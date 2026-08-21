España
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

La Oficina Antifrau de Cataluña reconoce que este tipo de denunciantes suele sufrir represalias y, por tanto, daños psicólogicos que deben ser tratados. El objetivo es atender a 14 de este tipo de personas en un año

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (Kike Rincón - Europa Press)
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (Kike Rincón - Europa Press)
Guardar

El Gobierno catalán quiere cuidar a las personas que se atrevan a denunciar casos de corrupción, los conocidos como “alertadores”. Para ello, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), un organismo dependiente del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, acaba de adjudicar un servicio especializado de asistencia e intervención psicológica destinado a proteger a denunciantes de corrupción en las instituciones autonómicas. La empresa que llevará a cabo este servicio es Emocional Technologies 22 SL, una firma creada en abril de 2021 en Girona como entidad tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas y que se ha especializado en el ‘coaching empresarial’.

Cataluña recalca que pone en marcha esta medida porque el Parlamento europeo ya aprobó una directiva en 2019 para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción, que incluye medidas de asistencia financiera y apoyo psicológico. España traspuso esa directiva en febrero de 2023. La memoria justificativa de este contrato señala que la experiencia acumulada por la Unidad de Protección de esta agencia catalana “ha puesto de manifiesto que la mayoría de las personas que solicitan protección lo hacen en un estado de gran angustia psicológica, ya que dan este paso en un contexto en el que han sufrido, o temen sufrir, represalias contra su persona”.

PUBLICIDAD

Y es que denunciar casos de corrupción no es fácil, porque muchas veces se denuncia a superiores. “Las situaciones que, según informan algunos denunciantes, han sufrido como consecuencia de la denuncia son muy variadas, e incluyen el acoso laboral, el aislamiento, la apertura de procedimientos disciplinarios, el descrédito profesional, la presión, la coacción o incluso el despido, entre otras. Asimismo, en ocasiones, también han mencionado el impacto que la situación tiene en su ámbito personal más allá del lugar de trabajo, en amigos y familia”, explican desde la Oficina.

Charla de técnicos de la Agencia Antifraude de Cataluña a parlamentarios catalanes
Charla de técnicos de la Agencia Antifraude de Cataluña a parlamentarios catalanes

“Medida fundamental”

Además, se ha observado que, en diversos casos, los denunciantes protegidos han tenido que recurrir a tratamiento psicológico privado como consecuencia de las situaciones difíciles que han vivido tras la denuncia. Esta ayuda supone un coste económico que muchas veces dificulta recibir un seguimiento adecuado. “Por otra parte, cabe señalar que el propio sistema sanitario público no permite un enfoque inmediato y urgente”, señalan desde la Oficina. La puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico destinado a ayudar a las personas que soliciten la condición de denunciante protegido “es una medida fundamental para garantizar su bienestar, prevenir posibles daños futuros y reforzar una cultura que fomente la denuncia de irregularidades y la ética dentro de las organizaciones”, justifican desde la Oficina.

PUBLICIDAD

18.000 euros

En principio, el presupuesto destinado no parece muy alto: 17.956 euros (IVA incluido) para dar este servicio durante un año a partir de septiembre. En concreto, el organismo catalán pagará una tarifa máxima de 70 euros por sesión de tratamiento individual con el paciente, 70 euros por reunión de coordinación entre los psicólogos y los técnicos de la Oficina, y 300 euros por la elaboración de cada informe asistencial. El objetivo es dar asistencia psicológica a un máximo de 14 personas durante el periodo contratado, asignando un paquete de hasta 10 sesiones individuales por usuario con una frecuencia quincenal. Adicionalmente, se contemplan hasta 12 reuniones de seguimiento entre los terapeutas y la Unidad de Protección de la Oficina.

21/01/2026 Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han puesto las banderas a media asta por las víctimas de los accidentes ocurridos ayer 20 de enero, a causa del temporal. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
21/01/2026 Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han puesto las banderas a media asta por las víctimas de los accidentes ocurridos ayer 20 de enero, a causa del temporal. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

Para poder prestar el servicio de forma adecuada a la persona que realiza la denuncia, la empresa adjudicataria debe disponer de un centro con licencia sanitaria en alguno de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Los últimos datos que maneja la Oficina es que la mayoría de las personas protegidas residen en la provincia de Barcelona: el 61% en la Ciudad Condal, el 25% en Girona, el 10% en Tarragona y el 4% en Lleida. La empresa adjudicataria, Emocional Technologies 22 SL, es una startup fundada en Girona por un joven psicólogo, Pedro J. Espinosa García, y un joven ingeniero, Aniol Hervás Royo. Antes habian puesto en marcha un portal de psicología para jóvenes, Synaptiko.

‘Emocional’ nació como empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas. Luego amplió su negocio a cursos de liderazgo, gestión del tiempo, talleres de pensamiento crítico y trabajo en equipo. En Madrid, Emocional Technologies también iba a gestionar el nuevo centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual (el SERPAICAM), un servicio que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en septiembre de 2024. Pero aunque la empresa catalana ganó inicialmente esta licitación, finalmente la Mesa de Contratación nunca le llegó a adjudicar el contrato oficialmente porque no pudo acreditar la solvencia técnica que solicitaba la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Temas Relacionados

CataluñaGeneralitat de CataluñaCorrupciónFraudePsicologíaContratos PúblicosEspaña-NacionalEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

En los últimos años, figuras como el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado que sigue “sobre la mesa recuperar” las ciudades autónomas

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

Crece la presión política para devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero los expertos advierten: “El retorno debe decidirse caso por caso”

Tanto Bruselas como el Partido Popular abogan por la devolución de todos los migrantes, menores incluidos, pero la legislación española y europea imponen salvaguardas que requieren analizar cada situación antes de adoptar cualquier medida

Crece la presión política para devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero los expertos advierten: “El retorno debe decidirse caso por caso”

El restaurante recomendado por el chef Dabiz Muñoz en Asturias con vistas increíbles y pescado a la brasa: “Es un templo del producto que merece el viaje”

Ubicada en Ribadesella, a un tiro de piedra de la desembocadura del Sella, La Huertona es uno de los restaurantes más deseados de Asturias

El restaurante recomendado por el chef Dabiz Muñoz en Asturias con vistas increíbles y pescado a la brasa: “Es un templo del producto que merece el viaje”

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

La Unión Europea aumentará su presupuesto hasta los 381.000 millones de euros, lo que supone el 2,1% de su producto interior bruto

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

“Yo estaba leyendo tranquilamente en el tren y un hombre me atacó”: así narró la reina Camila su intento de agresión sexual a los 16 años

La esposa de Carlos III de Reino Unido confesó en el programa ‘Today’ de la BBC lo sucedido mientras se dirigía en tren hacia la estación de Paddington

“Yo estaba leyendo tranquilamente en el tren y un hombre me atacó”: así narró la reina Camila su intento de agresión sexual a los 16 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

La urbanización más grande de Madrid teme al fuego: faltan 600 hidrantes para los bomberos y hay 120 km de setos de arizónicas que provocarían incendios “inabordables”

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

ECONOMÍA

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

Despedido por ir a la playa y trabajar en un chiringuito durante sus horas sindicales: el Tribunal Superior confirma que es procedente

DEPORTES

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600