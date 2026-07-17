Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Aymeric Laporte discute con Ivan Barton (REUTERS/Hannah Mckay)

A horas de la final del Mundial, Aymeric Laporte ha advertido sobre la permisividad arbitral ante Argentina y ha dejado claro que España solo contempla un desenlace: ganar el torneo. En una entrevista concedida a MARCA, el central ha puesto el foco en algunas acciones vistas en los últimos partidos de la selección argentina y en la exigencia competitiva con la que el vestuario español afronta el partido decisivo.

Laporte ha explicado que la plantilla ya ha hablado internamente de ese asunto y que el control de esos límites dependerá del árbitro. El defensa ha sostenido que España está a 90 minutos de conquistar el Mundial y que todo lo que no sea levantar el título sería “un palo” para el grupo.

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El central, nacido en Agen, ha descrito a Lionel Messi como “una leyenda de toda la vida” y ha recordado que todos los futbolistas de su generación han crecido viendo vídeos del argentino. También ha asumido la dificultad del reto, aunque ha subrayado que el valor del campeonato no cambia por el rival: le basta con ganar un Mundial, “sea contra quien sea”.

Rigor arbitral y juego limpio

Laporte ha puesto el acento en el arbitraje al analizar a la selección argentina. Según ha dicho, “en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”. El defensa ha añadido que Argentina es “un equipo que deja muchos recados” y que ese tipo de conductas no deberían permitirse en una competición de este nivel.

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El internacional español ha matizado que no le preocupa la agresividad “dentro de lo que es el fútbol” si está controlada por el colegiado. Su objeción aparece cuando esa intensidad es consentida, porque puede “desestabilizar” y enfadar al rival hasta convertir el encuentro en “un descontrol” si uno o dos jugadores sobrepasan el límite sin castigo.

Laporte y Luis de la Fuente (Europa Press)

En ese punto, ha reivindicado el perfil de España durante el torneo. Laporte ha defendido que la selección ha sido “un equipo bastante noble” desde el comienzo del campeonato, sin golpes al rival ni faltas desmedidas, y ha insistido en que esa debe seguir siendo la línea en la final.

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La conversación en MARCA también ha servido para retratar el estado anímico del vestuario tras la victoria ante Francia. Laporte ha asegurado que el grupo está “súper tranquilo” y que esa calma se mantiene desde su llegada, en parte porque el equipo rebaja desde dentro el impacto del escenario y se obliga a aspirar siempre a más.

Esa idea, según ha relatado, se vio incluso después de eliminar a Francia. Hubo celebración en el vestuario, pero sin excesos, porque el objetivo no era ganar una semifinal, sino conquistar el torneo. Para el defensa, “hacer la misión a medias” no sirve.

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El vestuario español solo da valor al título

Laporte ha admitido que desde fuera no todos creían en esta selección al inicio del camino, aunque dentro del grupo la convicción era plena. Por eso ha señalado que llegar hasta aquí, eliminar a rivales de primer nivel y desplegar su juego no cambia la exigencia interna: el equipo tiene “mente ganadora” y no puede celebrar antes de tiempo.

También ha respaldado la idea de que una final debe disfrutarse, como planteó el seleccionador Luis de la Fuente en Dallas, pero ha añadido un matiz. Después de ocho partidos, limitarse a vivir la experiencia sin darlo todo “tocaría un poco la moral”, porque un Mundial exige competir e intentar hacer historia.

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España celebra su clasificación a la final (REUTERS/Lee Smith)

En el plano futbolístico, Laporte ha restado importancia a los reconocimientos individuales pese a que se le sitúa entre los mejores centrales del campeonato. Ha dicho que nunca le han dado un premio al mejor jugador del partido y ha deslizado que en la final seguramente se lo llevará quien marque, porque esos galardones suelen recaer en los delanteros.

Sí ha celebrado, en cambio, el reconocimiento a Pedro Porro tras el partido ante Francia. El zaguero ha afirmado que su compañero lo merecía no solo por ese encuentro, sino por varios a lo largo del torneo, y ha destacado el trabajo que está haciendo y cómo lo nota el equipo.

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Laporte también ha explicado el funcionamiento de la zaga junto a Pau Cubarsí y ha rechazado que el rendimiento defensivo se entienda solo desde la última línea. Ha atribuido el mérito a todo el equipo, desde el delantero que orienta la presión hasta el portero, dentro de un trabajo colectivo pensado para conceder lo mínimo posible.

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Fuera del campo, el defensa ha hablado de su familia y de la dificultad logística de seguir un torneo así con hijos pequeños. Ha contado que los viajes, los trayectos en autobús, los muchos kilómetros y el jet lag les pasan factura, aunque también ha dicho que están muy felices y que cada visita al estadio les emociona.

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Al recordar su decisión de jugar con España, Laporte ha sido rotundo en MARCA. “Lo a gusto que he estado estos años y que estoy aquí no lo cambio por nada del mundo”, ha dicho el central, que ha rematado la entrevista con la misma convicción con la que mira a la final: “¿Por qué no?”.