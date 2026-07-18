Gafas agotadas y personas que aún desconocen el evento: España se acerca al eclipse del 12 de agosto con la población dividida

Imagen de archivo de una persona repartiendo gafas para un eclipse solar. (Elvis González/EPA, vía Shutterstock)

Este 12 de agosto de 2026, España vivirá un importante evento astronómico: un eclipse solar total que será visible en una amplia franja que cruza de oeste a este la Península Ibérica y las islas Baleares. Así, nuestro país se convertirá en uno de los mejores escenarios del mundo para disfrutar de este fenómeno.

El eclipse total de este año no es el único. Por delante tenemos un trío de eclipses que provocará, según las estimaciones del Gobierno, aproximadamente 10 millones de desplazamientos hacia los lugares de mayor visibilidad en todo el país. Así, además del de 2026, se producirá otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 —que ha sido denominado como “el eclipse del siglo” por su inusual duración, que será de hasta seis minutos— y uno anular el 26 de enero de 2028.

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En algunos lugares del país ya están percibiendo la magnitud de este fenómeno astronómico, con todo completo en hoteles, apartamentos y casas rurales. Además, los apasionados de la astronomía (o simplemente la población en general que siente curiosidad por este evento) comienzan a prepararlo todo para la llegada del eclipse, hasta tal punto que en algunos lugares de España, a poco menos de un mes de que se produzca, ya se han agotado las gafas para verlo.

Gafas agotadas y gente que todavía no sabe del eclipse

“Las tenemos agotadísimas”, explican a Infobae desde la Óptica & Audiología Universitaria, ubicada en Zaragoza. “Se están vendiendo muchísimas, nosotras ya las tenemos que hacer de encargo porque, en cuanto nos llegan, se agotan”. De hecho, señalan que es tal la cantidad de personas que ha pasado por el establecimiento preguntando por ellas que venderían “muchas más si nos las repusieran, pero hemos hecho rotura de stock”.

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También está ocurriendo lo mismo en Burgos, uno de los puntos de España donde se verá mejor y por más tiempo el eclipse total. En la Farmacia Gran Teatro, en el momento de la entrevista, tampoco tenían gafas disponibles. “Hemos vendido ya varias tandas. Se están vendiendo mucho”. Calculan que, desde que comenzaron a tenerlas en su establecimiento, se han llevado entre 300 y 400.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Incluso en la tienda virtual del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), la gran demanda de peticiones ha agotado las existencias. “A partir del próximo 27 de julio volveremos a tener stock en la web del producto ‘Gafas de eclipse de Sol’. Hasta entonces, pueden adquirirse presencialmente en los puntos de venta con stock”, señala el organismo en un mensaje informativo de la web.

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Sin embargo, encontrar gafas todavía es posible. También en Burgos, en la Farmacia Marina Cañas Asanza, explican a este medio que “se están vendiendo a cuentagotas”: “Las tiene mucha gente ya. Aquí no se han agotado”. Tal y como señalan, encargaron 200 y, por el momento, se han vendido unas 70. “Tenemos un montón, que vengan, que tenemos para todos”.

Las gafas están siendo especialmente demandadas en aquellos puntos del territorio donde se verá el eclipse total del próximo 12 de agosto. En los que quedan fuera de la franja de totalidad y que, por tanto, percibirán un eclipse parcial muy profundo, encontrarlas puede ser algo complicado, pero no porque se encuentren agotadas, sino porque no están en tantos establecimientos.

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Sí las venden en la Farmacia Leganitos 10, aunque no están teniendo tanto éxito como en otras zonas del país porque el centro de Madrid no se encuentra dentro de la banda de ocultación total del Sol. “Hemos vendido, pero tampoco se nos están agotando de las manos”.

En este local encargaron dos cajas, de las cuales solo han vendido la mitad de una. “Yo creo que, a lo mejor, a medida que se vaya acercando, también será cuando se vendan más”. Incluso señalan que hay personas que todavía desconocen que se va a producir el evento. “Hay gente que dice: ‘¿Y esto qué es?’. Tú le dices: ‘Para el eclipse’, y ya de paso se llevan una".

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Vista de la puesta del sol, a 8 de abril de 2024, en El Porriño, A Coruña, Galicia (España). Un eclipse solar total que ha recorrido América del Norte se ha podido ver parcialmente desde Galicia y Canarias. (M. Dylan / Europa Press)

Cuándo es y dónde se verá el eclipse de 2026

El eclipse del 12 de agosto será visible en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17.34 horas (horario español) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. En nuestro país se verá en sus últimas fases, por lo que España se ha erigido como uno de los mejores lugares del mundo para disfrutarlo.

La franja de visibilidad abarca las islas Baleares en su totalidad, así como ciudades como Valencia, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Lugo, A Coruña, Logroño, Vitoria, Valladolid o Tarragona. La duración de la totalidad va desde unos pocos segundos hasta 1 minuto con 40 segundos en zonas como Soria, Palencia, Burgos, León y Oviedo.

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Recomendaciones para elegir las gafas del eclipse

Las gafas de eclipse son un elemento indispensable para disfrutar de este fenómeno astronómico con seguridad. Desde el Instituto Geográfico Nacional señalan que observar el Sol sin protección “siempre entraña un riesgo”, tanto si está sin eclipsar como si está eclipsado parcialmente, totalmente o bajo un eclipse anular.

“La gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda (principalmente del infrarrojo al ultravioleta) puede dañar permanentemente la vista, produciendo incluso ceguera”, explica. “La retina puede quemarse o cegarse parcialmente sin aviso, pues no produce sensación de dolor”.

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El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en España. La banda más oscura es la franja de totalidad, donde el Sol llegará a ocultarse completamente. Los contornos en esa banda indican la duración de la totalidad. (ING)

Las gafas de eclipse, que pueden adquirirse en tiendas especializadas y planetarios, “están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto”. Para hacerlo correctamente, es importante seguir una serie de recomendaciones.

“Deben usarse solo si se encuentran en buenas condiciones, sin raspaduras, perforaciones, arañazos, roturas ni dobleces”, pues un solo punto débil puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista. Además, se desaconsejan totalmente los filtros caseros, como películas veladas, viejos disquetes tipo floppy, radiografías, gafas de sol, CD, cristales ahumados, gafas de soldador, filtros baratos para prismáticos y telescopios...

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Dos personas usan gafas de eclipse en Sudáfrica, en febrero de 2026. (Esa Alexander/Reuters)

Desde la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses indican que las gafas que se adquieran deben llevar el certificado ISO 12312-2:2015 y contar con la inscripción en las propias gafas, el embalaje o las instrucciones. “Si pone ‘ISO 12312-1′ (uso general), no son aptas para mirar el Sol".

Además, si han sido compradas en la Unión Europea, deben llevar el marcado CE auténtico y no solamente impreso o sellado. El comprador también debe fijarse en el etiquetado, donde debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad. Especialmente, es importante comprarlas en sitios fiables, como pueden ser organismos como planetarios o entidades científicas.