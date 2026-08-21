Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Insidious: Fuera del más allá’ al reestreno de ‘Fast and Furious’

Algunos de los estrenos destacados de la semana

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El verano sigue su curso y, mientras los espectadores siguen disfrutando de aventuras como las de La Odisea, Spider-Man: Brand New Day o la reciente El final de Oak Street, nuevas historias aterrizan en cartelera. Para esta semana tenemos una nueva mezcla de géneros, con actores destacados como Jason Statham o Vin Diesel, quien regresa a la gran pantalla en una de sus sagas más conocidas.

El reencuentro de Fast & Furious por su 25 aniversario es sin duda una de las grandes noticias cinéfilas de la semana, pero no la única. También tenemos un nuevo capítulo en la celebrada franquicia de terror Insidious, y pequeñas grandes aventuras en alta mar o en Chequia, sin olvidar nuestro cine con una emocionante historia de amistad y baile como la que presenta A fuego.

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Insidious: Fuera del más allá

La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros presenta un nuevo tráiler.

Elise Reiner, la espiritista más famosa del cine regresa en una nueva entrega de Insidious, una que vuelva a sus raíces más sobrenaturales. Cuando la ortodoncista Gemma (Amelia Eve) comienza a tener unos sueños de lo más extraños y a percibir presencias paranormales, su vida y la de su hija pasa a estar en peligro. Es por ello que tendrán que recurrir a los servicios de Elise Reiner y descubrir qué malvado espíritu se encuentra detrás de sus malos sueños. Pero la verdad detrás de lo que sucede será mucho más aterradora de lo que puedan imaginar.

El motín

Jason Statham en 'El motín'

Que el guiño a La jungla de cristal en el póster no despiste, esta historia no tiene lugar en un gran rascacielos sino nada menos que en alta mar. Después de que su jefe, un industrial multimillonario, sea asesinado delante de él, Cole Reed se ve obligado a cargar con la culpa del crimen, lo que le obliga a huir mientras trabaja para descubrir una conspiración internacional. Jason Statham se vuelve a poner el traje de héroe de acción en este thriller a cargo de Jean-François Richet (El piloto) en el que nada es lo que parece.

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A fuego

Imagen de 'A fuego'

Tras la repentina muerte de su hermano Nico, Lola, de 17 años, se adentra en una búsqueda que la lleva a descubrir un mundo oculto que él solía frecuentar: El Búnker. Un espacio abandonado convertido en epicentro de fiestas clandestinas y batallas de baile, donde la música y la libertad se viven sin reglas. Allí, Lola encuentra un grupo de amigos que la acompaña en su camino, le ayuda a reconectar con su pasión por el baile y a redescubrirse. El Búnker se convierte en su refugio, un lugar donde aprender a vivir sin miedo, sin filtros, a fuego. La nominada al Goya por El 47 Zoe Bonafonte protagoniza esta película junto a Marc Soler, Omar Banana o la cantante Ruslana.

El coro de Praga

Imagen de 'El coro de Praga'

El cine checo ha dado grandes títulos a lo largo de su historia, tal y como repasamos durante este verano futbolero-cinéfilo a través de la Nueva Ola Checoslovaca. Ahora quiere escribir un nuevo episodio con El coro de Praga, una película que, sin llegar al nivel de títulos de aquella época, no está exenta de carga política. Karolina, una niña de trece años, recibe la oportunidad de unirse a un coro de élite, donde cantará junto a su hermana y otras chicas de su ciudad. Su innegable talento pronto llamará la atención del exigente director del coro, quien poco a poco aprovechará los sueños e ilusiones de la joven para ir acercándose a ella.

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A todo gas (Fast & Furious)

Imagen de la primera entrega de 'Fast & Furious'

En el año 2001 eran prácticamente unos desconocidos, pero estaban a punto de cambiar para siempre la industria del cine. Vin Diesel y Paul Walker protagonizaron esta primera entrega de Fast and Furious, la que hoy día es una de las sagas más queridas y emocionantes. Pero para llegar a las cotas más altas primero empezaron en las carreras clandestinas y callejeras, donde arranca esta primera película que ahora cumple 25 años. Dominic Toretto, Brian O’Conner y el resto de la familia vuelven a la gran pantalla, mientras la saga ya prepara la que será su última entrega, Fast Forever.