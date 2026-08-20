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Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

Durante las maniobras, el contingente español se enfrentó a situaciones tácticas cambiantes, lo que obligó a adaptar procedimientos y explotar las capacidades de maniobra y combate

Vehículo militar camuflado con faros traseros encendidos y varios soldados con uniformes de camuflaje en un bosque oscuro, bajo árboles altos
Militares del contingente español, junto a un vehículo acorazado, participan en el ejercicio multinacional de la OTAN ‘Oak Strike Shield’ en el campo de Ādaži, Letonia. (EMAD)
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El contingente español desplegado en Letonia ha completado un ejercicio multinacional de alta exigencia táctica en el campo de Ādaži, en el que han participado fuerzas aliadas bajo el marco de la OTAN. Durante el ‘Oak Strike Shield’, las unidades españolas han afrontado escenarios complejos que han permitido poner a prueba tanto su capacidad ofensiva como defensiva, incrementando la preparación operativa en el flanco este de la Alianza Atlántica.

El Subgrupo Táctico ‘Tizona’, encuadrado en el Battlegroup Multinacional de la OTAN en Letonia, ha desarrollado operaciones ofensivas y defensivas en coordinación con unidades de otros países aliados. Este ejercicio, según fuentes militares del EMAD, se ha planteado como preparación para el próximo ‘Oak Resolve’, en el que la OTAN certificará el nivel operativo de combate del batallón multinacional.

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El transporte ferroviario ha permitido el traslado del 90% de los vehículos tácticos del batallón español que participará en el ejercicio de la OTAN

Ejercicios de la OTAN

Durante las maniobras, el contingente español se enfrentó a situaciones tácticas cambiantes, lo que obligó a adaptar procedimientos y explotar al máximo las capacidades de maniobra y combate. Según la información facilitada, las unidades de maniobra trabajaron de forma coordinada con elementos de reconocimiento, ingenieros y apoyos de fuego, integrando además el uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS) para la obtención de información y mejora del conocimiento situacional.

Las capacidades contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS) también formaron parte de la respuesta, con el objetivo de garantizar la protección de la fuerza ante nuevas amenazas. Uno de los aspectos destacados fue el papel de la unidad de Zapadores, que proporcionó apoyo de ingenieros en todas las fases del ejercicio. Entre las acciones ejecutadas se incluyó el apoyo a la superación de obstáculos y la fortificación de posiciones defensivas, así como la canalización de movimientos del adversario, reforzando la cohesión y la interoperabilidad entre los diferentes ejércitos participantes.

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Dos soldados uniformados en camuflaje. Un soldado opera una ametralladora montada sobre trípode. Terreno arenoso con vegetación y cielo azul. Caja de municiones
Un soldado español opera una ametralladora durante el ejercicio multinacional “Oak Strike Shield” en el campo de Ādaži, Letonia. (EMAD)

Medios españoles y contribución a la defensa aliada

La aportación española al despliegue en Letonia se compone de diversos medios acorazados y mecanizados, entre los que destacan los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro. Además, el contingente incluye una unidad de artillería de campaña, ingenieros, elementos logísticos y una unidad de defensa antiaérea NASAMS.

Según el balance del Estado Mayor, España también aporta transportes oruga acorazados M-113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores y misiles anticarro Spike. El Subgrupo Táctico dispone de capacidades avanzadas, como el equipo Controlador de Ataque Terminal Conjunto (JTAC) y la aeronave no tripulada Raven, que amplían las posibilidades de coordinación y respuesta en el campo de batalla.

La participación en ejercicios como el ‘Oak Strike Shield’ se considera esencial para fortalecer la postura disuasoria de la OTAN en el flanco este europeo. Este despliegue, liderado por Canadá, busca mostrar el compromiso de España con la seguridad colectiva, la cooperación internacional y la preparación de sus fuerzas armadas junto a sus socios aliados. El despliegue español contribuye a la protección y refuerzo de la presencia avanzada de la OTAN en la región, consolidando la capacidad de respuesta conjunta ante posibles amenazas.

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