España Cultura

Luck Ra, el cantante de ‘La Morocha’ cuya música ha acompañado a Messi y Argentina durante el Mundial: “Nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”

La canción más popular del artista ha sido una de las más escuchadas durante los partidos de la selección albiceleste, junto con el tema ‘El último baile’, dedicado exclusivamente al jugador rosarino

Guardar
Google icon
Entrevista al cantante argentino Luck Ra.

Si el Mundial de fútbol lo jugaran músicos, Argentina sería, también, una de las favoritas para ganar el campeonato. Luck Ra (Córdoba, 1999), uno de los cantantes que más se han escuchado durante los partidos de la selección de Messi, Scaloni y compañía, tiene claro el once titular: Charly García al arco y una defensa formada por Lit Killah, La Mona Jiménez, Wos y FMK; en el centro del campo Duki, Trueno y Paulo; y en la delantera, Thiago, Cerati (en la posición de Messi) y él mismo.

“Este equipo ganaría el Mundial sin duda”, confirma Luck Ra, que de pequeño iba para futbolista hasta que la vida le llevó a los estadios de fútbol de otra forma: con canciones como La Morocha (o su versión más futbolera, La Redonda), Hola Perdida o El Último Baile, dedicada especialmente a Messi, sonando cada vez que la selección albiceleste jugaba en Estados Unidos. “Creo que me gusta más esta vida”, reconoce el cantante, convertido en una de las estrellas musicales más conocidas del país. “De todas formas, es una caricia al alma pensar que nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los días de la final le coinciden con su gira por España, con conciertos en diferentes festivales, entre ellos el del próximo 24 de julio en el Morriña Fest, desde el que viajará a Nueva York (28 de julio), donde ya se habrá disputado el partido, y después a Santiago de Chile (23 de octubre), Barcelona (26 de noviembre) y Madrid (28 de noviembre). “Se podría decir, a estas alturas de mi corta y larga vida, que ya este país es como mi segunda casa”, afirma Luck Ra. “Siempre que vengo acá la paso mortal. Aparte, odio con todo mi corazón el frío, así que lo bueno es que cuando llega el invierno a Argentina, acá hace calor, entonces me escapo y después vuelvo”.

Luck Ra (centro), cantante de 'El Último Baile' junto a Un Poco de Ruido y Juan Portella.
Luck Ra (centro), cantante de 'El Último Baile' junto a Un Poco de Ruido y Juan Portella.

Música, fútbol y cuartetos

A sus 27 años, Luck Ra lleva ya más de un cuarto de su vida dedicándose a la música. Su nombre empezó a ser reconocido en el panorama del trap argentino a partir de 2018, con el éxito en YouTube de su tema No quiero más. Eso sí, a pesar de que a partir de ahí su éxito fue cada vez mayor, tuvimos que esperar hasta 2024 para su primer disco, Que nos falte todo, donde confirmó un salto estilístico hacia el cuarteto, género tradicional de la provincia de Córdoba que destaca por su ritmo enérgico y que proviene de una fusión entre la tarantela italiana y el pasodoble de España.

PUBLICIDAD

Precisamente de este género es El Último Baile, una canción específicamente hecha para Messi. “Uno tiene que ser consciente de que es muy probable que este sea su último Mundial”, reconoce Luck Ra. “Es una persona que nos ha dado tantas alegrías a los argentinos y, en lo personal, a mí también, que la verdad es que no podía no hacerlo”. En cierto modo, podría decirse que Messi hace música con el balón, “así que un gran objetivo era hacer un tema para que lo pongan en recopilaciones de fútbol, eso estaría buenísimo”.

Ver cómo esta y otras canciones suenan en cada estadio por el que pasa Argentina “se siente muy lindo”, pero lo cierto es que no es la primera vez que sus canciones se ligan al mundo del fútbol. En 2021, su canción El campeón fue la oficial de una albiceleste que ganó la primera Copa América levantada por Messi. Años más tarde, el Fútbol Club Barcelona también celebraría su último título de Liga con La Morocha. “No me lo podía creer”, confiesa Luck Ra entre risas. “No tiene una explicación realmente lógica, porque si supiera cómo hacerlo, todos los temas serían así. Cuando puedes hacer esto con la mano (la agita con energía en el aire) es porque va por buen camino”.

Luck Ra con Messi en Rosario
Luck Ra con Messi en Rosario.

“Me gustaría volver a trabajar con Lola Índigo”

Trap, baladas, reguetón, rock. Luck Ra ha pasado por todo tipo de géneros y de todos, dice, ha aprendido mucho. “Siento que, cuando uno no se rinde, la vida te va llevando al lugar donde realmente te mereces estar”. Ese lugar estaba en el cuarteto, un género al que llegó casi por casualidad, pero con el que todo cuadró, hasta el punto de que, en los últimos años, sus canciones han superado en total los 1.000 millones de reproducciones. “Siento que encaja mucho con mi forma de ser. Aparte, es un género muy rico en instrumentos porque tiene cualquier instrumento que se te ocurra y se puede hacer cualquier forma”.

Además, es también un género que se abre a que puedan colaborar multitud de artistas, entre los que ya ha habido varios españoles: Lola Índigo (Por el ex no se llora), Mafalda Cardenal (Vete a la Luna) y Abraham Mateo (Último Baile). “Me gustaría volver a repetir con Lola Índigo, me parece una artistaza tremenda y hemos hecho un tema muy lindo”, dice Luck Ra, que tiene otros nombres en la lista de deseos: “Desde chico siempre me gustó C. Tangana, me gustó Reik y ahora también escucho mucho a Quevedo”.

Fragmento de 'El último baile', la canción de Luck Ra dedicada a Lionel Messi.

Quién sabe si, con alguno de ellos, nos sorprenderá dentro de poco el cantante argentino. Por el momento, tiene en el punto de mira los conciertos que le quedan de su gira y una colaboración con una “leyenda de México” que saldrá dentro de “muy poquito”. “Vamos a disfrutar el Mundial y, cuando se calme todo, ahí saldremos”, promete. “Este año va a ser el primero que no saco disco, pero porque me gusta darle la importancia que se merece. El anterior disco lo sacamos a las corridas, salió bien gracias a Dios, pero este realmente quiero hacer algo para decir: ‘Che, qué pedazo de disco armamos’; darle a la gente un poquito de lo que mejor me salga”.

Temas Relacionados

Luck RaMúsicaMúsica EspañaMundial 2026FútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elvis Crespo, el hombre detrás de la canción que ha llevado a España a la final del Mundial: “Me visualizo escuchándola tras ganar la segunda estrella”

Su tema ‘La Graciosa’, junto a Quevedo, es la escogida por la selección para sonar en los estadios cada vez que marca un gol

Elvis Crespo, el hombre detrás de la canción que ha llevado a España a la final del Mundial: “Me visualizo escuchándola tras ganar la segunda estrella”

Las películas españolas que se podrán ver en el próximo Festival de San Sebastián: de ‘El mal padre’ con Eduard Fernández a lo nuevo de Javier Ruiz Caldera

El certamen donostiarra contará con grandes nombres nacionales y alguno que otro internacional en sus secciones paralelas, como el de la película como director de Diego Luna

Las películas españolas que se podrán ver en el próximo Festival de San Sebastián: de ‘El mal padre’ con Eduard Fernández a lo nuevo de Javier Ruiz Caldera

Dónde ver ‘Troya’, la épica película con Brad Pitt que sirve como precuela directa de los eventos de ‘La Odisea’

El propio Christopher Nolan pudo dirigirla, y con el estreno de la nueva película es momento de reivindicar esta obra tan ambiciosa como también nada fiel a la historia original

Dónde ver ‘Troya’, la épica película con Brad Pitt que sirve como precuela directa de los eventos de ‘La Odisea’

La experta en historia clásica Mary Beard alaba ‘La Odisea’ pero señala su gran fallo: “Le faltan sexo y humor”

La clasicista y escritora explica algunas de las diferencias fundamentales entre la película de Nolan y el poema original de Homero

La experta en historia clásica Mary Beard alaba ‘La Odisea’ pero señala su gran fallo: “Le faltan sexo y humor”

Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"

Ambos intérpretes dan vida a padre e hijo en ‘La Odisea’ que llega a cines este mismo viernes

Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal