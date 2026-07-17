España

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

El calendario varía según el territorio, con fechas de cierre que van del 31 de agosto al 21 de septiembre, y un gasto medio previsto de 109 euros por consumidor

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Un escaparate de una tienda, durante el comienzo de las rebajas de verano, en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Un escaparate de una tienda, durante el comienzo de las rebajas de verano, en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

Las rebajas de verano de 2026 se acercan a su fin en la mayoría del territorio español, con el 31 de agosto como fecha de cierre para doce comunidades autónomas y Madrid como el territorio con la campaña más extensa, hasta el 21 de septiembre. La capital española fue también la primera en arrancar la temporada de descuentos, el 21 de junio, lo que le otorga un periodo de tres meses completos de ofertas. Le siguen en duración Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y el País Vasco, cuyas rebajas concluyen el 30 de septiembre. Aragón cierra el 1 de septiembre y la Comunidad Valenciana el 3 de ese mismo mes, según el calendario recogido por Domestica tu Economía.

El grueso del territorio nacional, que arrancó la campaña el 1 de julio, da por terminadas las rebajas el 31 de agosto. Bajo ese calendario se encuentran Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Melilla, Murcia y Navarra. Veamos las previsiones en diferentes marcas:

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Zara e Inditex

La firma insignia del grupo Inditex arrancó su campaña a finales de junio y, según la dinámica habitual de los últimos años, los descuentos se mantienen hasta los últimos días de agosto, aunque algunos artículos pueden desaparecer antes por agotamiento de existencias. El resto de marcas del grupo —Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Lefties, Oysho y Massimo Dutti— comparten una estrategia muy similar y prolongan sus rebajas durante buena parte del verano. Julio concentra la mayor oferta de productos disponibles, mientras que agosto suele ser el momento de los descuentos más agresivos, aunque con menos opciones.

Mango

La firma catalana se adelantó este año con sus descuentos estivales y acostumbra a mantener las promociones durante julio y agosto, con nuevas rebajas progresivas conforme avanza la temporada.

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El Corte Inglés

El Corte Inglés es la cadena que ha comunicado de forma más explícita la duración de su campaña: los descuentos se mantienen hasta el 31 de agosto, tanto en tiendas físicas como en su web y aplicación. A lo largo de estas semanas, la compañía lanza además promociones adicionales que se renuevan por categorías, desde moda hasta tecnología y artículos para el hogar.

Rebajas de verano. (iStock)
Rebajas de verano. (iStock)

H&amp;M

La cadena sueca H&M comenzó sus rebajas antes de julio con una estrategia de descuentos escalonados. La marca incorpora nuevas ofertas a lo largo del verano y llegan hasta el 70%, según se puede leer en su página web. Lo habitual es que las promociones se prolonguen hasta agosto, en línea con el calendario general del sector.

El gasto medio sube hasta los 111 euros

El peso de esta campaña en la economía doméstica queda reflejado en las cifras de consumo. Según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores (Asescon) realizada a 2.000 personas, cada español que acuda a las rebajas de verano de este año gastará una media de 111 euros, dos más que en el mismo periodo de 2025. El 72% de los consumidores tiene previsto comprar durante esta campaña, frente a un 15% que descarta hacerlo y un 13% que se muestra indeciso. El 93% de quienes compren optará por ropa, calzado o complementos, según recoge la agencia EFE a partir del mismo estudio.

El escepticismo sobre la profundidad real de los descuentos marca, no obstante, el ambiente de esta edición. El 90% de los encuestados por Asescon considera que las rebajas de verano “no van a aportar ningún descuento adicional”, al entender que a lo largo de los meses previos los establecimientos ya han ofrecido precios reducidos de forma continuada.

Interior de la tienda Tezenis con descuentos en la calle Velázquez de Sevilla.
Imágenes de recurso de las rebajas de verano (María José López / Europa Press)

El comercio electrónico ha transformado la dinámica tradicional de las rebajas. Las grandes cadenas de moda adelantaron sus descuentos online a la última semana de junio, mucho antes del inicio oficial del calendario. Zara y el resto de marcas del grupo Inditex activaron sus ofertas en app y web el 24 de junio, mientras que El Corte Inglés y su firma Sfera arrancaron el 26 de junio.

El gasto medio en el canal online supera con creces al del comercio físico. Los españoles destinarán una media de 270 euros a sus compras digitales durante las rebajas de verano, un 3% más que los 262 euros registrados en 2025, según el informe Rebajas en eCommerce Verano 2026 de Webloyalty. La electrónica lidera las compras digitales con el 38% de los pedidos, seguida de viajes (18%) y salud y belleza (13%). El móvil concentra el 62% de las transacciones online, frente al 37% del ordenador.

Derechos del consumidor y obligaciones de los comercios

Las rebajas están reguladas por ley, y los establecimientos deben cumplir una serie de obligaciones. Los artículos con descuento deben pertenecer al stock de la temporada actual, y los comercios están obligados a mostrar tanto el precio original como el precio rebajado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta sobre una práctica irregular que consiste en inflar los precios antes del inicio de la campaña para luego aplicar un porcentaje de descuento que deja el precio final al mismo nivel que antes de las rebajas.

El 75% de los consumidores considera que la normativa se cumple con carácter general, frente al 25% que opina lo contrario, según el estudio de Asescon. La liberalización de la regulación en 2012 relajó los controles sobre los periodos de descuento, aunque el calendario oficial sigue siendo el referente para el comercio físico en todo el país.

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