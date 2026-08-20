La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600

El Real Madrid ha gastado 225 millones de euros en fichajes, el que más en LaLiga. (Europa Press)

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Cada mercado de fichajes siempre queda la misma sensación: la Premier League se refuerza más que los equipos de LaLiga. Pero no es solo un pensamiento, también es la realidad que hoy reside en el fútbol europeo. A 20 de agosto, los clubes ingleses han superado los 2.450 millones de euros en gastos y se espera, entre los rumores, que lleguen a los 2.700 millones. LaLiga, mientras tanto, se mueve en torno a los 600 millones de euros, de los que cerca del 78% (unos 467 millones) se concentran solo en tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

La foto tampoco ayuda a mejorar la sensación. La Premier abrió su mercado el 15 de junio y no lo cerrará hasta el 1 de septiembre: más de dos meses y medio para negociar con calma y reaccionar a lo que hace el vecino. LaLiga se mueve entre el 1 de julio y la misma fecha límite. Dos semanas más que ahora pueden marcar la diferencia en operaciones clave como la de Julián Álvarez. La distancia no nace solo de la voluntad de gastar más o menos. Nace del dinero que genera cada liga, y también de cómo se regula ese gasto.

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Así, la Premier parte con ventaja en ingresos televisivos y comerciales, lo que permite a los clubes asumir más gastos que en España. A eso se suma el diferente marco regulatorio entre ambas competiciones. LaLiga aplica su Control Económica de forma preventiva, a través del Límite de Coste de Plantilla Deportiva, mientras que la Premier inicia en 2026/27 la transición desde las antiguas Reglas de Sostenibilidad y Rentabilidad hacia el nuevo Squad Cost Ratio (Ratio de Coste de Plantilla), que fija el límite de gasto en plantilla en el 85% de los ingresos futbolísticos y el beneficio neto por traspasos.

Top 10 clubes que más han gastado este verano a 20 de agosto. (Tabla Infobae)

El Manchester City, detonante de la regulación de la Premier

Que la Premier haya reforzado ahora su control financiero no es casualidad. El fútbol inglés todavía tiene pendiente el caso del Manchester City, investigado por 130 presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. El juicio terminó a finales de 2024 y, más de dos años después, sigue sin haber una resolución oficial, algo que ha empezado a agotar la paciencia de la propia liga.

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“Acepto que se está alargando más de lo esperado, pero es que simplemente no puedo decir nada”, reconoció a la BBC Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier. El City niega todos los cargos, pero en esas fechas, en las que tuvo al mando Pep Guardiola, el club inglés fue uno de los que más invirtió en su plantilla: 1.523,02 millones de euros en nueve años.

En España, la planificación obliga a afinar mucho más. Los clubes deben encajar sus operaciones dentro del límite económico permitido, y eso explica por qué el dinero no se reparte de forma homogénea por la competición: se concentra arriba, en los clubes que atraen más a las marcas y a los aficionados, y el resto debe competir con fórmulas mucho más ajustadas, cesiones y operaciones a coste cero.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga. (EFE/ Chema Moya)

El Real Madrid, el equipo que más gasta de LaLiga, pero no de cualquier manera

La estrategia de Florentino Pérez es el mejor ejemplo de esta lógica española. Sus 225 millones de euros invertidos este verano lo han convertido en el equipo que más ha gastado en LaLiga, con Yan Diomande, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí como las incorporaciones para la temporada 2026/27. No obstante, tres de estos fichajes han llegado a coste cero. Y todos ellos lo han hecho para corregir posiciones y hacer una plantilla más experimentada, coincidiendo con el regreso de José Mourinho al banquillo tras dos temporadas sin títulos.

Por otro lado, el club ha ingresado 58,5 millones por ventas, buena parte procedentes de La Fábrica, dejando un balance de -166,5 millones. No deja de ser llamativo, ya que el balance es negativo, pero si se compara con el Chelsea, el club que más ha gastado en verano (+400 millones), es una inversión adecuada, dado que el nuevo club de Xabi Alonso sigue arrastrando una plantilla muy amplia sin encontrar salida a los descartes.

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Marc Cucurella y Bernardo Silva, fichajes del Real Madrid este verano. (Composición Infobae)

El Atlético de Madrid sigue una lógica parecida, aunque parte de otro punto. Simeone ha comprometido 142 millones para cambiar la fisonomía del equipo tras la marcha de jugadores importantes como Antoine Griezmann. Morten Hjulmand, Kang-in Lee, Alejandro Grimaldo y el Cuti Romero representan jugadores de diferentes posiciones. Y todos con un gran nivel de asociación, gusto por la posesión y más recursos a la hora de atacar. Con 59 millones ingresados, el saldo se queda en -83 millones.

Kang-In Lee se estrena con gol en el Metropolitano. (EFE/Kiko Huesca)

El FC Barcelona, en cambio, se mueve mucho más condicionado por sus propias restricciones económicas. Eso sí, en este mercado ha podido volver a la fórmula 1:1; una salida, una compra. Anthony Gordon, procedente del Newcastle, aparece como la gran inversión ofensiva, acompañado por Karim Adeyemi para reforzar la rotación de ataque. Son 170,5 millones invertidos frente a 62,5 ingresados, con un balance de -108 millones a la espera de una gran venta como la de Marc Casadó.

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El FC Barcelona espera una gran oferta de Arabia por Marc Casadó. (Reuters/Jason Cairnduff)

Pagar de más: la inflación que solo afecta a un lado

Hay otro síntoma de esta brecha que no se ve solo en el volumen total de gasto, sino en el precio que se paga por cada jugador. Si se analizan los diez traspasos más caros del verano, de media se ha pagado un 45% por encima del valor que Transfermarkt atribuye a esos futbolistas. El año pasado, ese sobrecoste medio era del 6,18%. Y aunque este verano se han desembolsado casi 994 millones de euros por esos diez fichajes, el valor conjunto de los mismos según la página especializada es de 685 millones.

Y el origen de esa inflación está en Inglaterra. El Chelsea pagó 138 millones por Morgan Rogers, un 53% por encima de su tasación. El Tottenham desembolsó un 98% de más por Mateus Fernandes, casi el doble de lo que marca su valor de mercado. O el Manchester City, que cerró el fichaje de Elliot Anderson por 135 millones de euros, cuando su valor era de 110. Es decir, cuando los clubes están dispuestos a pagar esas cantidades, arrastran al resto de las ligas.

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Elliot Anderson, el nuevo fichaje estrella del Manchester City. (REUTERS/Chris Radburn)

Y LaLiga se ha visto afectada. En su top-10 de fichajes más caros del verano, la diferencia entre lo pagado y lo tasado se queda en el 10%: 509 millones invertidos por jugadores valorados en 463 millones. A pesar de ello, hay operaciones cerradas por debajo de su valor de mercado, como las del Cuti Romero (un 20% menos), Morten Hjulmand (-11%), Karim Adeyemi (-45%) o Denzel Dumfries (-20%). No obstante, el Real Madrid ha pagado por Yan Diomande 125 millones, un 39% más de su valor; y el Atlético pagó un 43% de más por Kang-in Lee.

Al final, la diferencia entre ambas ligas no se explica solo con la calculadora. En la Premier, el dinero funciona como un motor que empuja a comprar más, a construir plantillas enormes e inflar el precio de cada operación, hasta el punto de que pagar de más se ha convertido casi en la norma. En LaLiga, el límite económico obliga a lo contrario: a elegir bien, a vender para poder fichar y a pagar por encima de lo que vale un futbolista en contadas ocasiones. Dos maneras opuestas de entender el mercado que, mientras en Inglaterra sigan generando ingresos a ese ritmo, parecen destinadas a convivir.

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