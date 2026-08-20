Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

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Carlos Alcaraz, actualmente tercero en el ranking mundial de la ATP con 23 años, ya ha confirmado el día que regresará a las pistas tras 138 días de inactividad. El tenista español sufrió una lesión en la muñeca derecha durante la primera ronda del torneo Conde de Godó, el pasado 14 de abril, en un encuentro contra Otto Virtanen. Desde entonces ha tenido que renunciar a todos los torneos, como Roland Garros o Wimbledon, pero su calvario llega su fin. El murciano ha confirmado su presencia en el US Open, donde defenderá título.

Desde el pasado mes de abril, Carlitos trabaja para regresar cuanto antes a las pistas. Las imágenes que fue compartiendo a lo largo del verano invitaban al optimismo. Su vuelta a la competición estaba cada vez más cerca. En un primer momento, parecía que sería Masters 1000 de Cincinnati la cita en la que se confirmaría su regreso, pero el tenista decidió aplazarlo y seguir trabajando. Quería volver en las mejores condiciones a las pistas y siguió entrenando para ello.

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Se enfundó una malla compresora en el brazo derecho para sentirse más seguro y volver a golpear la bola como antaño hacía. Necesitaba volver a sentir que podía mandar los derechazos que antes de la lesión eran su mejor arma. Ya en la primavera de 2024 utilizó una malla para afrontar la temporada de tierra después de su lesión en el antebrazo. Poco a poco fue sintiéndose cada vez más cerca, más confiado para poder volver a afrontar un partido de las exigencia que implica la ATP. Después de muchos entrenamientos, llegó la prueba de fuego.

Estos días ha estado entrenándose con un sparring de lujo, para simular un partido similar al que podría protagonizar en cualquier torneo. Holger Rune se puso frente a Alcaraz y comenzaron las exigentes sesiones entre ambos. Hasta cuarto horas podían durar los entrenamiento de los dos tenistas. Este jueves llegó el último test para decidir si finalmente estaría en el US Open para defender el título o tendría que borrarse del torneo. El resultado, por suerte, ha sido positivo y tanto el tenista como su equipo han considerado está preparado para volver a la competición.

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De esta forma, el tenista murciano se trasladará a Nueva York a principios de la semana que viene para comenzar los entrenamientos con el resto de participantes y sobre la superficie en la que buscará revalidar el título. Así, Alcaraz tendrá opciones también de retener los 2.000 puntos que tiene en juego, ya que durante su ausencia del circuito se ha dejado en el camino un total de 6.130 puntos. Quien hasta ahora no ha confirmado su presencia es Jannik Sinner, que es duda por sus molestias en la rodilla.

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