluido eléctrico o análogas y contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En el texto se recogen los expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la explotación de los pozos no autorizados, y además se denuncia que ese procedimiento “se mantuvo oculto a los vecinos” así como a la nueva junta.

Defensor del Pueblo

La nueva batalla es este plan antiincendios. “La concurrencia de varios factores, como que la urbanización esté situada en una zona de forestal, con miles de residentes, presencia de población vulnerable, limitaciones identificadas en el propio PAIF respecto a determinados medios de protección y evacuación, continuidad de masas vegetales combustibles y problemas recurrentes de abastecimiento de agua, genera una razonable preocupación entre los vecinos respecto al nivel real de protección existente frente a un eventual incendio forestal”, explica la queja que han enviado los vecinos al Defensor del Pueblo.