Viajes

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

Arena dorada y un pueblo de calles blancas forman parte de uno de los destinos favoritos en la Comunidad Valenciana

Guardar
Playa de arena con personas nadando y tomando el sol, sombrillas de playa, mar azul, cielo despejado y una ciudad fortificada en un acantilado.
El municipio forma parte de Los pueblos más bonitos de España desde 2013 y su playa en el norte recibe todos los años la Bandera Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano, las playas de la Comunidad Valenciana se convierten en un refugio para los miles de visitantes de la península, y de fuera, que quieren disfrutar de un extenso litoral y aguas limpias. Muchas banderas azules son las que coronan las costas valencianas, pero pocas tienen un castillo templario en una de sus orillas.

Esta playa en concreto cuenta con el reconocimiento de la Fundación de Educación Ambiental (FEE) año tras año, una valoración que refuerza la imagen de cuidado de sus aguas, variedad de servicios y la seguridad. El año pasado, la Generalitat Valenciana también le concedió la Bandera Qualitur por la limpieza del entorno y el compromiso ambiental.

PUBLICIDAD

El municipio no se queda atrás. Desde 2013 forma parte de Los pueblos más bonitos de España, una asociación que tiene el objetivo de promocionar y fomentar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. Sus calles empedradas y estrechas, con sus llamativas casas blancas y ventanas enmarcadas de azul, crean un ambiente pintoresco y tradicional levantino que resalta la autenticidad de este destino mediterráneo.

Un arenal con vistas a la fortaleza del Papa Luna

El inicio de la playa del Norte se encuentra en el corazón histórico de Peñíscola, junto al emblemático castillo del Papa Luna. Esta edificación, construida en el siglo XIII sobre una roca que se adentra en el mar, domina el paisaje y se convierte en una referencia visual a lo largo de todo el paseo.

PUBLICIDAD

Esta construcción es uno de los mayores atractivos de Castellón gracias a su excelente estado de conservación y rico patrimonio

El paseo marítimo recorre la extensión de la playa, 5 kilómetros en total, facilitando el acceso a diferentes puntos y permitiendo disfrutar de las vistas tanto al mar como al casco histórico. La amplia franja de arena dorada y el azul claro del agua convierten la playa en un destino buscado por quienes desean relajarse con tranquilidad, pero también por quienes prefieren la proximidad de los servicios y la animación cercana al castillo.

Actividades y servicios para todos los públicos

La playa se caracteriza por su capacidad para acoger tanto a quienes buscan tranquilidad como a los más activos. Cinco kilómetros de litoral permiten encontrar zonas menos concurridas incluso en temporada alta, lo que ayuda a evitar el sobreaforo y facilita el distanciamiento entre grupos. Las actividades deportivas abarcan desde el alquiler de motos acuáticas, kayak o la participación en sesiones organizadas de zumba en la arena.

Playa de Peñíscola, Castellón (Shutterstock España)
Playa de Peñíscola, Castellón (Shutterstock España)

La dotación de servicios incluye duchas, lavapiés y aseos repartidos por el arenal, así como accesos adaptados y pasarelas de madera para facilitar la movilidad. El dispositivo de socorrismo de la Cruz Roja garantiza la atención en caso de emergencia durante toda la temporada estival, y la oferta de restauración y ocio se distribuye a lo largo del paseo marítimo. Para quienes acuden en vehículo, la ciudad dispone de estacionamiento regulado, parkings públicos y plazas gratuitas, aunque se recomienda llegar temprano para encontrar sitio con mayor facilidad.

La combinación de historia, servicios y amplitud convierte a este arenal en una referencia turística del litoral valenciano. El entorno de Peñíscola, con su fortaleza templaria, sus calles blancas y sus espacios verdes, completa la experiencia para quienes buscan combinar relax, cultura y actividades al aire libre.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoComunidad ValencianaPlayasEspaña NoticiasEspaña-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

Es un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

El pueblo de Aragón desde el que se verá el eclipse total en agosto: tiene un monasterio del siglo XII y una iglesia sobre las ruinas de un castillo

El eclipse total de agosto pone el foco en un rincón de Zaragoza con siglos de historia

El pueblo de Aragón desde el que se verá el eclipse total en agosto: tiene un monasterio del siglo XII y una iglesia sobre las ruinas de un castillo

El encantador pueblo medieval de Cantabria que es ideal para escapar del calor de verano: es un Bien de Interés Cultural y tiene calles empedradas de película

El municipio tiene menos de 6.000 habitantes y es un refugio ideal para desconectar

El encantador pueblo medieval de Cantabria que es ideal para escapar del calor de verano: es un Bien de Interés Cultural y tiene calles empedradas de película

Las 4 cascadas más bonitas de Valencia para visitar este verano: rutas naturales, piscinas fluviales y hasta 60 metros de altura en medio de la naturaleza

Cuatro rutas de senderismo sencillas en el interior de la provincia para huir de las aglomeraciones de la costa y refrescarse en parajes de interior

Las 4 cascadas más bonitas de Valencia para visitar este verano: rutas naturales, piscinas fluviales y hasta 60 metros de altura en medio de la naturaleza

Calatañazor, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene menos de 50 habitantes y es Conjunto Histórico-Artístico

Se encuentra a 25 minutos en coche de Soria y es un enclave que destaca por su estilo medieval

Calatañazor, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene menos de 50 habitantes y es Conjunto Histórico-Artístico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino