La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

El municipio forma parte de Los pueblos más bonitos de España desde 2013 y su playa en el norte recibe todos los años la Bandera Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano, las playas de la Comunidad Valenciana se convierten en un refugio para los miles de visitantes de la península, y de fuera, que quieren disfrutar de un extenso litoral y aguas limpias. Muchas banderas azules son las que coronan las costas valencianas, pero pocas tienen un castillo templario en una de sus orillas.

Esta playa en concreto cuenta con el reconocimiento de la Fundación de Educación Ambiental (FEE) año tras año, una valoración que refuerza la imagen de cuidado de sus aguas, variedad de servicios y la seguridad. El año pasado, la Generalitat Valenciana también le concedió la Bandera Qualitur por la limpieza del entorno y el compromiso ambiental.

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El municipio no se queda atrás. Desde 2013 forma parte de Los pueblos más bonitos de España, una asociación que tiene el objetivo de promocionar y fomentar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. Sus calles empedradas y estrechas, con sus llamativas casas blancas y ventanas enmarcadas de azul, crean un ambiente pintoresco y tradicional levantino que resalta la autenticidad de este destino mediterráneo.

Un arenal con vistas a la fortaleza del Papa Luna

El inicio de la playa del Norte se encuentra en el corazón histórico de Peñíscola, junto al emblemático castillo del Papa Luna. Esta edificación, construida en el siglo XIII sobre una roca que se adentra en el mar, domina el paisaje y se convierte en una referencia visual a lo largo de todo el paseo.

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Esta construcción es uno de los mayores atractivos de Castellón gracias a su excelente estado de conservación y rico patrimonio

El paseo marítimo recorre la extensión de la playa, 5 kilómetros en total, facilitando el acceso a diferentes puntos y permitiendo disfrutar de las vistas tanto al mar como al casco histórico. La amplia franja de arena dorada y el azul claro del agua convierten la playa en un destino buscado por quienes desean relajarse con tranquilidad, pero también por quienes prefieren la proximidad de los servicios y la animación cercana al castillo.

Actividades y servicios para todos los públicos

La playa se caracteriza por su capacidad para acoger tanto a quienes buscan tranquilidad como a los más activos. Cinco kilómetros de litoral permiten encontrar zonas menos concurridas incluso en temporada alta, lo que ayuda a evitar el sobreaforo y facilita el distanciamiento entre grupos. Las actividades deportivas abarcan desde el alquiler de motos acuáticas, kayak o la participación en sesiones organizadas de zumba en la arena.

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Playa de Peñíscola, Castellón (Shutterstock España)

La dotación de servicios incluye duchas, lavapiés y aseos repartidos por el arenal, así como accesos adaptados y pasarelas de madera para facilitar la movilidad. El dispositivo de socorrismo de la Cruz Roja garantiza la atención en caso de emergencia durante toda la temporada estival, y la oferta de restauración y ocio se distribuye a lo largo del paseo marítimo. Para quienes acuden en vehículo, la ciudad dispone de estacionamiento regulado, parkings públicos y plazas gratuitas, aunque se recomienda llegar temprano para encontrar sitio con mayor facilidad.

La combinación de historia, servicios y amplitud convierte a este arenal en una referencia turística del litoral valenciano. El entorno de Peñíscola, con su fortaleza templaria, sus calles blancas y sus espacios verdes, completa la experiencia para quienes buscan combinar relax, cultura y actividades al aire libre.

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