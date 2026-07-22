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La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

El campeón del mundo ha respondido al emotivo mensaje que le dedicó el rapero zaragozano tras escuchar ‘Cantando’ en Cibeles

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Ferran Torres y Borja Iglesias celebran en el escenario de la plaza de Cibeles, en Madrid, tras el desfile de la victoria, mientras. (REUTERS/Ana Beltrán)
Ferran Torres y Borja Iglesias celebran en el escenario de la plaza de Cibeles, en Madrid, tras el desfile de la victoria, mientras. (REUTERS/Ana Beltrán)

Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993) es una rara avis en el mundo del fútbol. El jugador del Celta y campeón del Mundo con la selección española desde el pasado domingo, es de los pocos que no duda en pronunciarse en todo tipo de causas sociales, de la homofobia al racismo o a los casos de acoso. De hecho, El Panda, renunció a jugar en La Roja como gesto de solidaridad con Jenni Hermoso, después de que el para entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le diera un beso sin consentimiento tras la victoria de España en el Mundial femenino de 2023.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, escribió el 25 de agosto de 2023, días después de lo ocurrido.

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Por ello, no es de extrañar que, tras la victoria en el Mundial y durante la celebración que tuvo lugar en Cibeles este lunes, el futbolista entrara en el escenario al ritmo de Cantando, una de las canciones más conocidas de Violadores del Verso, el grupo zaragozano liderado por Kase.O. El tema es un himno sobre el poder del arte para sobrellevar los altibajos de la vida.

Una amistad nacida en Zaragoza

¿El motivo? Lo que significa para el gallego la formación de rap español. “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida. Cantaba solo en silencio, en mi habitación, y soñaba con ser como tú, con movilizar a las personas como tú y trascender como tú”, ha escrito en Instagram dos días después del evento.

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El futbolista Borja Iglesias cambia el césped por los platos de DJ para animar la fiesta de celebración del Mundial 2026.

Iglesias ha asegurado que las letras del artista le han ayudado a desarrollar una mirada crítica y a encontrar la valentía necesaria para defender públicamente sus ideas. “Gracias por ser un referente para mí, por ayudarme a construir mi personalidad, por ayudarme a ser yo sin miedo a lo que piensen o digan y a luchar por un mundo mejor con mis palabras”, añadió.

El jugador también introdujo en su mensaje varias referencias a las canciones de Kase.O y Violadores del Verso. “Me enseñaste que ninguna chavala tiene dueño y que cuanto más amor das, mejor estás”, escribió, haciendo referencia al tema Ninguna Chavala Tiene Dueño. “Aunque crea que ya no me queda fuerza para más, todavía queda mi renacimiento para volver a luchar. Porque esto no para, mi hermano. Te amo”.

Borja Iglesias y Kase.O en 2017. (Real Zaragoza)
Borja Iglesias y Kase.O en 2017. (Real Zaragoza)

El delantero publicó estas palabras después de que Kase.O —nombre artístico de Javier Ibarra Ramos— le dedicase una publicación en redes sociales como agradecimiento a poner su canción durante la celebración. "Hoy es él el que me inspira a mi y a otros muchos. Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños", escribió.

La relación entre Borja Iglesias y Kase.O, sin embargo, viene de mucho antes. Cuando el delantero fichó por el Real Zaragoza en 2017, una de las primeras cosas que pidió al club fue conocer al rapero, uno de sus grandes referentes desde la adolescencia.

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