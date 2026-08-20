Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Un migrante camina por la costa de Ceuta, donde hay campamentos, imagen de archivo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Finlandia y Suecia han anunciado que preparan las devoluciones de migrantes hacia Italia. Con esta decisión, ya son cinco los países europeos que deciden aplicar el nuevo marco regulatorio comunitario para enviar hacia el Mediterráneo a los denominados “dublineses”. Este término alude a aquellos solicitantes de asilo que desembarcaron inicialmente en suelo italiano y posteriormente se trasladaron a otros estados, bautizados así por el Reglamento de Dublín, la normativa comunitaria que determina qué país es responsable de tramitar cada solicitud de protección.

Con el nuevo Pacto de Asilo y Migración de la UE, los países receptores del centro y norte del continente quedan respaldados jurídicamente para poder obligar a los migrantes —que solicitaron o debieron tramitar su expediente en el puerto de desembarco— a regresar a ese primer Estado de entrada. Esto reactiva un procedimiento que llevaba años prácticamente paralizado por trabas administrativas, permitiendo ahora a las autoridades gestionar expedientes de retorno exprés y coordinar traslados directos en avión o tren hacia las fronteras del sur, aliviando así la presión sobre sus propios sistemas nacionales de acogida.

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Desde Helsinki, la ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, confirmó que los traslados “se están preparando” y defendió la decisión apelando al rigor normativo y al alivio económico nacional. “Para Finlandia es importante que las normas sobre la responsabilidad en el examen de las solicitudes de asilo se apliquen según lo previsto y que todos los Estados miembros de la UE cumplan sus responsabilidades”, subrayó la ministra, según recoge Corriere della Sera, añadiendo que el objetivo final es minimizar la inmigración irregular que grava las arcas públicas de su país.

Frontera entre Marruecos y Ceuta. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Por su parte, Victoria Holmqvist, portavoz del ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, ratificó que Estocolmo seguirá ejecutando este tipo de procedimientos. “Suecia ha llevado a cabo traslados de migrantes a Italia y tenemos la intención de seguir haciéndolo, de conformidad con las disposiciones del Pacto”, señaló la portavoz. Holmqvist aclaró que la postura sueca “no es nueva”, pero destacó que desde la entrada en vigor del nuevo marco comunitario los procedimientos bajo el Reglamento de Dublín “han comenzado a funcionar mejor”. Ninguno de los dos ejecutivos nórdicos ha precisado por el momento el número total de personas que se verán afectadas ni si la medida tendrá carácter retroactivo.

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Un pacto para “superar la fragmentación” europea

El Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (AMMR) —aprobado definitivamente por el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024 tras seis años de intensas negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y los 27 Estados miembros— busca “superar la fragmentación de las normativas de inmigración”, según destaca el analista Giuseppe Sarcina en Corriere della Sera. Aunque el texto mantiene como pilar la regla histórica de que el país de primera llegada es el encargado de procesar las solicitudes de asilo, introduce por primera vez un mecanismo de “solidaridad obligatoria” para equilibrar la carga entre el norte y el sur.

Bajo este nuevo esquema, los socios comunitarios que no deseen acoger directamente a solicitantes de asilo reubicados desde los países fronterizos deberán realizar aportaciones financieras a un fondo común o prestar apoyo logístico y operativo en las fronteras exteriores. Sin embargo, la rápida activación de las cláusulas de devolución por parte de los países del norte ha reactivado las grietas políticas antes de que los mecanismos de compensación comiencen a rodar.

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Migrantes en una embarcación, imagen de archivo. (Europa Press)

La reanudación de estos traslados hacia el Mediterráneo no se ha producido de forma simultánea, sino en una cadena de anuncios en la que Alemania fue la pionera al confirmar el retorno inicial de tres personas, seguida inmediatamente por Suiza y por Austria, esta última la más rápida en ejecutar la medida tras enviar a cuatro solicitantes de asilo de vuelta a territorio italiano en tren.

Pese a la suma de Helsinki y Estocolmo a la lista, el alcance real de estas devoluciones aún presenta importantes vacíos. La principal incógnita legal gira en torno a si los traslados afectarán únicamente a los migrantes llegados a suelo europeo tras la entrada en vigor formal del acuerdo el 12 de junio o si, por el contrario, se aplicarán de forma retroactiva a los solicitantes de asilo que ya se encontraban residiendo en sus territorios con anterioridad.

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