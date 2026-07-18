Luck Ra, el cantante de ‘La Morocha’ cuya música ha acompañado a Messi y Argentina durante el Mundial: “Nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”

Entrevista al cantante argentino Luck Ra.

Si el Mundial de fútbol lo jugaran músicos, Argentina sería, también, una de las favoritas para ganar el campeonato. Luck Ra (Córdoba, 1999), uno de los cantantes que más se han escuchado durante los partidos de la selección de Messi, Scaloni y compañía, tiene claro el once titular: Charly García al arco y una defensa formada por Lit Killah, La Mona Jiménez, Wos y FMK; en el centro del campo Duki, Trueno y Paulo; y en la delantera, Thiago, Cerati (en la posición de Messi) y él mismo.

“Este equipo ganaría el Mundial sin duda”, confirma Luck Ra, que de pequeño iba para futbolista hasta que la vida le llevó a los estadios de fútbol de otra forma: con canciones como La Morocha (o su versión más futbolera, La Redonda), Hola Perdida o El Último Baile, dedicada especialmente a Messi, sonando cada vez que la selección albiceleste jugaba en Estados Unidos. “Creo que me gusta más esta vida”, reconoce el cantante, convertido en una de las estrellas musicales más conocidas del país. “De todas formas, es una caricia al alma pensar que nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los días de la final le coinciden con su gira por España, con conciertos en diferentes festivales, entre ellos el del próximo 24 de julio en el Morriña Fest, desde el que viajará a Nueva York (28 de julio), donde ya se habrá disputado el partido, y después a Santiago de Chile (23 de octubre), Barcelona (26 de noviembre) y Madrid (28 de noviembre). “Se podría decir, a estas alturas de mi corta y larga vida, que ya este país es como mi segunda casa”, afirma Luck Ra. “Siempre que vengo acá la paso mortal. Aparte, odio con todo mi corazón el frío, así que lo bueno es que cuando llega el invierno a Argentina, acá hace calor, entonces me escapo y después vuelvo”.

Luck Ra (centro), cantante de 'El Último Baile' junto a Un Poco de Ruido y Juan Portella.

Música, fútbol y cuartetos

A sus 27 años, Luck Ra lleva ya más de un cuarto de su vida dedicándose a la música. Su nombre empezó a ser reconocido en el panorama del trap argentino a partir de 2018, con el éxito en YouTube de su tema No quiero más. Eso sí, a pesar de que a partir de ahí su éxito fue cada vez mayor, tuvimos que esperar hasta 2024 para su primer disco, Que nos falte todo, donde confirmó un salto estilístico hacia el cuarteto, género tradicional de la provincia de Córdoba que destaca por su ritmo enérgico y que proviene de una fusión entre la tarantela italiana y el pasodoble de España.

PUBLICIDAD

Precisamente de este género es El Último Baile, una canción específicamente hecha para Messi. “Uno tiene que ser consciente de que es muy probable que este sea su último Mundial”, reconoce Luck Ra. “Es una persona que nos ha dado tantas alegrías a los argentinos y, en lo personal, a mí también, que la verdad es que no podía no hacerlo”. En cierto modo, podría decirse que Messi hace música con el balón, “así que un gran objetivo era hacer un tema para que lo pongan en recopilaciones de fútbol, eso estaría buenísimo”.

Ver cómo esta y otras canciones suenan en cada estadio por el que pasa Argentina “se siente muy lindo”, pero lo cierto es que no es la primera vez que sus canciones se ligan al mundo del fútbol. En 2021, su canción El campeón fue la oficial de una albiceleste que ganó la primera Copa América levantada por Messi. Años más tarde, el Fútbol Club Barcelona también celebraría su último título de Liga con La Morocha. “No me lo podía creer”, confiesa Luck Ra entre risas. “No tiene una explicación realmente lógica, porque si supiera cómo hacerlo, todos los temas serían así. Cuando puedes hacer esto con la mano (la agita con energía en el aire) es porque va por buen camino”.

PUBLICIDAD

Luck Ra con Messi en Rosario.

“Me gustaría volver a trabajar con Lola Índigo”

Trap, baladas, reguetón, rock. Luck Ra ha pasado por todo tipo de géneros y de todos, dice, ha aprendido mucho. “Siento que, cuando uno no se rinde, la vida te va llevando al lugar donde realmente te mereces estar”. Ese lugar estaba en el cuarteto, un género al que llegó casi por casualidad, pero con el que todo cuadró, hasta el punto de que, en los últimos años, sus canciones han superado en total los 1.000 millones de reproducciones. “Siento que encaja mucho con mi forma de ser. Aparte, es un género muy rico en instrumentos porque tiene cualquier instrumento que se te ocurra y se puede hacer cualquier forma”.

Además, es también un género que se abre a que puedan colaborar multitud de artistas, entre los que ya ha habido varios españoles: Lola Índigo (Por el ex no se llora), Mafalda Cardenal (Vete a la Luna) y Abraham Mateo (Último Baile). “Me gustaría volver a repetir con Lola Índigo, me parece una artistaza tremenda y hemos hecho un tema muy lindo”, dice Luck Ra, que tiene otros nombres en la lista de deseos: “Desde chico siempre me gustó C. Tangana, me gustó Reik y ahora también escucho mucho a Quevedo”.

PUBLICIDAD

Fragmento de 'El último baile', la canción de Luck Ra dedicada a Lionel Messi.

Quién sabe si, con alguno de ellos, nos sorprenderá dentro de poco el cantante argentino. Por el momento, tiene en el punto de mira los conciertos que le quedan de su gira y una colaboración con una “leyenda de México” que saldrá dentro de “muy poquito”. “Vamos a disfrutar el Mundial y, cuando se calme todo, ahí saldremos”, promete. “Este año va a ser el primero que no saco disco, pero porque me gusta darle la importancia que se merece. El anterior disco lo sacamos a las corridas, salió bien gracias a Dios, pero este realmente quiero hacer algo para decir: ‘Che, qué pedazo de disco armamos’; darle a la gente un poquito de lo que mejor me salga”.