Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Lucas Digne, de Francia, patea a Lamine Yamal, de España, en la semifinal de la Copa del Mundo, el martes 14 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez)

El clima de inconformidad tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 frente a España no ha disminuido. A raíz de la caída por 0-2, miles de seguidores franceses han canalizado su malestar en una campaña digital que exige la repetición del partido. La petición, realizada a través del portal MyPetition y que acumula más de 82.000 firmas, pone el foco en la polémica jugada que permitió el primer gol del equipo español.

Los impulsores de la iniciativa argumentan que el tanto surgió de una infracción. Sostienen que, antes de que Digne cometiera la falta sobre el extremo del Barcelona, Lamine Yamal habría controlado el balón con la mano, lo que invalidaría la acción posterior. Oyarzabal convirtió el penalti y puso en ventaja a España, lo que sería clave para el desarrollo del encuentro.

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“Durante el penalti concedido a España, Lamine Yamal toca el balón con la mano. Francia no debería haber recibido ese primer gol, que cambia por completo la fisonomía del partido. El deporte debe jugarse según las reglas y esta noche no se han respetado”, aseguran en su campaña. La iniciativa se ha viralizado en redes sociales y mantiene abierta la discusión sobre el criterio arbitral y el uso del VAR en esa jugada decisiva.

Lamine Yamal afirma que el objetivo es ganar, sin importar quién marque los goles, y se muestra ilusionado y confiado para el decisivo partido contra la selección francesa.

Polémica con el penalti

La cuenta de X que analiza las jugadas polémicas, Archivo VAR, concluyó que el penalti no debía ser anulado. “El español se lleva el balón con el brazo pegado al cuerpo y, tras ello, recibe la patada del defensor. Al generar un penalti y no un gol de forma inmediata, no es revisable por el VAR”, señala en su publicación en redes realizada poco después de producirse la jugada polémica.

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En Francia, la disconformidad no se limita a los aficionados. Poco después del partido, Didier Deschamps, en su última rueda de prensa como seleccionador para dar paso a Zinedine Zidane, mostró su malestar con las decisiones arbitrales. El entrenador francés expresó su rechazo a varias medidas tomadas por Iván Barton y puso en duda que tuviese el nivel para una semifinal mundialista. No obstante, Deschamps admitió que los propios desaciertos del equipo francés resultaron decisivos en el resultado final.

El joven jugador de la selección española, Lamine Yamal, responde con madurez y contundencia a la polémica columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, enfatizando el poder del fútbol como herramienta de integración.

Crónica del encuentro

España venció a Francia 2-0 en Dallas y logró volver a una final del Mundial. El partido, marcado por la intensidad y el equilibrio, se definió por la eficacia del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto de penalti tras la jugada en la que Lamine Yamal forzó la falta de Lucas Digne. El segundo tanto llegó en la segunda parte, cuando Pedro Porro culminó una acción colectiva para ampliar la ventaja.

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España controló el ritmo del encuentro y neutralizó el ataque francés, liderado por Mbappé, Olise y Dembélé. El equipo español mostró solidez defensiva y una gran capacidad para gestionar la presión en momentos clave. Francia, por su parte, no logró concretar ninguna ocasión clara y se despidió del torneo sin remates al arco en la primera mitad. España jugará la final contra Argentina.