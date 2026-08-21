Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

El delantero coreano del Atlético de Madrid, Kang-In Lee (EFE/Kiko Huesca)

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Kang-in Lee se presentó ante los aficionados este miércoles, en el primer duelo liguero del Atlético de Madrid ante el Málaga y con el Metropolitano como escenario. Si había alguna duda sobre su nivel, las despejó todas sobre el terreno de juego. Tiene todo lo que necesitan los del Cholo Simeone: golpeo, verticalidad y personalidad. No necesitó muchos minutos para demostrar que tenía un auténtico misil por pierna. Y cerró el partido con el primer gol de los rojiblancos. La guinda perfecta para ganarse a los colchoneros e iniciar su aventura en su nuevo equipo y en LaLiga, una competición que conoce bien.

El éxito le llegó a una edad temprana, ya que con tan solo seis años participó en el reality show de televisión Fly Shoot Dori, un programa donde niños de todo el país mostraban sus habilidades futbolísticas. Fue entonces cuando dio el salto a la fama en Corea del Sur y donde demostró que su talento era diferente al resto. No tardó en llamar la atención de los ojeadores, hasta que uno llamó a su puerta: el Valencia. Con solo diez años viajó a España para hacer una prueba en la academia Che, donde dejó a todos anonadados.

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El club ayudó a la familia del joven jugador surcoreano a trasladarse a España, mientras Kang-in Lee fue quemando etapas en el Valencia. El Valencia, al ver el potencial que tenía su joven estrella, decidió tomar una medida: renovar su contrato y blindarle con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros cuando todavía era juvenil. En el año 2018, con 17 años, llegó su gran oportunidad: el debut con el primer equipo, convirtiéndose en el extranjero más joven en debutar con el Valencia.

Kang-in Lee durante su etapa en el Valencia (REUTERS/Juan Medina)

Fue entonces cuando la RFEF se planteó seriamente intentar nacionalizar al jugador. Tanteó a su entorno para ofrecerle la nacionalidad y un hueco en las categorías inferiores de la selección española. Sin embargo, el futbolista lo rechazó, ya que su sueño siempre fue jugar con Guerreros de Taeguk, es decir, con la selección de Corea del Sur. No tardó en volver a llamar la atención de distintos clubes de Europa, pero fue el PSG quien consiguió ficharle. No pasó inadvertido para nadie, mucho menos en el mercado de camisetas. Protagonizó un auténtico boom, que se tradujo en un impacto comercial en Asia sin precedentes. Una venta de camisetas similar a las que entonces manejaban figuras como Mbappé.

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En el Mundial Sub-20 de 2019, Corea sorprendió a todos con su actuación y consiguió colarse en la final. Allí perdió y se quedó con el título, aunque Kang-In Lee se llevó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, robándoselo a Erling Haaland, que también competía en el torneo. Durante los Juegos Asiáticos de 2022 (celebrados en 2023), la selección consiguió la medalla de oro al vencer en la final a Japón. Un hecho que le sirvió para librarse del servicio militar obligatorio en Corea del Sur antes de cumplir los 28 años.

Kang-in Lee durante su etapa en el PSG (REUTERS/Denis Balibouse)

Su misión en el Atlético de Madrid

El verano del Atlético de Madrid no ha sido sencillo. El culebrón del caso Julián Álvarez, ha dejado la delantera rojiblanca en una situación complicada. La migración de Griezmann a MLS para cumplir su sueño americano y los intentos de salir del club del delantero argentino han dejado el ataque necesitado de un futbolista que asuma ese rol en punta. Los candidatos no le faltan, pero parece que podría ser Kang-in Lee quien gana puntos para ello.

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El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

La actuación del surcoreano en el primer partido liguero ante el Málaga ha dejado entrever que está dispuesto a opositar para suceder a Griezmann y el puesto que dejó vacío. Lo del legado ya es otro cantar. Con tan solo 33 minutos demostró que es un claro candidato al puesto. Kang-in Lee llega pisando fuerte y está dispuesto a todo por ganarse el puesto en el Atlético de Madrid y convertirse en un imprescindible de Simeone.