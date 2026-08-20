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Pablo Alborán cancela su concierto en Ciudad Real tras ser diagnosticado de una neumonía grave: “Llevo un chute de antibiótico”

El cantante ha pedido “rigor y serenidad” a la hora de tratar el tema para no preocupar en exceso a su familia tras el veredicto de los médicos

(Foto de ARCHIVO) El cantante Pablo Alborán durante un concierto gratuito en la Puerta del Sol, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Pablo Alborán lanzará el 7 de noviembre el disco "KM 0". Hoy tiene lugar un showcase especial en la Puerta del Sol de Madrid y se abre la preventa del álbum y de las entradas para su gira. Ricardo Rubio / Europa Press 23/9/2025
Pablo Alborán, en imagen de archivo (Europa Press)
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Pablo Alborán se ha visto obligado a cancelar su concierto de Ciudad Real tras ser diagnosticado de neumonía grave, una situación que le obliga a guardar reposo total por indicación médica y que pone en pausa, al menos de momento, su actividad sobre los escenarios. La actuación suspendida era la prevista para este viernes 21 de agosto en Ciudad Real. El propio cantante ha confirmado en sus redes sociales que, por prescripción médica, no podrá cumplir con esa cita y que ya está en tratamiento con antibióticos mientras afronta los próximos días de descanso.

El artista malagueño ha explicado de forma directa el motivo de la cancelación en un comunicado dirigido a sus seguidores: “Hola, familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días”. Alborán también ha querido rebajar la inquietud en torno a su estado.

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“Solo es una neumonía” y “ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada”, ha señalado antes de insistir en que ahora “solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan”. La cancelación afecta, por ahora, únicamente a la cita de Ciudad Real.

El cantautor y músico español, Pablo Alborán, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

EL estado de salud de Pablo Alborán

El cantante ha agradecido la respuesta del público ante un recital que, según ha dicho, tenía un valor especial para él: “Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto”. En el mismo mensaje, Pablo Alborán ha pedido prudencia con la información que circule en los próximos días. “Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos”, ha escrito.

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Su comunicado llega además después de que en fechas recientes circularan rumores sobre una supuesta cancelación en Cintruénigo, el municipio navarro vinculado a su expareja Juan Sesma. Aquel episodio fue desmentido por el propio municipio, que aseguró que nunca había existido contrato ni acuerdo para celebrar allí un concierto, mientras que en este caso la suspensión sí cuenta con confirmación oficial del artista.

La gira de Pablo Alborán, en riesgo

La agenda inmediata de Pablo Alborán le deja un margen de 10 días antes de su siguiente actuación, prevista para el 30 de agosto en Boimorto, en La Coruña, antes del arranque de su gira latinoamericana. Esa gira comenzará el 27 de septiembre en Costa Rica y terminará el 24 de octubre en Puerto Rico, con 9 conciertos entre medias en distintos países. El plazo entre el diagnóstico y ese primer recital internacional supera las cinco semanas, un margen que encaja con los tiempos habituales de recuperación de una neumonía bien tratada.

Pablo Alborán en uno de sus conciertos (Europa Press)
Pablo Alborán en uno de sus conciertos (Europa Press)

El regreso de Pablo Alborán dependerá de cómo evolucione en ese periodo y de la autorización de sus médicos, más aún ante una gira con desplazamientos largos, cambios horarios y una sucesión de actuaciones que eleva la exigencia física. La afectación no se limita a la fiebre o al malestar general. La tos, la inflamación de las vías respiratorias, la dificultad para respirar y el cansancio pueden comprometer tanto la capacidad pulmonar como el rendimiento vocal, y un concierto exige resistencia suficiente para sostener todo el espectáculo sin poner en riesgo la salud.

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