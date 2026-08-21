Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Un helicóptero NH-90 del Ejército del Aire español sobrevuela Rumanía durante una misión de la Policía Aérea de la OTAN en la región. (Ejército del Aire)

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Europa necesita defenderse. El aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, la de Irán y la urgencia por reducir su dependencia militar de Estados Unidos están empujando a los países de la Unión Europea a incrementar sus presupuestos en defensa y a reconstruir capacidades industriales que durante años habían quedado relegadas. El gasto total en defensa podría alcanzar los 381.000 millones de euros en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB comunitario, según un análisis realizado por Banor.

La cifra supone superar en una décima el objetivo de gasto establecido por la OTAN y consolida una tendencia ascendente que ya se hizo visible en 2024. Ese año, el desembolso de los países de la UE creció un 19% interanual, hasta los 343.000 millones de euros, frente a los 288.000 millones del ejercicio anterior.

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A juicio de los analistas de Banor, el cambio no consiste únicamente en gastar más, sino en transformar la estructura industrial que sostiene la seguridad europea. “Europa está desarrollando un nuevo ciclo industrial en defensa que se basa en el cambio de modelo, desde la protección de Estados Unidos y escasas inversiones a la seguridad, la autonomía industrial y la preparación operativa como prioridades”, señala el informe.

Ese proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. Europa debe “afrontar su fragmentación, las restricciones fiscales, los procesos de contratación lentos y la posibilidad de una desescalada geopolítica, que podrían producir picos de volatilidad. Y, sobre todo, mucho tiempo con escasas inversiones”, incide el equipo de análisis de Banor en su estudio.

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La Unión Europea eleva su presupuesto en defensa, proyectando un gasto de 381.000 millones de euros para 2025 y buscando autonomía frente a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa vs Estados Unidos

La apuesta europea por la defensa se enfrenta, no obstante, a una comparación inevitable: Estados Unidos. El presupuesto estadounidense de defensa para 2026 se sitúa cerca del billón de dólares, unos 860.000 millones de euros.

La diferencia no se limita al volumen de dinero. También existe una brecha en la estandarización de sistemas, los programas plurianuales, la contratación centralizada, las cadenas de suministro y la profundidad tecnológica. “Europa se ha dado cuenta de que tiene que reducir la brecha con Estados Unidos, porque no es sostenible tanta dependencia en un mundo más inestable”, sostienen los expertos de Banor. Inciden en que el rearme europeo se ha convertido en una estrategia industrial de mayor recorrido.

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Inicio de un nuevo ciclo industrial

“En 2026 el rearme europeo continúa, no solo como respuesta a la invasión de Ucrania, sino como el inicio de un nuevo ciclo industrial”, apunta el informe. Subraya que el año actual será “clave” para las compañías del sector y que defensa “podría convertirse en una oportunidad de inversión muy atractiva para el medio y largo plazo”.

La industria ya está recibiendo señales de esa transformación. Europa está impulsando proyectos destinados a aumentar la producción de munición, mejorar las capacidades de defensa aérea, acelerar la transformación tecnológica y reforzar la capacidad de fabricación propia. El objetivo es que una parte creciente del dinero destinado a defensa permanezca dentro del tejido industrial europeo.

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La fragmentación del mercado es, sin embargo, uno de los principales desafíos. Frente a la industria estadounidense, mucho más integrada, Europa mantiene numerosos fabricantes nacionales con intereses y cadenas de suministro propias. Banor cita entre ellos a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, las francesas Thales y KNDS France —antigua Nexter— y la sueca Saab. El análisis no menciona a la española Indra.

La existencia de estos ‘campeones nacionales’ constituye, según la firma, “otro obstáculo para crear una industria homogénea y coordinada a nivel europeo”. La cuestión no es menor, asegura, ya que aumentar el gasto sin conseguir una mayor coordinación entre los países podría limitar la capacidad de la UE para convertir los nuevos presupuestos en una verdadera autonomía estratégica.

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Por ello, Banor considera que la coordinación entre Estados y la creación de una industria europea más integrada serán “necesarias” para aprovechar el nuevo ciclo. En ese proceso cobran importancia iniciativas como Readiness 2030, SAFE, el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa, diseñadas para aumentar las capacidades militares y favorecer que una parte significativa de las inversiones se dirija a empresas europeas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido con contundencia la necesidad de una mayor inversión en materia de defensa a nivel europeo ante la beligerancia de Rusia y para potenciar la capacidad de disuasión y situar la industria del sector al nivel que le correspondería a la economía europea. (Fuente: Congreso)

Convertir los presupuestos en pedidos y los pedidos en beneficios

El aumento del gasto no garantiza por sí solo el éxito de las compañías. Según el informe, el siguiente paso será comprobar si los grandes anuncios presupuestarios se traducen realmente en contratos, producción e ingresos. La capacidad industrial será determinante en un sector en el que no basta con disponer de tecnología: también hacen falta fábricas, certificaciones, proveedores y cadenas de suministro capaces de producir a gran escala.

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Los analistas de Banor identifican varios elementos que marcarán la evolución del sector durante 2026. Entre ellos figuran la conversión de los presupuestos públicos en pedidos reales, la evolución económica de Alemania, el futuro de la guerra en Ucrania, los posibles cuellos de botella industriales y las valoraciones alcanzadas por las empresas de defensa.

“Las compañías deberán demostrar que crecen los pedidos, que se convierten en ingresos, disciplina en costes y capacidad de generar un flujo de caja sostenible”, concluye el informe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. REUTERS/Jonathan Ernst

Un buen momento para invertir

También los analistas de Bankinter ven en el sector de defensa una oportunidad de inversión: “Continuará beneficiándose del aumento estructural del gasto en defensa por parte de los gobiernos. Las tensiones en el frente geoestratégico ponen de manifiesto que Europa tiene que estar preparada ante futuras amenazas”.

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Inciden en que en julio el sector defensa recuperó las caídas de junio en un mes en el que los resultados corporativos mostraron “el buen momento” que atraviesa el sector en Europa. También reconocen que la demanda se mantiene “fuerte” y la visibilidad a medio plazo con respecto a los fundamentales “aumenta”.

“En nuestra opinión, 2026 se trata de un año en el que el mercado comienza a exigir evidencias de cumplimiento por parte de las compañías, con el fin de comprobar si las promesas de los gobiernos se traducen efectivamente en nuevos pedidos. De momento, los resultados del segundo trimestre están confirmando esta tendencia, así como el compromiso europeo con la ejecución del plan de rearme”, argumentan desde Bankinter.

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En este contexto, consideran que los fundamentales permanecen “intactos” y que los niveles actuales ofrecen “oportunidades de entrada” por parte de los inversores a valoraciones de las acciones “atractivas”.