Dónde ver ‘Troya’, la épica película con Brad Pitt que sirve como precuela directa de los eventos de ‘La Odisea’

Brad Pitt en 'Troya'

La monumental Troya, dirigida por Wolfgang Petersen y estrenada en 2004, sigue vigente como una de las adaptaciones cinematográficas más ambiciosas de la literatura clásica. Protagonizada por Brad Pitt como Aquiles, la película adapta La Ilíada de Homero y se presenta como una precuela directa de los eventos de La Odisea, la otra gran epopeya homérica que ha vuelto a la actualidad gracias a la versión de Christopher Nolan. Veintiún años después de su estreno, la obra mantiene su estatus como referente del cine épico moderno.

La historia de Troya se centra en el asedio y caída de la ciudad homónima, un conflicto que reúne a los más grandes héroes griegos y troyanos. Desde el inicio, el filme sitúa al espectador en la tensión previa a la guerra, mostrando la llegada de la flota griega a las costas de Asia Menor. El desembarco de los mirmidones, liderados por Aquiles, es una de las escenas más recordadas: el estruendo de las campanas despierta a la ciudad, mientras Eric Bana —Héctor— observa el avance del enemigo desde las murallas. Ese amanecer marca el inicio de una serie de enfrentamientos que definirán el destino de la ciudad y de quienes la habitan.

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La producción apostó por un realismo inusual en el género. Petersen, conocido por títulos como Das Boot y La historia interminable, decidió que los actores realizaran las coreografías de combate sin dobles de acción. Las escenas de lucha, grabadas en localizaciones naturales y con una planificación meticulosa, transmiten la crudeza y la intensidad propias del mito. El propio director reconoció la presión de dirigir secuencias de tal magnitud con estrellas internacionales como Brad Pitt y Eric Bana, y la responsabilidad de adaptar una de las narraciones más influyentes de la historia.

(Warner Bros. Pictures)

Disponible en varias plataformas

Una de las claves del filme es su capacidad para equilibrar la espectacularidad visual con el desarrollo dramático de los personajes. El duelo entre Aquiles y Héctor es el punto culminante de la película, tanto en lo físico como en lo emocional. Esta confrontación, grabada sin dobles, aporta autenticidad y tensión, consolidando la fama de la cinta como referente del cine épico. Petersen relató que se sentía abrumado ante la tarea de organizar un enfrentamiento tan intenso y relevante, consciente de la magnitud del legado homérico. Troya no solo se apoya en las batallas; los diálogos y las subtramas personales enriquecen el relato. La relación entre Héctor y su familia, la rivalidad entre Aquiles y Agamenón, y los motivos detrás de la guerra otorgan profundidad a los personajes. La música de James Horner y la fotografía de Roger Pratt refuerzan la atmósfera, acompañando la acción con una banda sonora que acentúa la tensión y la gloria de cada momento.

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La película culmina con la caída de la ciudad y la salida de los griegos, dejando abiertas las historias de quienes, como Odiseo, deben emprender el regreso a casa. Es precisamente ese punto de partida el que conecta Troya como precuela directa de La Odisea. La travesía de Odiseo, marcada por las secuelas de la guerra y los desafíos del regreso, constituye el hilo principal de la epopeya que Nolan ha llevado nuevamente a la pantalla, reforzando el vínculo entre ambas obras. Actualmente, Troya puede verse en Amazon Prime Video, HBO Max y Movistar+, lo que facilita el acceso a una experiencia épica que marcó el género bélico en el cine contemporáneo. Su disponibilidad en estas plataformas permite revisitar una obra clave del cine épico, ideal para quienes buscan comprender el origen de los eventos de La Odisea y explorar el universo de Homero en toda su dimensión cinematográfica.