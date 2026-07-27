Christopher Nolan devuelve la fiebre por la mitología: otras grandes historias que Hollywood podría adaptar tras el éxito de ‘La Odisea’

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Christopher Nolan ha vuelto a poner la mitología en el escaparate de Hollywood. El tirón de La Odisea confirma que los grandes relatos clásicos siguen teniendo algo que ofrecer al cine comercial, sobre todo cuando se presentan con escala, pulso visual y ambición dramática. En un momento en que la industria busca franquicias con recorrido, los mitos griegos vuelven a aparecer como una cantera casi inagotable de historias de poder, culpa, deseo y destino.

La clave que ha demostrado La Odisea es que estas narraciones no envejecen porque hablan de conflictos muy reconocibles: líderes que dudan, familias rotas, amores imposibles, viajes de regreso, castigos divinos y decisiones que cambian una vida entera. Algunas ya han sido adaptadas antes y siguen esperando una nueva versión con más músculo; otras podrían llegar al cine desde ángulos distintos, no solo como espectáculo, sino como tragedia, aventura o drama psicológico. Ahí está, precisamente, su vigencia.

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Jasón y los argonautas

Imagen de la película 'Jason y los argonautas', cuyos efectos visuales corrieron a cargo de Ray Harryhausen

La historia de Jasón tiene todos los ingredientes de una superproducción: una misión imposible, una tripulación de héroes, un mar lleno de amenazas y un objeto legendario, el vellocino de oro. No es solo una aventura, sino también un relato sobre liderazgo, ambición y traición, con un protagonista que depende tanto de sus aliados como de su propia astucia. El mito permite además jugar con escenarios lejanos, criaturas fabulosas y un tono épico muy agradecido para el cine.

Sí tuvo una adaptación muy conocida, Jasón y los argonautas (1963), convertida con los años en película de culto por sus efectos de Ray Harryhausen. Una nueva versión no tendría por qué copiar ese tono; podría explorar más la tensión interna del grupo, el peso de Medea o la fragilidad de un héroe que no siempre está a la altura de su destino. Ahí está su oportunidad: transformar una aventura clásica en un drama de poder y consecuencias.

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La Eneida

Imagen de 'La Eneida' de Virgilio

Si hay un mito hecho para una gran superproducción, es la historia de Eneas. La Eneida combina caída de una ciudad, huida, intervención divina y fundación de un nuevo mundo, todo atravesado por la sensación de pérdida. No es una aventura ligera, sino una epopeya de obediencia y sacrificio, en la que el protagonista debe anteponer una misión histórica a su vida privada.

La obra de Virgilio apenas ha tenido una adaptación de gran peso que la lleve al centro del imaginario popular, y eso le da todavía más margen. Una película podría alternar la devastación de Troya con el largo viaje de Eneas hasta Italia, subrayando el conflicto entre destino y deseo. También permitiría explorar una pregunta muy actual: cuánto cuesta construir una nación cuando el origen está hecho de ruina y exilio.

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La Orestíada

Imagen de 'La Orestíada' de Esquilo

Aquí la mitología se vuelve familiar, política y brutal al mismo tiempo. La Orestíada de Esquilo narra una cadena de asesinatos dentro de la casa de los Atridas y culmina con el paso de la venganza privada a una nueva forma de justicia. Es un material extraordinario para el cine porque tiene crimen, culpa heredada, poder dinástico y una transformación social de fondo.

No es una historia que haya tenido una gran adaptación popular reconocible por el gran público, y eso deja espacio para una lectura ambiciosa. Podría funcionar como un drama oscuro sobre una familia maldita, pero también como una reflexión sobre el nacimiento de la ley. En vez de quedarse en el asesinato, el interés estaría en el momento en que una comunidad decide dejar atrás el castigo como forma única de resolver el conflicto.

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Edipo Rey

Edipo Rey

Pocas historias son tan famosas y tan devastadoras como la de Edipo. El rey que busca la verdad termina descubriendo que él mismo es el centro de la tragedia. Esa estructura la convierte en una de las narraciones más cinematográficas de la antigüedad: hay investigación, pistas, revelaciones y una caída final que no depende del azar, sino de la propia identidad del protagonista.

La tragedia de Edipo ha sido adaptada en distintas ocasiones, y precisamente por eso sigue siendo una referencia inevitable cuando se habla de tragedia clásica. Una nueva versión podría insistir en su dimensión detectivesca, o bien en su dimensión psicológica, como un hombre que avanza con convicción hacia su propia destrucción. Su fuerza está en que la verdad no libera: destruye.

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Teseo y el minotauro

La historia de Teseo en el laberinto y el minotauro es otra de las más épicas de toda la mitología

El mito de Teseo y el minotauro parece diseñado para el cine desde el principio. Un héroe entra en un laberinto para enfrentarse a una criatura monstruosa y volver con vida es casi una sinopsis perfecta para una película de aventuras y suspense. Además, el laberinto ofrece una imagen central potentísima, no solo como espacio físico, sino como símbolo del miedo, el control y la confusión.

La historia ya ha tenido versiones previas, aunque no siempre memorables, y eso deja campo libre para una reinterpretación más seria o más oscura. Una buena adaptación podría ir más allá del combate final y explorar la relación entre Atenas y Creta, el sacrificio de jóvenes inocentes y la ambigüedad de un héroe que triunfa, sí, pero también participa de un sistema violento. El mito tiene mucho más que una bestia: tiene política, ritual y dominación.

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Orfeo y Eurídice

Imagen de Orfeo y Eurídice

Si Hollywood busca una gran historia de amor y pérdida, Orfeo y Eurídice sigue siendo una de las más potentes. La imagen de un músico que desciende al inframundo para recuperar a su amada tiene una belleza inmediata, pero el verdadero centro del mito es la fragilidad humana: basta una mirada atrás para perderlo todo. Eso lo convierte en un relato íntimo, casi minimalista, pero de enorme fuerza dramática.

Ha tenido distintas adaptaciones, muchas de ellas ligadas al cine más poético o simbólico, y por eso sigue siendo un mito muy flexible. Podría dar lugar a una película visualmente espectacular, pero también a una tragedia sobria, centrada en la duda y la imposibilidad de confiar del todo en la esperanza. Su valor está en que no necesita grandes ejércitos: le basta con el amor, la música y la ausencia.

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Hipómenes y Atalanta

Imagen de Hipomenes y Atalanta

Este es uno de los relatos menos explotados y, al mismo tiempo, uno de los más originales. Atalanta es una corredora invencible que solo acepta casarse con quien consiga vencerla en una carrera. Hipómenes logra hacerlo gracias a la ayuda de Afrodita y al uso de unas manzanas de oro, en una mezcla de velocidad, deseo y astucia que tiene mucho potencial visual. Es un mito que además tendría a una heroína femenina, tan ausente en este universo.

Sin ningún referente audiovisual previo, aquí conviene destacar la riqueza del propio relato: la competencia entre amor y autonomía, la intervención divina y el castigo final por desafiar los límites impuestos. Una película sobre Atalanta podría ser tan física como emocional, con el cuerpo y el movimiento como centro del conflicto. Tiene el ritmo de una historia que puede contar mucho en poco tiempo.

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Lo interesante de esta fiebre mitológica es que no responde solo a la nostalgia, sino a una necesidad muy actual de historias con peso. Hollywood busca relatos que combinen espectáculo y densidad, y los mitos griegos ofrecen justo eso: dioses, pero también humanidad; batallas, pero también dilemas morales. No son piezas de museo, sino máquinas narrativas que siguen funcionando cuando se las actualiza con inteligencia. Si La Odisea abre de verdad una nueva etapa, no sería extraño que volviera el interés por personajes como Jasón, Eneas, Edipo u Orfeo. La mitología tiene algo que el cine sigue necesitando: conflictos claros, imágenes poderosas y consecuencias irreversibles. Y quizá por eso, cada cierto tiempo, Hollywood regresa a ella como quien vuelve a una fuente que todavía no se ha agotado.