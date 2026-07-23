Christopher Nolan y Homero, frente a frente: las principales similitudes y diferencias de ‘La Odisea’ con la obra original

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Cascos con penacho, galeras vikingas y una Helena de Esparta con rasgos no caucásicos. Cuando salió el primer adelanto de La Odisea, muchos se llevaron las manos a la cabeza y alzaron la voz por una serie de supuestas imprecisiones en la adaptación de la obra original de Homero por parte de Christopher Nolan. Bien, meses después de todo aquel revuelo, la película ha llegado por fin a los cines y es momento de analizar de verdad cómo de fiel ha sido el director británico a la obra que adaptaba, con sus similitudes y diferencias. ¿Ha estado a la altura del reto?

Lo primero que hay que entender, más allá de que sea una adaptación cinematográfica y de que Nolan tenga su propia visión que puede o no diferir de la de la obra original, es que el cineasta trabajó con una traducción concreta como material base. Se trata de la versión de la intérprete Emily Wilson, publicada en 2017 bajo el sello W. W. Norton & Company. Ampliamente elogiada, la traducción de Wilson ya difería en algunos elementos de anteriores versiones, pero en general fue considerada como una más que fiel al relato atribuido al poeta Homero, del que no hay que olvidar que tampoco se ha llegado a verificar del todo su existencia. Con todo ello en cuenta, Nolan ha decidido llevarse a Odiseo y su odisea a un terreno que le es mucho más familiar y que puede diferir en gran medida del concepto que representaba la obra original, como es el del héroe trágico que en gran medida se arrepiente de lo que ha hecho y ve cómo es “castigado” por sus actos.

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En el poema de Homero, que no arranca con Odiseo sino con un encuentro entre los dioses del Olimpo (completamente ausentes de la versión cinematográfica a excepción de la Atenea de Zendaya, e incluso con asterisco para esta), Odiseo es descrito como un héroe tan astuto como orgulloso y fanfarrón, el mismo que le llevará a granjearse la enemistad de Poseidón después de dejar ciego a uno de sus hijos, el cíclope Polifemo. Nolan mantiene en gran medida este punto, pero a lo largo de la película extiende el “pecado” del personaje que interpreta Matt Damon a un resultado de haber violado la tan mencionada en el filme “Ley de Zeus”, la cual apela a la buena hospitalidad y castiga al que no la respeta, como es el caso de Odiseo a partir de entrar en Troya con “malas artes”, para hacernos entender. El ardid del caballo vendría a ser un ejemplo de guerra sucia entendida en nuestros términos contemporáneos, básicamente.

Nolan toma como material de partida la versión de 'La Odisea' de Emily Wilson.

Los viajes (y personajes) que quedaron en el tintero

Para adaptarse a esta idea de que todas las desventuras de Odiseo y su tripulación son resultado de falta de honor en la Guerra de Troya, Nolan prescinde deliberadamente de algunos viajes menos tortuosos y más amables con el griego, como es su viaje a la corte de Alcínoo y los feacios, donde conoce a Nausícaa y donde realmente comienza a recuperar su memoria a través de participar en unos juegos y, sobre todo, de escuchar los cantos de gesta en la corte de su paso por Troya. En la película, Odiseo arranca en la isla de Calipso como en el poema de Homero, pero recupera la memoria a través de esta, quien lo ha estado “drogando” con unas flores de loto que pertenecen a otro relato de la historia original, la de los lotógafos. Esta omisión, así como otras como la de la isla de Éolo -quien ayuda a Odiseo entregándole unos sacos con viento para ayudar en su travesía- ayuda a favorecer esta idea de viaje maldito por la cual los propios soldados comienzan a dudar de él, hasta el punto de desobedecer sus órdenes en más de una ocasión.

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Con los viajes, hay otros personajes que quedan en el tintero tanto de la historia de Odiseo como de la trama paralela, la de su hijo Telémaco. De esta forma, nunca llegamos a ver a Néstor, rey de Pilos, quien es en realidad el primero en acoger al hijo de Odiseo y revelar la historia del caballo, así como la trágica muerte de Agamenón. En la película, Telémaco viaja directamente hasta Esparta para reunirse con Menelao y su esposa Helena, quienes le relatan lo que ocurrió en Troya pero no le dan ninguna información sobre el paradero de su padre. Otras ausencias notables de personajes que han sido en gran medida sustituidas son la de Anticlea, madre de Odiseo y con quien tiene uno de los encuentros más emotivos en el Hades, o Aquiles, con quien también se encuentra en el Hades y cuya reflexión sobre ser el rey de los muertos en vez de uno más entre los vivos influye en gran medida en Odiseo.

En su lugar, la película introduce un “nuevo” personaje en la figura de Sinón, interpretado por Elliot Page. Sinón ya era un personaje existente en una obra derivada de La Odisea como es La Eneida de Virgilio, en la que se le presentaba como un primo de Odiseo encargado de convencer a los soldados troyanos de llevarse el caballo, indispensable para tomar la ciudad. En la película de Nolan, Sinón era un joven de Ítaca que marcha por error a la guerra -en favor de Antínoo, el pretendiente de Penélope (Anne Hathaway) que interpreta Robert Pattinson y al que de esta manera Nolan le da un pasado- y muere junto al caballo sin saber del ardid. Sinón se encuentra más tarde con Odiseo en el Hades y le confronta, haciendo más palpable esta idea de que el héroe carga con la culpa de su muerte.

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Matt Damon como Odiseo y Zendaya como una representación de Atenea

Atenea, solo presente para Odiseo

No obstante, de todos los personajes que aparecen y pueden diferir con respecto a la obra original, quizá el más significativo es el de Atenea, un personaje esencial en el poema de Homero hasta el punto de que aparece en casi todas las tramas, tanto las de Odiseo como las de Telémaco o Penélope. Atenea es un personaje omnipresente en toda la obra, ya que además se personofica en varios de los personajes que van apareciendo a lo largo de esta, como el tutor de Telémaco Mentor.

En la película, Atenea no solo se presenta únicamente a Odiseo, sino que además descubrimos al final de la película que ni siquiera se trata de Atenea, sino de una joven que murió decapitada en Troya ante los ojos de Odiseo. Nunca llega a quedar del todo claro si Odiseo veía realmente a la diosa de la sabiduría encarnada en esta chica o simplemente esta chica es una aparición más en recuerdo de todas las víctimas que dejó a su paso, pero lo cierto es que poco o nada tiene que ver con la Atenea que conocemos en la obra original, que dialoga y aconseja al héroe en todo momento.

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Por último, el final de la película también difiere en gran medida con el de Homero, que concluye con Odiseo de vuelta en Ítaca para reinar en paz a pesar de la muerte de los pretendientes, y con Penélope reconociéndole a través del lecho nupcial, pues este había construido la cama en torno a un olivo. Nolan susitituye esto por una figura de Atenea que Penélope le regaló antes de partir hacia Troya, y concluye con un nuevo viaje de Odiseo, esta vez junto a su mujer, mientras que deja a Telémaco al frente de Ítaca como su nuevo rey. En mayor o menor medida, se puede decir que La Odisea de Christopher Nolan mantiene cierta fidelidad a la obra original que adapta, y que todas las decisiones que difieren de ella solo van en pos de ser coherente al cine del ganador del Oscar por Oppenheimer, con esa idea del héore trágico a lo Batman que carga con sus pecados y una llamada a la convivencia y la paz que tanto ha transmitido el propio director en entrevistas.